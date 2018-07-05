صيام الحيوانات .. سبحان الله العظيم

الصيام قبل أن يكون إفطار وسحور فهو علاج للأنسان وسائر الكائنات الحية



المسلمون أكتشفو فوائد الصيام من القران الكريم والأحاديث النبوية الغرب



أكتشفو من العلم الحديث إن الصيام يعالج الإنسان من أمراض عديدة



مابالك الحيوانات والحشرات والطيور التى تعلمت الصيام وفوائدة قبل الإسلام



التي يكشف لنا عظمة الله في خلقة وبغرائزها التى تساعدها في العيش في



ظروف الحياة الصعبة ..



وسوف اذكر لكم بعض هده الحيوانات والحشرات والطيور

المعروفة لدينا وكيف تصوم وسبب صيامها ومدة الصيام .



:



!! الأسد !!



ملك الغابة كما يطلق عليه يجب عليه الصيام يوماً في الأسبوع

والسبب ..



التخلص من حمض البوليك السام المضر على جسمة ويأتي

هذا الحمض من أكل اللحوم الذي لا يأكل غيرها .



:



!! العناكب !!



تصوم أثناء فترة وضع البيض وحضانته , وهناك أنواع من العناكب

تصنع خيمة من الحرير أثنا فترة وضع البيض لكي تضع البيض فيها

وعليه الأن أن تكون قائمة عليها وترعاها في هده الخيمة لا تغادرها

طوال الفترة وهي صايمة حتى تفقص فتصبح الأم ضعيفة وهزيلة

والسبب



لكي تجهز السوائل اللازمة لتغدية صغارها بعد نفسها طبعاً عن طريق

نشاط بعض الغدد الخاصة في فترة وضع البيوض ولاأن صغارها لا تستطيع

رعاية نفسها فتتعلق فوق ظهر أمها لكي تتغدا منا .



:



!! سمك السلمون !!



يسافر 1600 كيلو متر راجعاً الى موطنة الأصلي ليقوم

بعملية الإباضة وفي هده الفترة يصوم والسبب



لكي لا يثقل

ويبقى رشيقاً وخفيف الوزن

ليسهل عليه السفر والهرب من أعدائة المتربصين به،

طوال فترة سفرة في المحيطات الغريبة عليها .



:



!! طيور الزينة !!



نلاحظ عندما تنقلها من قفصة الى قفص آخر جديد فإنه

يبدأ مباشرة بالصيام والسبب



لتغير المكان عليه ولحزنة على قفصة

وبيته القديم ومع الوقت يبدأ الطير بالتغريد ويوقف الصيام

ويبدأ بالفطور ويعين الله خير .



:



!! الضفادع !!



كما نعلم إن الضفدع من الحيوانات البرمائية ويكون

دم الضفادع بارد وبسبب ذلك



تعيش في فصلي الربيع والصيف

ولكن في الشتا فأنها تختزن طعاماً هائل في معدتها فيصبح

وزنها ثلاث أضعاف لكي يكون مخزونها الوافر في هدا الفصل وتكون

في حالة من السبات لدرجة التجمد مثلها مثل الجليد حتى ينتهي فصل

الشتاء فتبدا بسريان الدم والتدفق في جسمها المتجمد فتخرج من السبات

الى الحياة .