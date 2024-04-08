ذكريات
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 14 أوت 2010
- المشاركات
- 1,157
- نقاط التفاعل
- 2,985
- النقاط
- 176
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
انشاء الله تكونو كامل بخير، وانشاء الله مايزعفوش مني الأعضاء الكرام، ضياف الحلقة نتاع اليوم
فريناها كلش راه واجد، باقي نوجدو الطابلة
انا نروح، درك ماما توصل ماتخليليش
مزيا فهمت راسك، راني رايح نقولهالك، ما قدينا على ربلة ودباز قبل الفطور راك عارف ماماك.
الحاج ما تخبرش عليا
انا ماشفت ما سمعت راني لاهي بالماتش
باباك كامل النهار يتفرج في ليماتش، بصح نسمعو غي يضحك!
انتي ماراكي فاهما والو! استني يتلاقا مع خوالي وتشوفي لهبال نتاع ليماتش!
"راني جيت باقي ربع ساعة ويأذن، زرت نص لحباب، والي باقيين غدوة انشاء الله" "مليح الوحدة تخرج من الكوزينة، تربح آجر صلة الرحم، وتولي تلقى الفطور طايب"
"في غرضك حبيبة، راني وجدت كلش"
"يا لوكان شفتو عروسة أختي، الشطارة والحداڨة، قايمة بكامل الي فالدار، مرا ونص، والطياب غير هي من الاول للتالي، وزيد عندها ولادها تقريهم وزايدا التربية، ربي يحفظها ويخليلها صحتها اسمها @السلطانة وهي سلطانة فالدار
راك تسمع البشير، ماماك بدات تقيسلي فالهضرة
راها طولت، ومازالك ما سمعتي والو
السلام عليكم، كيراكم @أبو عاتكة
وعليكم السلام خالي فريد، واش راك؟ واش راهم العايلة؟
"الحمد الله يسلمو عليكم، راني حطيتهم في دار جدهم، هادو يامات الربلة نتاع الڨاطو وانا ما نقدرلهاش نتقلق، قلت نجي ندرب يومين مع الحاج ونشوفو ليماتش مع بعض" "الله يبارك الطابلة راهي منوعة، كلش ياسر"
"بلا ما تفضحني مع اختك اليوم انا طيبت مع وفاء"
يااااك، "يلا سمعت بيك القتال ينوض اليوم"
وين راهي الكفتة الي شفتك تشريها؟ خبيييييتها يا لعفريت؟
كلش راه في ليصالي
حرام عليكم!!! "2كيلو كفتة لبستلها العجين؟ "يالوكان قليتوها ودرتولها لاصوص ماشي خير؟ "قلقتوني... وزدتو ركبتوها فالبابورات، راهي حارڨة من الطابلا"
ماشي بابوراااات! هادوك ليباركات، درك تذوقهم ويعجبوك
"انا من هاذيك الماكلا راني هارب، نشفتولي عروقي بالعجين، "بنتي راها تتعلم قتلتني! كل يوم تبدل الحطة الي من برا والداخل غي هو"
"غذوة انشاء الله نخلفهالك، ويكون هنا حتى خالي الامين والعايلة راح نقلشكم"
انشاء الله يا ولدي
في صبيحة اليوم الموالي
"يا ربي واسم دالحصلة؟ اليوم راح نتبهدل "
"واش بيك؟ وعلاه راكي تبكي على صبيحة ربي؟
"حبيبة خرجت وخلاتلي نعجن المطلوع، وانا مانعرفلووووش! اليوم رايحا نتبهدل"
وكامل داك العجين الي كليناه البارح وماتعرفيش تديري المطلوع؟ ياك كيفكيف
ماشي كيفكيف!!! كي كنت نديرو ماما كانت تقولي هاذا مڨلوع ماشي مطلوع!!!
"ارواحي نوريلك كيش تديري المطلوع، بصح ماتخبريش عليا، شوفي اتعلمي"
وتعرف تدير المطلوع؟
"واه انا كي كنت صغير يما مرضت، وانا الكبير في خاوتي، تعلمت وكنت كل يوم نعجن ونخبز المطلوع، ونزيهة اختي انا علمتها"
شكون نزيهة؟
ختنتك! ماتقوليليش ماتعرفيش اسمها؟
راني نسمع من عنذك، حتى البشير ماقاليش اسمها
"مزيا ما سمعاتكش! ما اليوم نهارك"
خويا فريد، ماشفت والوووما تخافش ما نفضحكش
ارواح دحي يديك وياك تعرف حتى انتا، ماتقوليش نسيت العجين؟
"انا خاطيني! والكوزينة قاطعتها دي زمان."
ختني ناس ملاح
"مايبغيس الدباز والحس فالدار، شفتي العجين كيفاش؟عقلتي عليه؟ ايا ماتقوليش ماعلمتكش؟ درك هاني وجدتلك خبيزات، باقي غي تطيبيه"
"صحيييت خالي, ربي يحفظك، ماننسالكش الوقفة نتاعك معايا اليوم."
بلا مزيا، المهم كملت قبل ما ياحق خويا الامين
"وشكون قالك مالحقتش؟ راني هنا ملي بديت تقطع فالخبيزات،" "وجبت الشريبة بعثتها المدام، وساجدة خدمت قلب اللوز وهبة مانساتكش بهاذ ليصالي وجدتهم الصباح بكري" "وفاء اختي هني راسك اليوم غادي تكوني ملكة المطبخ" @الامين محمد
صحيت خالي لعزيز، وقفتكم معايا ماننساهاش
راها اختي قالت بلي الشربة نتاعك صامطة وماشي بنينة، والمدام بعثتلك الوصفات مكتوبة بالتفاصيل المملة، تبعي عليها وطيبي
يااااك يسما حبيبة كانت عندكم تقطع فيا، واش عليه
"هاني جيت، وجبت الكفتة كما تبغيها خالي اليوم راح تزرد"
"يعطيك الصحة البشير وليدي، ودرك نمشو نتفرجو على الماتش ونستناو المغرب"
البشييير باباك وخوالك راهم يتفرجو على توم وجيري، وشابعين ضحك
"واه توم وجيري! وشوية من الفهد الوردي! وبيبيب! "هاذا هو الماتش نتاعهم ملي كانو صغار،" "وكيتلاقاو يتفكرو يامات زمان ويجبدو لحكايات نتاع الصغر ويديرو قصرة", "يعجبوني، بزاااف متفاهمين، بصح الله يخرج هاد الضحك على خير".
آآمين ياربي
"راني جيييت، اليوم لحقت بكري" "اااايه المطلوع جاك شباب!!! ماكنتش عارفا بلي تعرفي تخدميه؟ بصح جابلي ربي يشبه لوحد المطلوع موالفا بيه"
واسم قلتي حبيبة؟
"ماقلت والو يا بنتي، نروحو نوجدو الطابلة"
بسم الله، راه ياذن
"الله الله، هاذي كفتة اليوم الواحد ياكل ويعقل على الماكلا"
الماكلا راهي تقبش المشاعر، يعطيك الصحة وفاء "فريد خويا هاك شويا بابورات، خدمتهم هبة بنتي"
"كولهم انتا، انا باغي نغمس بالخبز"
"جابلي ربي هاذ الشربة نعرفها! البنة موالفا بيها! هاذي شريبة ام ساجدة؟ والشامية نتاع ساجدة؟ قتلك البنة نعرفها، كذبتو عليا وقلتولي وفاء طيبت!"
"حبيبة انا ماقلتش؟ حطيت وصايي"
المطلوووووووع نتاع خويا فريد؟ وماتقولووووش الا!!!!
كيش هادي راكي تتهمي في بنت الناس
قتلك مطلوعك خويا فريد خبزك نعرفو! وبركا ما تكذبو عليا؟ راهو فيه شعر يديييييك موالفاتو ملي كنا صغار"
"اخاااااه تزاڨات، انا نسييييت الشعر لوكان حسبت نلبس ليڨونات"
"وفاء ما تتقلقيش"
"حبيبة اسمحيلي انا انا
واااه صحيتي كي ولاو اخوتي يخذمو فيييك، جاوك ضياف راكي تخذمي فيهم،وييياه كسرتلي الطبسي نتاع يما الله يرحمها
حبيبة اسمحيلي الستراس، يدي رجفت
"يديك رجفت!" " راكي قلقتيني وطلعتيلي لاطوسيون، وانا كامل راني نرجف"
ودرك كيفاش ما ناكلوش، عارضا الضياف باش توقفيهالهم، ماشي حق عليك
"ماشيييي حق علياااا؟؟؟؟ وليييت انا الغالطا", "غي هادي الي مانفوتهاش، درك تلمي قشك وتروحي لداركم، ما نسحقكش في داري"
"ماما واسم راكي تقولي!!!! انا بلا وفاء مانقعدش هنا، وماتزيديش تشوفيني"
"باب السد, انتا وياها"
ايااااا! " هربت من التقلاق طحت فالحرب الأهلية"، "انا نرفد الطبسي ونمشي ناكل فالكوزينة، وانتوما راني عارف بلي رايح تفروها"، "ايا نسيبي لعزيز تبعني، هادي مرتك جاوها حوالها"
"الله ينعل الشيطان؛ ماتكبريهاش اختي! هادا رمضان! افطري وشربي فنجان قهوة وكلش يفوت؛ مافيها والو يلا عاوناها، صغيرة وماموالفاش العيال"
"دسرتوها عليا وكامل نضتو تخدمو فيها، وزعما انا الغولة نتاع الدار"
"ماشي كما راكي حاسبا" "هاكي اختي اشربي هاد الكاشيا نتاع الستراس ودرك كلش يفوت، ونفهمك"
"جيب يالوكان الرهج نشربو مانيش مليحة"
مكالمة هاتفية
ألو ماما، حبيبة حاوزتنا أنا والبشير، راني جايا للدار عييت نتهرب باش مايقولوش غضبت مور شهر زواج، بصح ماقدرتش، حاوزتني
"لهلا يربحا"،" تحاوزك في رمضان، وتبكيك، درك نجيها تم نبهدلها"
"ماتجيش ماما، تزيد تكبر المشكلة، انا راني جايا"
وفاء اختي واسم راكي تديري؟
نوجد حوايجي،راها مقلقا بزاف
ماكان لاه!!! "راني عطيتها كاشيا درك تتكالما وترقد وتنوض ناسيا كلش، شوفي انا نمشي, وكانش مايصرا صوني لخديجة اختي @خديجة ph قاتلك كي تسمعيها تغني دق الجرس، صونيلها"
"وعاودي لماماك، ماتخليهاش مقلقا"
وين راكي @أفنانوه
فريناها كلش راه واجد، باقي نوجدو الطابلة
انا نروح، درك ماما توصل ماتخليليش
مزيا فهمت راسك، راني رايح نقولهالك، ما قدينا على ربلة ودباز قبل الفطور راك عارف ماماك.
الحاج ما تخبرش عليا
انا ماشفت ما سمعت راني لاهي بالماتش
باباك كامل النهار يتفرج في ليماتش، بصح نسمعو غي يضحك!
انتي ماراكي فاهما والو! استني يتلاقا مع خوالي وتشوفي لهبال نتاع ليماتش!
"راني جيت باقي ربع ساعة ويأذن، زرت نص لحباب، والي باقيين غدوة انشاء الله" "مليح الوحدة تخرج من الكوزينة، تربح آجر صلة الرحم، وتولي تلقى الفطور طايب"
"في غرضك حبيبة، راني وجدت كلش"
"يا لوكان شفتو عروسة أختي، الشطارة والحداڨة، قايمة بكامل الي فالدار، مرا ونص، والطياب غير هي من الاول للتالي، وزيد عندها ولادها تقريهم وزايدا التربية، ربي يحفظها ويخليلها صحتها اسمها @السلطانة وهي سلطانة فالدار
راك تسمع البشير، ماماك بدات تقيسلي فالهضرة
راها طولت، ومازالك ما سمعتي والو
السلام عليكم، كيراكم @أبو عاتكة
وعليكم السلام خالي فريد، واش راك؟ واش راهم العايلة؟
"الحمد الله يسلمو عليكم، راني حطيتهم في دار جدهم، هادو يامات الربلة نتاع الڨاطو وانا ما نقدرلهاش نتقلق، قلت نجي ندرب يومين مع الحاج ونشوفو ليماتش مع بعض" "الله يبارك الطابلة راهي منوعة، كلش ياسر"
"بلا ما تفضحني مع اختك اليوم انا طيبت مع وفاء"
يااااك، "يلا سمعت بيك القتال ينوض اليوم"
وين راهي الكفتة الي شفتك تشريها؟ خبيييييتها يا لعفريت؟
كلش راه في ليصالي
حرام عليكم!!! "2كيلو كفتة لبستلها العجين؟ "يالوكان قليتوها ودرتولها لاصوص ماشي خير؟ "قلقتوني... وزدتو ركبتوها فالبابورات، راهي حارڨة من الطابلا"
ماشي بابوراااات! هادوك ليباركات، درك تذوقهم ويعجبوك
"انا من هاذيك الماكلا راني هارب، نشفتولي عروقي بالعجين، "بنتي راها تتعلم قتلتني! كل يوم تبدل الحطة الي من برا والداخل غي هو"
"غذوة انشاء الله نخلفهالك، ويكون هنا حتى خالي الامين والعايلة راح نقلشكم"
انشاء الله يا ولدي
في صبيحة اليوم الموالي
"يا ربي واسم دالحصلة؟ اليوم راح نتبهدل "
"واش بيك؟ وعلاه راكي تبكي على صبيحة ربي؟
"حبيبة خرجت وخلاتلي نعجن المطلوع، وانا مانعرفلووووش! اليوم رايحا نتبهدل"
وكامل داك العجين الي كليناه البارح وماتعرفيش تديري المطلوع؟ ياك كيفكيف
ماشي كيفكيف!!! كي كنت نديرو ماما كانت تقولي هاذا مڨلوع ماشي مطلوع!!!
"ارواحي نوريلك كيش تديري المطلوع، بصح ماتخبريش عليا، شوفي اتعلمي"
وتعرف تدير المطلوع؟
"واه انا كي كنت صغير يما مرضت، وانا الكبير في خاوتي، تعلمت وكنت كل يوم نعجن ونخبز المطلوع، ونزيهة اختي انا علمتها"
شكون نزيهة؟
ختنتك! ماتقوليليش ماتعرفيش اسمها؟
راني نسمع من عنذك، حتى البشير ماقاليش اسمها
"مزيا ما سمعاتكش! ما اليوم نهارك"
خويا فريد، ماشفت والوووما تخافش ما نفضحكش
ارواح دحي يديك وياك تعرف حتى انتا، ماتقوليش نسيت العجين؟
"انا خاطيني! والكوزينة قاطعتها دي زمان."
ختني ناس ملاح
"مايبغيس الدباز والحس فالدار، شفتي العجين كيفاش؟عقلتي عليه؟ ايا ماتقوليش ماعلمتكش؟ درك هاني وجدتلك خبيزات، باقي غي تطيبيه"
"صحيييت خالي, ربي يحفظك، ماننسالكش الوقفة نتاعك معايا اليوم."
بلا مزيا، المهم كملت قبل ما ياحق خويا الامين
"وشكون قالك مالحقتش؟ راني هنا ملي بديت تقطع فالخبيزات،" "وجبت الشريبة بعثتها المدام، وساجدة خدمت قلب اللوز وهبة مانساتكش بهاذ ليصالي وجدتهم الصباح بكري" "وفاء اختي هني راسك اليوم غادي تكوني ملكة المطبخ" @الامين محمد
صحيت خالي لعزيز، وقفتكم معايا ماننساهاش
راها اختي قالت بلي الشربة نتاعك صامطة وماشي بنينة، والمدام بعثتلك الوصفات مكتوبة بالتفاصيل المملة، تبعي عليها وطيبي
يااااك يسما حبيبة كانت عندكم تقطع فيا، واش عليه
"هاني جيت، وجبت الكفتة كما تبغيها خالي اليوم راح تزرد"
"يعطيك الصحة البشير وليدي، ودرك نمشو نتفرجو على الماتش ونستناو المغرب"
البشييير باباك وخوالك راهم يتفرجو على توم وجيري، وشابعين ضحك
"واه توم وجيري! وشوية من الفهد الوردي! وبيبيب! "هاذا هو الماتش نتاعهم ملي كانو صغار،" "وكيتلاقاو يتفكرو يامات زمان ويجبدو لحكايات نتاع الصغر ويديرو قصرة", "يعجبوني، بزاااف متفاهمين، بصح الله يخرج هاد الضحك على خير".
آآمين ياربي
"راني جيييت، اليوم لحقت بكري" "اااايه المطلوع جاك شباب!!! ماكنتش عارفا بلي تعرفي تخدميه؟ بصح جابلي ربي يشبه لوحد المطلوع موالفا بيه"
واسم قلتي حبيبة؟
"ماقلت والو يا بنتي، نروحو نوجدو الطابلة"
بسم الله، راه ياذن
"الله الله، هاذي كفتة اليوم الواحد ياكل ويعقل على الماكلا"
الماكلا راهي تقبش المشاعر، يعطيك الصحة وفاء "فريد خويا هاك شويا بابورات، خدمتهم هبة بنتي"
"كولهم انتا، انا باغي نغمس بالخبز"
"جابلي ربي هاذ الشربة نعرفها! البنة موالفا بيها! هاذي شريبة ام ساجدة؟ والشامية نتاع ساجدة؟ قتلك البنة نعرفها، كذبتو عليا وقلتولي وفاء طيبت!"
"حبيبة انا ماقلتش؟ حطيت وصايي"
المطلوووووووع نتاع خويا فريد؟ وماتقولووووش الا!!!!
كيش هادي راكي تتهمي في بنت الناس
قتلك مطلوعك خويا فريد خبزك نعرفو! وبركا ما تكذبو عليا؟ راهو فيه شعر يديييييك موالفاتو ملي كنا صغار"
"اخاااااه تزاڨات، انا نسييييت الشعر لوكان حسبت نلبس ليڨونات"
"وفاء ما تتقلقيش"
"حبيبة اسمحيلي انا انا
واااه صحيتي كي ولاو اخوتي يخذمو فيييك، جاوك ضياف راكي تخذمي فيهم،وييياه كسرتلي الطبسي نتاع يما الله يرحمها
حبيبة اسمحيلي الستراس، يدي رجفت
"يديك رجفت!" " راكي قلقتيني وطلعتيلي لاطوسيون، وانا كامل راني نرجف"
ودرك كيفاش ما ناكلوش، عارضا الضياف باش توقفيهالهم، ماشي حق عليك
"ماشيييي حق علياااا؟؟؟؟ وليييت انا الغالطا", "غي هادي الي مانفوتهاش، درك تلمي قشك وتروحي لداركم، ما نسحقكش في داري"
"ماما واسم راكي تقولي!!!! انا بلا وفاء مانقعدش هنا، وماتزيديش تشوفيني"
"باب السد, انتا وياها"
ايااااا! " هربت من التقلاق طحت فالحرب الأهلية"، "انا نرفد الطبسي ونمشي ناكل فالكوزينة، وانتوما راني عارف بلي رايح تفروها"، "ايا نسيبي لعزيز تبعني، هادي مرتك جاوها حوالها"
"الله ينعل الشيطان؛ ماتكبريهاش اختي! هادا رمضان! افطري وشربي فنجان قهوة وكلش يفوت؛ مافيها والو يلا عاوناها، صغيرة وماموالفاش العيال"
"دسرتوها عليا وكامل نضتو تخدمو فيها، وزعما انا الغولة نتاع الدار"
"ماشي كما راكي حاسبا" "هاكي اختي اشربي هاد الكاشيا نتاع الستراس ودرك كلش يفوت، ونفهمك"
"جيب يالوكان الرهج نشربو مانيش مليحة"
مكالمة هاتفية
ألو ماما، حبيبة حاوزتنا أنا والبشير، راني جايا للدار عييت نتهرب باش مايقولوش غضبت مور شهر زواج، بصح ماقدرتش، حاوزتني
"لهلا يربحا"،" تحاوزك في رمضان، وتبكيك، درك نجيها تم نبهدلها"
"ماتجيش ماما، تزيد تكبر المشكلة، انا راني جايا"
وفاء اختي واسم راكي تديري؟
نوجد حوايجي،راها مقلقا بزاف
ماكان لاه!!! "راني عطيتها كاشيا درك تتكالما وترقد وتنوض ناسيا كلش، شوفي انا نمشي, وكانش مايصرا صوني لخديجة اختي @خديجة ph قاتلك كي تسمعيها تغني دق الجرس، صونيلها"
"وعاودي لماماك، ماتخليهاش مقلقا"
وين راكي @أفنانوه