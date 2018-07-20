imadha
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السلام عليكم
اريد شحن حساب بيسيرا لاول مرة لطلب بطاقة بلاستكية .
لقد قمت بحجز مبلغ الشحن . لكن فيما بعد علمت ان عملية شحن حساب بيسيرا عن طريق حساب بيسيرا اخر يجب ان ادخل ببعض المعلومات كي تتم عملية الشحن .
سوال كيف تتم طريقة الشحن و ماهي المعلومات التي اقدمها للشاحن .
شكرا
اريد شحن حساب بيسيرا لاول مرة لطلب بطاقة بلاستكية .
لقد قمت بحجز مبلغ الشحن . لكن فيما بعد علمت ان عملية شحن حساب بيسيرا عن طريق حساب بيسيرا اخر يجب ان ادخل ببعض المعلومات كي تتم عملية الشحن .
سوال كيف تتم طريقة الشحن و ماهي المعلومات التي اقدمها للشاحن .
شكرا