الأشياء الجميلة بداخلنا

Abodi84

Abodi84

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#1
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#1
رجل ثري جدا أخذ ابنه في رحلة إلى بلد فقير ،
ليري ابنه كيف يعيش الفقراء , لقد أمضوا أياما وليالي في مزرعة تعيش فيها أسرة فقير ...

في طريق العودة من الرحلة سأل الأب ابنه: كيف كانت الرحلة ؟

قال الابن: كانت الرحلة ممتازة.

قال الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟

قال الابن: نعم.

قال الأب: إذاً أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة ؟
قال الابن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا ، وهم (الفقراء) يملكون أربعة ..

ونحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا ، وهم لديهم جدول ليس له نهاية ..

لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا ، وهم لديهم النجوم تتلألأ في السماء ..

باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية ، ولهم امتداد الأفق ..

لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها ، وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول ..

لدينا خدم يقومون على خدمتنا ،وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض ..

نحن نشتري طعامنا ، وهم يأكلون ما يزرعون ..

نحن نملك جدراناً عالية لكي تحمينا ، وهم يملكون أصدقاء يحمونهم ..

كان والد الطفل صامتا ..

عندها أردف الطفل قائلا: شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كيف أننا فقراء ..

ألا تعتبر نظرة رائعة؟؟؟؟

تجعلك تشكر الله تعالى على كل ما أعطاك ، بدلا من التفكير فيما عند الناس ..

الأشياء الجميلة بداخلنا و ليست فيما حولنا .. فعندما نملك نفسا راضية و قنوعة بما قسمه الله لنا سنرى الدنيا أجمل بكثير
 
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