خلفية فيكتورية

Yasmina.yaso
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
زوار واعضاء منتدى اللمة الجزائرية
و هواة التصميم
اليوم اردت مشاركتكم اخر تصميماتي
لخلفية فكتورية
اولا : رح ابدأ بالملحقات اي الأدوات المستعملة
1ـ بداية نحتاج فرشة عشب لم اقم برفعها
2ـ سكرابز
شجرة
عصفور
دراجة
وهذه الملحقات كلها ارجع لونها أسود
و أخيرا :
الخلفيتين لي استعملتهم
ولكم الاختيار.
نأتي للتصميم الناتج :
خلفية 1
خلفية 2
إلى هنا نأتي لنهاية موضوعنا لليوم
انتظروني في مواضيع قادمة ان شاء الله