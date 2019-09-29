حصرياً العناية بالمنطقة الحساسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيفكن؟ إن شاء الله الجميع بخير وصحة

اليوم حبيت أحكي معكن بكل صراحة وأتناول معكن موضوع جريء وحساس

ولكن علينا الخوض فيه لأهميته



سأتحدث اليوم عن المنطقة الحساسة [المهبل] وطريقة العناية بتلك المنطقة دون أذيتها







كلنا نعلم بأن المهبل يحتوي على بكتريا نافعة ولكي لا نفقد تلك البكتريا فعلينا أن لا نغسل المنطقة بالصابون او المواد الكيماوية

ولهذا سأخبركن بشكل مفصل عن طريقة العناية بتلك المنطقة أثناء الحيض

وبعد العلاقة الحميمة

و

أثناء النهار والليل

نبدأ بسم الله

المنطقة الحساسة هي منطقة خطيرة جداً والعناية بها ليس بالأمر السهل كما تعتقد بعض الأخوات

فمثلاً بعض النساء والبنات الصغار على حد سواء يقمن بغسل المنطقة الحساسة بالصابون

وهذا الأمر خاااااااطئ فالصابون يعمل على تنشيف المنطقة وبالتالي تبدأ الحكة المزعجة والإلتهابات .. إلى آخره

لهذا على كل فتاة او إمرأة أن تقوم بغسل المنطقة الحساسة إما بالغسول المخصص لتلك المنطقة

أو بإستخدام ورق السِدر المطحون وجعله غسول طبيعي وبالتالي تجمعي ما بين تنظيف المنطقة والعناية بها بحيث

لا تفقد المنطقة تلك البكتريا النافعة



أثناء الحيض عليكِ أن تعلمي بأن المنطقة الحساسة بأسوأ حالاتها فعليكِ أن لا تبقي الفوطة الصحية

أكثر من 4 ساعات وعليكِ تغييرها بإستمرار

هكذا سوف تتخلصين من الرائحة الكريهة التي تصحب الحيض



هل تصدقن بأن هناك أزواج لا يقترب من زوجته ولا يقبلها ولا يقترب منها حتى تطهر؟؟!!

لما لا؟؟

فقط لأن الرائحة الكريهة التي تأتي نتيجة الحيض قوية جداً

بالإضافة إلى إهمال المرأة نفسها خلال الحيض



بعض الأخوات تتحجج بأنها متعبة وأنها بحالة سيئة ووو إلى آخره

هذه حجج واهية يا أختي فالأولى بك أن تعتني بنفسك جيداً لصحتك ولمن حولك زوجك وأطفالك وكل من يقترب منك



بعد الحيض أنصحكِ عزيزتي بأن تستخدمي المسك الأبيض

أو مسك الطهارة

وأن تضعي القليل منه على طرف إصبعك ثم تذهبي فتدهني المكان الذي خرج منه الدم

وهكذا تكوني قد تطهرتي وعطرتي المكان

وهذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام

عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم





الأمر الآخر هو الفوّط اليومية وهي قطع صغيرة تضعينها على الملابس الداخلية

وهذه الفوط عليكِ أن تستخدميها لتحفظي ملابسك الداخلية جافة ونظيفة وكلما تبللت ترميها وتقومي بوضع أخرى

عليكِ أن تقومي بتغييرها على الاقل كل ست ساعات

مفعول الفوّط اليومية سحري وأنا شخصياً لا أستغني عنها البتة

في المدرسة والعمل وفي كل مكان دائماً في حقيبتي







نأتي على أمر جد مهم تجهله معظم السيدات

ألا وهو تجفيف المنطقة بعد كل قضاء حاجة

أختي عليكِ أن تجففي المنطقة بفوطة صحية نظيفة لكي تحافظي على المنطقة جافة

فبتركك للمنطقة رطبة فإنها ستنبعث منها روائح كريهة وربما أصبت بالإلتهابات

لذا عليكِ مراعاة الأمر







قمي بشراء منشفة صغيرة وخصصي تلك المنشفة للمنطقة الحساسة مع الحرص على غسلها كل ثلاثة أيام

أو إستخدام المناديل الورقية المخصصة للحمام [التواليت] ولكن إحذري ان تجففي المنطقة بعنف

لكي لا تتركي قطع من المناديل الورقة تعلق بالمنطقة فتؤذي نفسك



تقشير المنطقة الحساسة

نعم عزيزتي يمكنكِ مزج ملعقة كبيرة من السكر الخشن والقليل من زيت الزيتون

مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وقطرتين من مسك الطهارة

وقومي بعمل مساج بشكل دائري لكل المنطقة من أسفل البطن وحتى آخر المنطقة

ثم أغسلي المنطقة بالغسول المخصص او مزيج من الماء والسِدر



هكذا تكوني قد إعتنيتي عزيزتي بالمنطقة الحساسة



نأتي إلى الملابس الداخلية







عليكِ أن تنتقي الملابس القطنية مئة بالمئة لإرتدائها طول اليوم وعليكِ تغيير الملابس الداخلية مرتين خلال اليوم

وعليكِ أن تعتني بتجفيف المنطقة والفوّط اليومية إن كنتي من الاخوات اللواتي يرتدين الملابس الداخلية الرقيقة

وأعني بذلك الكيلوت المصنوع من الحبال والتي عادة ما ترتديها الاخوات اللواتي يرتدين الجينز

عليكِ الإنتباه أختي وأن تحذري فكثرة لبس هذه الملابس تجعلكِ أكثر عرضة للإلتهابات والإفرازات



وفي النهاية

أتمنى من كل أم أن تفهم صغيرتها وتعلمها طريقة العناية بالمنطقة الحساسة

وعلى كل بنت أن تبحث وتتعلم طريقة العناية بالمنطقة الحساسة

وعلى كل زوجة أن تعلم بأن المنطقة الحساسة أهم منطقة في الجسم فهي مكان مغلق ومكتوم

علينا العناية بها بطريقة ممتازة لتقطري أنوثة عزيزتي



إلى الملتقى بإذن الله مع الجزء الثاني

العناية بالمنطقة بعد العلاقة الحميمية [ هذا الحديث واضح وصريح عن أهمية تعطير وتطهير المنطقة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر هكذا حاشاهالأمر الآخر هو الفوّط اليومية وهي قطع صغيرة تضعينها على الملابس الداخليةوهذه الفوط عليكِ أن تستخدميها لتحفظي ملابسك الداخلية جافة ونظيفة وكلما تبللت ترميها وتقومي بوضع أخرىعليكِ أن تقومي بتغييرها على الاقل كل ست ساعاتمفعول الفوّط اليومية سحري وأنا شخصياً لا أستغني عنها البتةفي المدرسة والعمل وفي كل مكان دائماً في حقيبتينأتي على أمر جد مهم تجهله معظم السيداتألا وهو تجفيف المنطقة بعد كل قضاء حاجةأختي عليكِ أن تجففي المنطقة بفوطة صحية نظيفة لكي تحافظي على المنطقة جافةفبتركك للمنطقة رطبة فإنها ستنبعث منها روائح كريهة وربما أصبت بالإلتهاباتلذا عليكِ مراعاة الأمرقمي بشراء منشفة صغيرة وخصصي تلك المنشفة للمنطقة الحساسة مع الحرص على غسلها كل ثلاثة أيامأو إستخدام المناديل الورقية المخصصة للحمام [التواليت] ولكن إحذري ان تجففي المنطقة بعنفلكي لا تتركي قطع من المناديل الورقة تعلق بالمنطقة فتؤذي نفسكتقشير المنطقة الحساسةنعم عزيزتي يمكنكِ مزج ملعقة كبيرة من السكر الخشن والقليل من زيت الزيتونمع ملعقة صغيرة من ماء الورد وقطرتين من مسك الطهارةوقومي بعمل مساج بشكل دائري لكل المنطقة من أسفل البطن وحتى آخر المنطقةثم أغسلي المنطقة بالغسول المخصص او مزيج من الماء والسِدرهكذا تكوني قد إعتنيتي عزيزتي بالمنطقة الحساسةنأتي إلى الملابس الداخليةعليكِ أن تنتقي الملابس القطنية مئة بالمئة لإرتدائها طول اليوم وعليكِ تغيير الملابس الداخلية مرتين خلال اليوموعليكِ أن تعتني بتجفيف المنطقة والفوّط اليومية إن كنتي من الاخوات اللواتي يرتدين الملابس الداخلية الرقيقةوأعني بذلك الكيلوت المصنوع من الحبال والتي عادة ما ترتديها الاخوات اللواتي يرتدين الجينزعليكِ الإنتباه أختي وأن تحذري فكثرة لبس هذه الملابس تجعلكِ أكثر عرضة للإلتهابات والإفرازاتوفي النهايةأتمنى من كل أم أن تفهم صغيرتها وتعلمها طريقة العناية بالمنطقة الحساسةوعلى كل بنت أن تبحث وتتعلم طريقة العناية بالمنطقة الحساسةوعلى كل زوجة أن تعلم بأن المنطقة الحساسة أهم منطقة في الجسم فهي مكان مغلق ومكتومعلينا العناية بها بطريقة ممتازة لتقطري أنوثة عزيزتيإلى الملتقى بإذن الله مع الجزء الثانيالعناية بالمنطقة بعد العلاقة الحميمية [

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