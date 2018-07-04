40 صورة رمزية للمنتدى ~ تصميمي

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 5,795
- الإعجابات
- 14,126
- النقاط
- 1,401
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
زوار و أعضاء مندى اللمة الجزائرية :
اقدم لكم
صور رمزية للمنتدى :
يتبع ،،،
آخر تعديل: