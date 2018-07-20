مساعدة كيف اشحن حساب بيسيرا لاول مرة .

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imadha

:: عضو منتسِب ::
#1
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biskra
#1
السلام عليكم
اريد شحن حساب بيسيرا لاول مرة لطلب بطاقة بلاستكية .
لقد قمت بحجز مبلغ الشحن . لكن فيما بعد علمت ان عملية شحن حساب بيسيرا عن طريق حساب بيسيرا اخر يجب ان ادخل ببعض المعلومات كي تتم عملية الشحن .
سوال كيف تتم طريقة الشحن و ماهي المعلومات التي اقدمها للشاحن .
شكرا
 
kacimo samy

kacimo samy

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#2
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في ارض ربي
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السلام عليكم
تعطيه الايميل الذي فتحت به حسابك و هو يرسل المال لك
 
Fethi.dz

Fethi.dz

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#3
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#3
السلام عليكم

اخي الكريم، شحن بطاقة البايسيرا يتم فقط لدول الاتحاد الاوروبي ، اي انه لا يمكنهم شحنها لك الى الجزائر.

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imadha

:: عضو منتسِب ::
#4
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biskra
#4
وعليكم السلام
عادي .لا ادخل اسم الشاحن و لا المبلغ ...الخ
شاهدت فديو دوخني
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
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#7
1-كيفية شحن حساب البايسيرا هي نفس الطريقة التي يتم شحن بها اي حساب
تحجز من المنتدى و بعد الدفع للبائع تحول له الوصل + ايميل البايسيرا و يحول لك المال في ثواني يصل الرصيد لحسابك
- - - -
2-بخصوص شحن البطاقة للجزائر فالعملية تتطلب وسيط
كما قال الاخ فتحي فهي لا تشحن للجزائر مباشرة و تشمل الاتحاد الاوربي فقط
لكن يمكنك شحنها لقريب في اوربا و تضع عنوانه و لما تصله يعيد ارسالها لك للجزائر
او تستعمل شركة وسيطة
موفقين
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
7 أوت 2006
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الجنس
ذكر
#8
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