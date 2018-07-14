تكريمات الأعضاء الجدد { شهر ماي + جوان}

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,882
الإعجابات
12,862
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1


1-slm.png





❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀






كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,





وكان هذا التكريم خاص بشهر ماي +جوان 2018



للاعضاء الذين انضموا مؤخرا
و كانت لهم مشاركات قيمة



ناصر dz

Madjda


يتحصلون على وسام المميز الجديد

مميز-جديد.gif





كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم


في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي



دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام .....
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,882
الإعجابات
12,862
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2

@ناصر dz
@Madjda

-------------------------------------------------


@جيهان جوجو

@زهرة اللمة

@حلم كبير

@لؤلؤة قسنطينة

@فريد أبوفيصل

@الامين محمد

@أشــواق 19

@ميسم منصور

@Queen Fati

@loubardi

@YveSarah

@HAMZA USMA

@Malika Tlm

@fouzi40

@Youzarch

@madridista

@Sif islam

@hdtv

@عقــ اللمه ــيد

@hassane1987

@Ma$Ter

@كلاسيكيّة .

@الفتى المغامر

@سكون الفجر

@Bøuchra Mohaméd

@Rababe_Gh

@4algeria.com

@أم ياسمينdz

@البحر الهادي

@Rababe_Gh

@صدام بكل فخر

@وحي القلم

@wissam 47

@رؤوف المستقبل ب

@hakim story

@عآشقة الجنـة

@Soumia hadj mohammed

@أم منيــــــر

@The.King

@صمت المشاعر

@الحلم الوردي

@Lovely ღ smile

@cosette

@فيتامين سي

@إشرآقة شمس

@Nacer Eddine 2012

@فاعل الخير

@طيب الكلام

@faith8

@MOHAMED LAMINE7

@جميلة أنا

@همسة نجاح

@NAPOLA

@Salah eddin

@خووخه

@وائل ابن الجزائر

@Djamel.Dz

@إنسانة ما

@بنت الجسور المعلقة

@طائر الخير

@الأزرق الملكي

@imane BBA

@أمّ عبد الله

@Twinkle Stars

@*amani*
 
مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
211
الإعجابات
491
النقاط
21
العمر
13
الإقامة
القرية الحزينة
الجنس
أنثى
#3
ألف مبروك لناصر و ماجدة
مزيدا من التألق و التميز ان شاء الله
و شكرا لكي اختي ياسمين على مبادرتك المحفزة
دمتم جميعا و دام عطائكم للمتنا العزيزة
تقبلو تحيااتي اخوتي في الله
في امان الله
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,882
الإعجابات
12,862
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#5
قال مناجاتي لسجادتي:
ألف مبروك لناصر و ماجدة
مزيدا من التألق و التميز ان شاء الله
و شكرا لكي اختي ياسمين على مبادرتك المحفزة
دمتم جميعا و دام عطائكم للمتنا العزيزة
تقبلو تحيااتي اخوتي في الله
في امان الله
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم


اهلا اختي نورتينا من جديد
بارك الله فيك غالتي؛اسعدني
تواجدك ، تحياتي بود 💖
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,882
الإعجابات
12,862
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
قال ناصر dz:
شكرااا لك الا خت يا سمين للمتا بعة لنشطات المنتدى وتكريمك الر اقى
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم


لا شكر على واجب
اخي تستحقون التكريم نظير
ما تقدمونه
دمتم فخرا للمنتدى
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
857
الإعجابات
2,166
النقاط
151
الجنس
ذكر
#7
مبارك لكم الوسام
و تكريم مستحق
يرجى تذكر التكريمات اختي لحين نركب كل الاوسمة لنوزعهم فيما بعد ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top