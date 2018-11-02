تصميم خلفية إحترافية ➠ درس

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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ​

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اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية ​

ها نحن نلتقي في درس جديد ​

من دروس الفتوشوب على امل ان نلتقي في دروس أخرى ان شاء الله ​

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درسنا اليوم عن كيفية تصميم خلفية لتصميماتك و تكتب عليها موضوع تصميمك و تستخدمها في توقيع او غلاف مع اضافة عليها صور او ....... ​

بدون اطالة ​

الدرس : ​

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وهذه النتيجة : ​

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وتقدروا تعملو strok يحني حدود ​

و ضيفوا اضافات حسب ذوقكم ​

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ونصيحة لزم تطبقو اي شي واي ​

درس لانكم ستكتشفون العديد ​

من ميزات و الادوات و .... ​

التي يمكن تطبيقها في تصميم اخر ​

من ابداعكم ​

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ان شاء الله عجبكم درس اليوم ​

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