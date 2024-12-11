قصة جميلة على الفقر والفقراء

MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

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قصة جميلة
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أراد رجل فاحش الثراء أن يحسس إبنه بقيمة النعمة التي بين يديه ... و يريه كيف يعيش الفقراء من الناس
فأخذه في رحلة إلى البادية و قضوا أياما وليالي في ضيافة أسرة فقيرة تعيش في مزرعة بسيطة ..
وفي طريق العودة سأل الأب إبنه : كيف كانت الرحلة؟
أجاب الإبن:
كانت ممتازة ..
الأب: هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟
الإبن: نعم
الأب: إذاَ أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟
الإبن: لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا و الفقراء يملكون أربعة
و نحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا و هم لديهم جدول ليس له نهاية
لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا و هم لديهم نجوم تتلألأ في السماء
باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية و لهم إمتداد الأفق
لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها و عندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول
لدينا خدم يقومون على خدمتنا و هم يقومون بخدمة بعضهم البعض
نحن نشتري طعامنا و هم يأكلون مما يزرعون
نحن نملك جدرانا عالية لكي تحمينا و هم يملكون أصدقاء يحمونهم ..
كان والد الطفل صامتا مندهشا
حينها رد الطفل قائلا:
شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كم نحن فقراء
السعادة تختلف في أعين الناس ..
فهناك من غطى سوء تفكيره على عينيه
فأظلمت الحياة في نظره
 
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