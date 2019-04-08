بعض البشر احقر و اقل من ان تحدثهم

اهلي في اللمة حياكم الله و بياكم

قبل شي يومين او ثلاثة تعرض ابني اسلام صاحب السبع سنوات

الى اعتداء جسدي بالضرب المبرح من ابن جاري صاحب الثماني عشر سنة

فورم جسمه خصوصا ساقه و جرح جبينه اضافة الى خدوش

على مستوى الجبهة و الرقبة و بقية آثار الصفع على وجهه

و كسر له نظاراته

الحادث كان هكذا تفصيلا

بينما انا في البيت نشغل ببعض العمل

و انا اسمع شجار ابني مع بنت جاري تكبره قليلا

فلم اعر ذالك اهتماما لأنها من عادة الصبية هكذا شجارات بسيطة بالأفواه

و عبارة عن معايرات صبيانية لا تصل حد العنف او الضرب



و كنت مطمئنا للأمر لأني رأيت زوجتي و هي تراقب الوضع من النافذة فعرفت ان الامر

لن يتطور اكثر



فاشتغلت أنا بأمري

و في لحظة من اللحظات اسمع صراخ زوجتي

اتركه اتركه ابتعد ابتعد عنه انه مريض ابتعد عنه

تزامن صراخ زوجتي مع جري و وقع اقدام خارج البيت

لم افهم ما الامر

و في وقت بسيط دخل اسلام و هو يصرخ و عليه اثر الضرب و هو يحمل نظاراته



حاولت ترتيب الكلمات التي كانت متناثرة ففهمت ان الذي ضرب ابني هو شاب صاحب 18 سنة



خرجت خارج البيت فلم اجد احدا و كأن الارض ابتعلتهم

فكرت بدق الباب فوالله استحييت و خشيت ان اسمع كلاما لا يليق من جاري كعادته

و قلت ربما لن اتمالك اعصابي و تكون ردة فعلي جسدية لا عقلية



رجعت الى البيت لأفهم ان جاري بنفسه كان خارج البيت و ان الاعتداء وقع أمامه و أمام زوجته التي كانت تراقب من النافذة

و كأنهم كانوا سعداء بالامر

فلم ينهي و لم ينهر ابنه و حتى انه لم يكلف نفسه حمل ابني او رؤيته

او جبر خاطره



فحزنت حزنا شديدا و زاد غضبي من جاري

فلماذا كل هذا الحقد و للعلم فقط لم تكن هته الحادثة الأولى

لكن غلطتي أني لم اتدخل مطلقا و والله لم يسبق و أن عاتبته لا لفظا و تصريحا و تلميحا



بل الكلمة التي ابادرها له و هي أخي كيف حالك أخي



المهم اخذت ابني الى الطبيب و عملت شهادة للاعتداء

و ذهبت الى اصدقاء جاري و اخبرتهم بالحادث

فحاولوا عمل وساطة لاصلاح



اخبرتهم انه ارخس من ان اعامله كرجل راشد او كجار فضلا على ان اعامله كأستاذ

لأنه استاذ و متدين و من الناس المتدينين الذين يرون انفسهم هم الحق نفسه اما البقية ففي النار و بئس المصير

و اخبرتهم بأنه انتهى بالنسبة لي كجار او كأخ و ان الامر من الآن لن يتعدى كلمة السلام او الرد عليها

و اخبرتهم اذا تكرر الامر سأكون شخصا آخرا و سيجد مني ما لا يخطر على باله هو و ابنه



فبعض البشر احقر و اقل من ان تحدثهم لأن الكلام في حقهم قيمة و هم لا قيمة لهم

ما رأيكم احبتي ​