5 أطعمة يجب عدم تناولها مع الدواء

تطول لائحة الأصناف العديدة للأطعمة الصحية التي تلعب دوراً أساسياً في نظامنا الغذائي ، ويمكن أن تحلّ مكان أدوية عديدة بسبب قدرتها الشفائية.ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن بعض الأطعمة تتفاعل بشكل سيئ مع بعض الأدوية. وهذا يعني أن وجبة من هذه الأطعمة إذا تم تناولها مع نوع معين من الأدوية، قد تتفاعل بشكل مضرّ وتسبب بأمراض خطيرة.الموزلا يجوز تناول الموز والبرتقال والخضار الورقية الغنية بالبوتاسيوم مع الأدوية التي تخفض ضغط الدم. وذلك لأن تلك الأدوية تعمل على علاج قصور القلب عن طريق فتح الأوعية الدموية، حتى يتدفق الدم بشكل أكبر.لذا إن تناول الكثير من البوتاسيوم مع هذه الأدوية يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب أو خفقان سريع للقلب.الجريب فروتيعتبر الجريب فروت من الأطعمة التي لا يجب تناولها مع أي نوع من الأدوية لأنها تحتوي على مركبات تسهّل إمتصاص الجسم للدواء. لذا إن فاكهة الجريب فروت يمكن أن تتفاعل بشكل سيئ مع الأدوية الخاصة بتخفيض الكولستيرول في الدم وأدوية الأعصاب بالإضافة إلى المضادات الحيوية والأدوية المضادة للملاريا.الخضار الورقيةلا يجب تناول الخضار الورقية الغنية بالفيتامينK مع مضادات تخثر الدم التي تخفف من أخطار الجلطات ومشاكل الأوعية الدموية، ويتم وصفها للأشخاص الذين سبق وعانوا من نوبات قلبية.أمّا الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين K غير الخضار الورقية هي صفار البيض، الحمص والعدس. ولا ينبغي قطعها من النظام الغذائي تماما، ولكن من المهم أن يتم تناول كمية معتدلة من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.التوت البرييجب تجنب تناول كميات كبيرة من عصير التوت البري أو منتجات التوت البري أثناء استخدام مضادات التخثر، لأنها يمكن أن تقلل من فعالية تلك الأدوية.