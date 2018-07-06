السلام عليكم

رغم اني لا احبذ مناقشة احدهم لأموره الشخصية في المواقع لكن اليوم سأطرح مشكلة عزيزة على قلبي لتشاركوني الحل وكلي امل بتحكيم العقل ودراسة الموضوع من كل جوانبه..

مشكلة اختي كالآتي متزوجة وام لطفلة، تزوجت من قريب لنا متزوج قبل وكتب له الله ان لا يرى حلم الأبوة مدة11سنة ..خطبها مرتين ورفضت لكن الحاحه والحاح والدتي شفاها الله قررت النظر في الأمر واتى الى البيت واول سؤال بادرها : كون مانضناش انا ثاني تطلقني؟؟

ضحك وقال لها اذا كتب ربي مانضناش مش راح نسالو ...

وعطيناه رغم لوم المجتمع ومشاكل زوجته، المهم بشهادة الكل تغير في كل شيء وللأحسن من كل الجوانب وبعد شهر ونصف حملت وتعبت في حملها وولدت قيصري ...ومشكلتها انها علماتو تتكفل بمصاريفها ديما من لباس وعلاج وواجبات عائلية وغيرو وهو راتبو قليل وحتى مصروف البيت ترضى بواش جاب وتزيد من عندها ومصاريف بنتها ثاني كلش بالحساب...المهم تعبها الكراء اللي كانت ثاني متكفلة بيه وباعت ذهبها باه يكمل بناء البيت ومدة عام وهو يدي كلش ويبني لكن كي تعبت قالتلو نسكن هكاك وفعلا بلا مايرضى هو رحلت لدارها ( نصف دار) وطلبت يكمل النصف الآخر بسرعة لانو كان ساكن في دارو الاخرى وبعيدة عليهم وجات زوجتو الاولى ومن غباء اختي انها كيما تقول دارتها كي بنتها الصغيرة وكبرت عقلها وعطاتها بنتها وولات تقوللهاماما وقالت الله لايحرم واحد من الذرية وخلاتها على ربي وقالت غير اللي تفضل تعيشها مسكينة وكانت حانة عليها ومش علابالها. بكلمة ضرة اصلا الى أن...

المراة تمادات والزوج ثاني وولى يحكي غير بالدراهم وكل شهر هاهو واش لازم بناء والمصروف حيري فيه وحدك هذا واش كاين والمستلزمات انتي وبنتك ماعنديش منين نجيب...رغم انو شهريتو وشهريتها بيدو لكن يمدلها شوي يقلها تصرفي هذي ياسر عليك وحتى بابا مايقلها والو وكي قاتلو ووالديا قراوني وتعبو علاجالي قلها مدي شهر وانسي ثلاثة اشهر ظروفنا صعيبة ..البني..البني....الخ اهلي قالولها ماخصناش طفلة تمدلنا قومي روحك برك بصح هي تحشم كل ماتروحلهم وماتصرفش لانو مايخليلهاش وتكمل ايام غيابو دين ..

المهم ولات تشوف في روحها دراهم برك وكي تقلو لازم نعالجو يقلها كلو بإيد ربي مزال الوقت...والناس ديما يلوموها علاه بنتك كبرت و...و...لازمو طفل يهز اسمو ..

بعد نقاشات ومناوشات دايمة قلها واحد النهار ضرك خلاص كملنا البني هايا نلتاو بالذرية؟؟؟؟ كبرت الطفلة كيما قال فلان وفلتانة من مسيري حياتو و خاصة السلطانة زوجتو والوخز النفسي الدائم ، كانت كل مرة يضربها ولا تفيض تقرر ماترجعش لكن تعفس على قلبها وتراعي ظروفو وتقول بنتي ماتترباش بلا أب..عايلتو كاملة تشهد بوقفتها معاهم ووقفتها معاه وتأثيثها للدار ومكانش مقارنة بين بيتها وكيفاه كان عايش قبل وخلي وخلي..المشكل في برودو وعدم اهتمامو بمشاكلهم وتدخل الكل في حياتهم حتى لبسها وأثاث بيتها واكلها يدخلو فيه وعلاه تشري ذيك وذيك وكون وكون واحنا ناكلو هاك و.....

مشكلتها انها ولات في حالة نفسية صعيبة وغير تبكي عيات ترقي ووالو ولات مفرطة في خدمتها باه ترضيه وتقوم بكل واجباتها وماتبانش مقصرة ، ساعات تمرض نلومها لانها ضاغطة على روحها ومحملتها فوق طاقتها وكي نشوف صحتها اللي ادهورت وذابت نسكت ونقول ماكان لاه نكمل عليها عارفتها تكذب علينا كي تضحك بصح الكل ساكت رغم صغرها كانت كي أمنا وحاملة همنا والله ماتستاهل واش صاريلها

واش رايكم تخرج وتربح عقليتها وصحتها وتربي بنتها وحدها ولا تموت بالهم وترضى ..

نتمنى تتفهمو وضعها وانو كاين اشياء خاصة ماحبيتش نزيد نحكيها

احترامي للجميع