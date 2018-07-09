رجل ثري جدا أخذ ابنه في رحلة إلى بلد فقير ،
ليري ابنه كيف يعيش الفقراء , لقد أمضوا أياما وليالي في مزرعة تعيش فيها أسرة فقير ...
في طريق العودة من الرحلة سأل الأب ابنه: كيف كانت الرحلة ؟
قال الابن: كانت الرحلة ممتازة.
قال الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟
قال الابن: نعم.
قال الأب: إذاً أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة ؟
قال الابن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا ، وهم (الفقراء) يملكون أربعة ..
ونحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا ، وهم لديهم جدول ليس له نهاية ..
لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا ، وهم لديهم النجوم تتلألأ في السماء ..
باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية ، ولهم امتداد الأفق ..
لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها ، وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول ..
لدينا خدم يقومون على خدمتنا ،وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض ..
نحن نشتري طعامنا ، وهم يأكلون ما يزرعون ..
نحن نملك جدراناً عالية لكي تحمينا ، وهم يملكون أصدقاء يحمونهم ..
كان والد الطفل صامتا ..
عندها أردف الطفل قائلا: شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كيف أننا فقراء ..
ألا تعتبر نظرة رائعة؟؟؟؟
تجعلك تشكر الله تعالى على كل ما أعطاك ، بدلا من التفكير فيما عند الناس ..
الأشياء الجميلة بداخلنا و ليست فيما حولنا .. فعندما نملك نفسا راضية و قنوعة بما قسمه الله لنا سنرى الدنيا أجمل بكثير
ليري ابنه كيف يعيش الفقراء , لقد أمضوا أياما وليالي في مزرعة تعيش فيها أسرة فقير ...
في طريق العودة من الرحلة سأل الأب ابنه: كيف كانت الرحلة ؟
قال الابن: كانت الرحلة ممتازة.
قال الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟
قال الابن: نعم.
قال الأب: إذاً أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة ؟
قال الابن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا ، وهم (الفقراء) يملكون أربعة ..
ونحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا ، وهم لديهم جدول ليس له نهاية ..
لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا ، وهم لديهم النجوم تتلألأ في السماء ..
باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية ، ولهم امتداد الأفق ..
لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها ، وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول ..
لدينا خدم يقومون على خدمتنا ،وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض ..
نحن نشتري طعامنا ، وهم يأكلون ما يزرعون ..
نحن نملك جدراناً عالية لكي تحمينا ، وهم يملكون أصدقاء يحمونهم ..
كان والد الطفل صامتا ..
عندها أردف الطفل قائلا: شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كيف أننا فقراء ..
ألا تعتبر نظرة رائعة؟؟؟؟
تجعلك تشكر الله تعالى على كل ما أعطاك ، بدلا من التفكير فيما عند الناس ..
الأشياء الجميلة بداخلنا و ليست فيما حولنا .. فعندما نملك نفسا راضية و قنوعة بما قسمه الله لنا سنرى الدنيا أجمل بكثير