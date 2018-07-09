و أخيرا اكتملت...

السلام عليكم أعضاء اللمة الكرام

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اليوم وددت مشاركتكم بفرحة أثلجت صدري بعد معاناة تحملت مشاقها و ظروف لم تابى الى ان تكون لتحلي طعم النجاح ​

اليوم استلمت شهادة تخرجي شهادة ليسانس تخصص مالية بنوك و تأمينات ​







اود ان اقول كلمات صغيرة كان تاثيرها في حياتي اكبر



تعلمت في هذا العام كيف اوجه و لاسمح لنفسي بالتردد او الهروب اواجه كل ما يعترض طريقي صغيرا او كبيرا ...



و كيف ان الله و من حيث لا ندري يسخر لنا من يرافقنا في طريقنا السوي و الذي لا يعارض مبادئنا الاسلامية و الشريعة و يساعدنا و يتعب ل تعبنا فلا تقنطوا او تفقدوا الأمل



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فلا يأس مع الحياة و لا حياة مع يأس ​

كذلك أهم شيئ .....تلك الصديقة إكرام

تعلمت معاها ان الصداقة ليس نحن من نختارها بل هي من تختارنا جمعنا الم واحد و نجاح واحد .......كما ان المظاهر لا تعبر عن طيبة او شخصية الانسان أسأل الله ان يوفقها و يحفظها من كل شر ​