yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
الموضوع عبـآرهـ عن صور للتصميم بدون تحميل
يحتاجها كل مصمم ... اتمنى من الكل يشااركنا بالصور التي عنده على جهازه و يستعملها في تصميماته
1- ممنوع صور نساء ورجال والانمي
2- تكون الصورة واضحة وحقيقية ...ذات جودة ليست خامة او سكرابز او باترن
3- حجم الصورة مناسب
4- رفع الصور على مركز الرفع او من خلال ارفاقها
5- ممنووع الرد من غير اضافة صور للموضوع
اي ارد شكر راح ينحذف اعذروني
اتمنى ان ارى تفاعلكم في الموضوع
لا احلل من يستخدم الصور فيما يغضب الله
صور للتصميم ~ شاركونا ~