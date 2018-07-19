العناية بالمنطقة الحساسة مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

أهلاً بكن يا جميلات وأميرات اللمة الجزائرية ..

اليوم رح نحكي عن موضوع حساس وجريء وبنفس الوقت مهم جداً

حصري وبمجهودي وتجاربي الخاصة

وموضوعنا اليوم بيحكي عن ..

" طرق العناية بالأماكن الحساسة "

اي نعم رح نحكي عن هالموضوع وكيف فينا نعتني بهالمنطقة بشكل ممتاز

ونتخلص من كل مشاكلها

1- أول شيء وأهم شيء هو إزالة الشعر ..

حبيبتي لازم تزيلي شعر العانة بأي طريقة " الحلاوة، الشفرة، مزيل الشعر .. الى آخره من الأدوات "

إزالة الشعر بتساعد على إزالة الجلد الميت وتنعيمه وتنظيفه من كل الأوساخ

2- تقشير المنطقة الحساسة بالسكر وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند

التقشير مهم لأنه يقوم بترطيب وتنعيم المنطقة الحساسة

3- الفوط اليومية، مهم جداً انو تكون الفوط اليومية موجودة بحقيبة كل بنت ومهم جداً تكون مع كل بنت

وضروري تغيري الفوطة كل 4 ساعات وبهاي الطريقة رح تحافظي على جفاف المنطقة

والرائحة الزكية وبهيك رح تحمي نفسك من الإلتهابات

4 - ضروري حبيبتي بعد إنتهاء الحيض وإستحمامك منه أن تضعي بعض قرات من دهن العود

وهو عبارة عن زيت عطري خذي القليل منه في إصبعك وادهني المكان الذي كان يخرج منه الدم

للبنات الغير متزوجات إكتفي بدهن المكان الخارجي فقط بالقليل من ها الزيت

والنساء المتزوجات حاولي عزيزتي أن تتعمقي قليلاً نصف سم او 1 سم كامل

ستشعرين بإنتعاش لا حدود له وسيدوم لمدة ربما تصل الى اسبوع كامل

وهذا ليس كلامي بل كلام نبينا صلى الله عليه :

عن عائشة رضي الله عنها أن إمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض،

فأمرها كيف تغتسل فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها

قالت: كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها قالت: كيف؟ قال: (سبحان الله تطهري بها)

فإجتذبتها إلى فقلت تتبعي بها أثر الدم.

5- للنساء المتزوجات، إياكِ ثم إياكِ ثم إياكِ عزيزتي أن تنامي على جنابة

ما أن إنتهيتِ وأرتحتِ قليلاً فقومي إما أن تغتسلي بالكامل أو تغسلي فرجكِ وتجففيه وبهذا تكوني

قد تخلصتي من كل ما قد يترتب عليه من بكتريا وجراثيم

6- لا تغسلي المنطقة الحساسة بالصابوووووون أبداً بل حاول إستخدام الغسول المرطب الخاص بالجسم

وبهذه الطريقة ستحافظين على رطوبة ونظافة المنطقة

7- خلال أوقات الحيض حاولي تغيري الفوطة الصحية كل 4 ساعات وإذا كانت غزيرة فحاولي تغييرها كل ساعتين

حبيبتي بهاي النصايح البسيطة رح تلاقي حالك راضية تماماً عن شكل ونظافة المنطقة الحساسة