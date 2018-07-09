رجل ثري جدا أخذ ابنه في رحلة إلى بلد فقير ،

ليري ابنه كيف يعيش الفقراء , لقد أمضوا أياما وليالي في مزرعة تعيش فيها أسرة فقير ...



في طريق العودة من الرحلة سأل الأب ابنه: كيف كانت الرحلة ؟



قال الابن: كانت الرحلة ممتازة.



قال الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟



قال الابن: نعم.



قال الأب: إذاً أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة ؟

قال الابن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا ، وهم (الفقراء) يملكون أربعة ..



ونحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا ، وهم لديهم جدول ليس له نهاية ..



لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا ، وهم لديهم النجوم تتلألأ في السماء ..



باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية ، ولهم امتداد الأفق ..



لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها ، وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول ..



لدينا خدم يقومون على خدمتنا ،وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض ..



نحن نشتري طعامنا ، وهم يأكلون ما يزرعون ..



نحن نملك جدراناً عالية لكي تحمينا ، وهم يملكون أصدقاء يحمونهم ..



كان والد الطفل صامتا ..



عندها أردف الطفل قائلا: شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كيف أننا فقراء ..



ألا تعتبر نظرة رائعة؟؟؟؟



تجعلك تشكر الله تعالى على كل ما أعطاك ، بدلا من التفكير فيما عند الناس ..



الأشياء الجميلة بداخلنا و ليست فيما حولنا .. فعندما نملك نفسا راضية و قنوعة بما قسمه الله لنا سنرى الدنيا أجمل بكثير