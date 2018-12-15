خلفية فيكتورية

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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محل الإقامة
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بسملة-فتوشوب.gif









الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.


زوار واعضاء منتدى اللمة الجزائرية
و هواة التصميم

اليوم اردت مشاركتكم اخر تصميماتي
لخلفية فكتورية


اولا : رح ابدأ بالملحقات اي الأدوات المستعملة

1ـ بداية نحتاج فرشة عشب لم اقم برفعها

2ـ سكرابز
شجرة
تنزيل (4).jpeg

عصفور
images (25).jpeg

دراجة
images (21).jpeg

وهذه الملحقات كلها ارجع لونها أسود

و أخيرا :
الخلفيتين لي استعملتهم
ولكم الاختيار.

cloudy_sky_over_mountains-wallpaper-1152x864.jpg

sun_rise_carinthia_austria_egelsee_3-wallpaper-1280x960.jpg



نأتي للتصميم الناتج :

خلفية 1


خلفية فيكتور.jpg


خلفية 2


خلفية فيكت.jpg








إلى هنا نأتي لنهاية موضوعنا لليوم
انتظروني في مواضيع قادمة ان شاء الله




بسملة-فتوشوب-2.gif

 
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