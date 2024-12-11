قصة جميلة على الفقر والفقراء

قصة جميلة

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أراد رجل فاحش الثراء أن يحسس إبنه بقيمة النعمة التي بين يديه ... و يريه كيف يعيش الفقراء من الناس

فأخذه في رحلة إلى البادية و قضوا أياما وليالي في ضيافة أسرة فقيرة تعيش في مزرعة بسيطة ..

وفي طريق العودة سأل الأب إبنه : كيف كانت الرحلة؟

أجاب الإبن:

كانت ممتازة ..

الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟

الإبن: نعم

الأب: إذاَ أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟

الإبن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا و الفقراء يملكون أربعة

و نحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا و هم لديهم جدول ليس له نهاية

لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا و هم لديهم نجوم تتلألأ في السماء

باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية و لهم إمتداد الأفق

لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها و عندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول

لدينا خدم يقومون على خدمتنا و هم يقومون بخدمة بعضهم البعض

نحن نشتري طعامنا و هم يأكلون مما يزرعون

نحن نملك جدرانا عالية لكي تحمينا و هم يملكون أصدقاء يحمونهم ..

كان والد الطفل صامتا مندهشا

حينها رد الطفل قائلا:

شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كم نحن فقراء

السعادة تختلف في أعين الناس ..

فهناك من غطى سوء تفكيره على عينيه

فأظلمت الحياة في نظره