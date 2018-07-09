و أخيرا اكتملت...

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
بسم الله 01.png




السلام عليكم أعضاء اللمة الكرام



اليوم وددت مشاركتكم بفرحة أثلجت صدري بعد معاناة تحملت مشاقها و ظروف لم تابى الى ان تكون لتحلي طعم النجاح



اليوم استلمت شهادة تخرجي شهادة ليسانس تخصص مالية بنوك و تأمينات



اود ان اقول كلمات صغيرة كان تاثيرها في حياتي اكبر

تعلمت في هذا العام كيف اوجه و لاسمح لنفسي بالتردد او الهروب اواجه كل ما يعترض طريقي صغيرا او كبيرا ...

و كيف ان الله و من حيث لا ندري يسخر لنا من يرافقنا في طريقنا السوي و الذي لا يعارض مبادئنا الاسلامية و الشريعة و يساعدنا و يتعب ل تعبنا فلا تقنطوا او تفقدوا الأمل


فلا يأس مع الحياة و لا حياة مع يأس


كذلك أهم شيئ .....تلك الصديقة إكرام
تعلمت معاها ان الصداقة ليس نحن من نختارها بل هي من تختارنا جمعنا الم واحد و نجاح واحد .......كما ان المظاهر لا تعبر عن طيبة او شخصية الانسان أسأل الله ان يوفقها و يحفظها من كل شر




وفي الاخير فرحة جميلة و اروع
لهذا العالم اقبلت البراءة الصغيرة لعالمنا لعائلتنا ابنة خالي حفظها الله




امان الله 1.png
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#2
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,810
الإعجابات
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النقاط
1,171
الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ألف مبروك التخرج أختي ياسمين عقوبة للخدمة ان شا الله و لشهادات أكبر

و مبروك عليكم ميلاد ابنة خالك تتربى في عزكم ان شا الله
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,204
الإعجابات
1,434
النقاط
1,836
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
مبارك عليك التخرج و الشهادة الأخت @yaso ياسمين
هده ثمرة تعبك وجهدك
و الله لا يضيع جهد من أحسن عملا
نتمنى لك التوفيق والسداد في قام التحديات المهنية أن شاء الله
موفقه’ أختاه
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,021
الإعجابات
60,489
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الف مبارك حبيبتي ياسمين اكبر فرحة هي فرحة النجاح والتخرج
عقبال الوظيفة وافراح اخرى ان شاءالله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,158
الإعجابات
46,137
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف ألف ألف مبروك يا روحي :love:
العاقبة للماستر وللدوكتوراه وللعمل يارب
أصلا تخصصك هذا جمع تخصصاتي كامل ^^
ليسانس بنوك وتأمينات وماستر إدارة مالية
أو مالية كما يسميها البعض
يعني نشتاركو في نفس التخصص :giggle:
المهم ربي يدوم أفراحكم ومبروك عليكم
ولادة الكتكوتة الصغيرة ربي يحفظها ويصونها يارب
لعقوبة لمزيد من الأفراح ^^​
 
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