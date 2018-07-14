تكريمات الأعضاء الجدد { شهر ماي + جوان}

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن

مشاركات الشكر السطحي

التي تدل على أن صاحبها سطحي