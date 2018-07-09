تبهدايلك أيها اللماوي



مساء/صباح الخير عليكم

واش راكم ان شاءلله راكم بخير تحياتي الخالصة لسكان واش راك تهدر بشكل خاص ولشعب اللمة الحاضر والغايب من لحدادة للحدادة

البارح وأنا مروحة مع العائلة كنا نسمعو في الاذاعة

ايا فاتت واحد الحصة

السؤال المطروح :كان واش هي التبهدايل لي صراتلك مع نسابك ؟

وحنا كلنا آذان صاغية



المذيع :ألو ألو....تفضل خويا....

المتصل :ألو سلام عليكم جماعة الخير حبيت نحكيلكم على تبهديلة صراتلي مع نسابي

نهار عرس أخت مرتي ،خوكم بكل ثقة :أنا عليا طوموبيل العروسة نكريلكم وحدة tooooop

محمد بكل فخر :نضرب في صدري قدام مرتي سموني أنا هو لي نرفعلك راسك قدام مواليك ايييه انا



وانا طلبت من صاحبي عندو طوموبيل حطة قالي نمدهالك نهار العرس قالي منقدرش راني مسافر بيها اليوم

وتحطيت انا في موقف محرج وهوما يكلمو جيب الطوموبيل لحق الكورطاج

وانا كون تشقت لرض تبلعني واش داك يامحمد واش داك



رحت نجري كريت طوموبيل خلاف وزينوها بالورد

وقتلهم الطوموبيل اللولة دارت اكسيدون

المذيع:ونستقبل اتصال آخر...ألو ألو من معي.......



المتصلة: ألو ....... ألووووو...معاك فلانة

كلمت نحكي على تبهديلة صراتلي مع نسيبي

اييييه حنا عايلة متفتحة ودار نسابي عايلة مغلوقة شوي

المذيع: وانا طلبت من صاحبي عندو طوموبيل حطة قالي نمدهالك نهار العرس قالي منقدرش راني مسافر بيها اليوموتحطيت انا في موقف محرج وهوما يكلمو جيب الطوموبيل لحق الكورطاجوانا كون تشقت لرض تبلعني واش داك يامحمد واش داكمحمد واش صرا ازرب اختي تسنى والناس لحقورحت نجري كريت طوموبيل خلاف وزينوها بالوردوقتلهم الطوموبيل اللولة دارت اكسيدون



دخلت عجوزة أختي لقاتنا مهولينها بالشطييييح

ناضت تقول :لكشايف هالكشايف هالكشايف ... المتصلة: قتلك كنت ضيفة عند أختي وحطيت لغنا ونضت نشطح أنا ونسيبيدخلت عجوزة أختي لقاتنا مهولينها بالشطييييحناضت تقول :لكشايف هالكشايف هالكشايف ...

قاللها المذيع: وانتي متزوجة ؟

قاتلو لالا ماشي مزوجة



قالتلو : نوووووغمال هوما برك عايلة مقفولة حنا عندنا نوغماااااااااال واش فيها كي نشطح مع راجل اختي قاللها : اووو هاذي كبيرة انتي سيليباتار وتشطحي مع وليدها سي حاجة كبيرةقالتلو : نوووووغمال هوما برك عايلة مقفولة حنا عندنا نوغماااااااااال واش فيها كي نشطح مع راجل اختي



نستقبل الآن اتصال آخر



ألو ألوووووووو معاكم العيد

اتفضل خويا العيد

معاكم خوكم حاب يحكي على التبهدايل لي صراولو مع نسابو

انا عريس جديد عندي 9 شهور زواج

نبدالكم لحكاية من اللول

انا نسابي ناس كاينلهم

دراهم وقراية وواصلين بزاف

وانا انسان مقريتش وزوالي وعلى قدي

عرضونا في رمضان انا ولمرا

غير لونجلي ولفرونسي تخبط

ودوك الاطباق ياخياني

مافهمت فيها والو انا

وفي اللخر قالو للمرا : لازم تديريلو لي كور

ديك التبهديلة حسيت بوحد الاحراج كبير



المذيع : المهم وانت المرا متفاهمين قالو / الحمد لله انا وهي متفاهمين وهي قابلتني بوضعيتي وانا قابلها لكن مواليها تبهدل منهم وديسيديت منزيد نروح عندهم نبدالكم لحكاية من اللولانا نسابي ناس كاينلهمدراهم وقراية وواصلين بزافوانا انسان مقريتش وزوالي وعلى قديعرضونا في رمضان انا ولمراغير لونجلي ولفرونسي تخبطودوك الاطباق ياخيانيمافهمت فيها والو اناوفي اللخر قالو للمرا : لازم تديريلو لي كورديك التبهديلة حسيت بوحد الاحراج كبيرالمذيع : المهم وانت المرا متفاهمين قالو / الحمد لله انا وهي متفاهمين وهي قابلتني بوضعيتي وانا قابلها لكن مواليها تبهدل منهم وديسيديت منزيد نروح عندهم

ألو ألو...انقطع الاتصال

واش رايكم في هاذ التبهدايل ؟

وكاشما شفتو تبهدايل ولاعشتوهم احكولنا عليهم ؟