و أخيرا اكتملت...

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
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السلام عليكم أعضاء اللمة الكرام
اليوم وددت مشاركتكم بفرحة أثلجت صدري بعد معاناة تحملت مشاقها و ظروف لم تابى الى ان تكون لتحلي طعم النجاح
اليوم استلمت شهادة تخرجي شهادة ليسانس تخصص مالية بنوك و تأمينات
اود ان اقول كلمات صغيرة كان تاثيرها في حياتي اكبر
تعلمت في هذا العام كيف اوجه و لاسمح لنفسي بالتردد او الهروب اواجه كل ما يعترض طريقي صغيرا او كبيرا ...
و كيف ان الله و من حيث لا ندري يسخر لنا من يرافقنا في طريقنا السوي و الذي لا يعارض مبادئنا الاسلامية و الشريعة و يساعدنا و يتعب ل تعبنا فلا تقنطوا او تفقدوا الأمل
فلا يأس مع الحياة و لا حياة مع يأس
كذلك أهم شيئ .....تلك الصديقة إكرام
تعلمت معاها ان الصداقة ليس نحن من نختارها بل هي من تختارنا جمعنا الم واحد و نجاح واحد .......كما ان المظاهر لا تعبر عن طيبة او شخصية الانسان أسأل الله ان يوفقها و يحفظها من كل شر
تعلمت معاها ان الصداقة ليس نحن من نختارها بل هي من تختارنا جمعنا الم واحد و نجاح واحد .......كما ان المظاهر لا تعبر عن طيبة او شخصية الانسان أسأل الله ان يوفقها و يحفظها من كل شر
وفي الاخير فرحة جميلة و اروع
لهذا العالم اقبلت البراءة الصغيرة لعالمنا لعائلتنا ابنة خالي حفظها الله
لهذا العالم اقبلت البراءة الصغيرة لعالمنا لعائلتنا ابنة خالي حفظها الله