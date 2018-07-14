عضوة جديدة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكِ أختي الكريمة بيننا سعيدون بانضمامك إلينا

ان شاء الله تعجبك الاقامة بيننا وتستفادي منا ونستفادو منك

اما فيما يخص المشاركة، اصلا كي وضعتي هاد الموضوع دليل انك

بديتي تفهمي طريقة العمل داخل المنتدى

وهكا لازم تكملي، يعجبك موضوع تشاركي فيه عادي من خلال المشاركات

واذا حبيتي نتي تطرحي موضوع ديري كيما درتي مع هاد الموضوع

فقط كل قسم اقراي القوانين تاعو قبل ما توضعي موضوع فيه

واذا غلطتي نورمال ماش عيب المشرفين يقدرو ينقلو الموضوع للقسم المناسب

بعض الاقسام عندها اقسام فرعية يمكن تفيدك وكاين لي مافيهاش

خوذي راحتك حبيبتي واي مشكلة أسألينا برك ورانا في الخدمة ان شاء الله

تحياتي​