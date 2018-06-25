مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

أهلاً بكن أخواتي الغاليات

أتمنى أن تكُن بخير وعلى خير ما يرام

أضع بين أيديكن المشاركة الأولى في فعالية

فعالية صيفنا ابداع شاركينا ياحواء اللمة

- الطريقة الصحيحة في حلاقة الشفرة أو موس الحلاقة -

رح احكيلكن كيف بعمل الحلاقة بالشفرة من دون إزعاج وطبعاً رح نمر على شوية نصايح

بتمنى تعجبكم فقرة اليوم

نبدأ أول شيء وهو موس الحلاقة أو الشفرة

لازم لازم لازم تكون شفرتك عندها 3 شفرات أو مواس متل اللي بالصورة

وياريت تشتري موس الحلاقة بعناية

تابعي معي

شايفين كيف 3 شفرات هاد الشي ضروري جداً لان الشفرتين او الشفرة الوحدة

بتعملك حساسية وبتطلع معك هديك الحبوب الصغيرة البيضاء المزعجة

الشي التاني هو انو ضروري جداً جداً يكون عندك صابون الحلاقة سواء الرغوة أو العادي

مع العلم الرغوة هي المفضلة لدي أو السائلة

قبل البدء بالحلاقة عليكِ تجهيز المقشر لأنكِ بحاجة اليه بعد الحلاقة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

قومي بخلط المكونات جيدة واتركيها جانباً

بعدما جهزنا كل شيء نبدأ بالحلاقة

بسم الله

نقوم بغسل المنطقة المراد حلاقتها بالماء الدافئ لمدة تتراوح ما بين الـ 5-10 دقائق

ثم نضع رغوة الحلاقة على المنطقة المراد حلاقتها ونبدأ بالحلاقة مع إتجاه الشعر

مع إتجاه الشعر ضروري جداً

ثم نقوم بغسل المنطقة وإزالة الشعر الذي حلقناه ونضع رغوة الحلاقة مرة أخرى

ونزيل الشعر بعكس إتجاه الشعر وبحذر شديد جداً

نقوم بغسل المنطقة جيداً وتجفيفها

وهنا تكون خلطة التقشير بجانبنا وجاهزة للإستخدام

نقوم بوضع القليل من خلطة التقشير ونقشر بشكل دائري وبرقة ولطف

وتتم عملية التقشير لمدة تتراوح ما بين الـ 5-8 دقائق تقريباً

ثم قومي بغسل المنطقة بالصابون الخاص بك

ثم قومي بترطيب المنطقة بزيت جوز الهند أو زيت جونسون للأطفال

أو رطبيها بالمرطب الخاص بك لليدين أو البشرة

ستقول لي إحدى الأخوات بأن الحلاقة عكس اتجاه الشعر تجعل الشعر يخرج تحت الجلد

أقول لكِ عزيزتي وأنا أستخدم هذه الطريقة منذ مدة طويلة

بأن التقشير بعد الحلاقة يجعل الشعر يخرج بطريقة صحية جداً وطبيعية

وكلامي هذا عن تجربة شخصية