1-كيفية شحن حساب البايسيرا هي نفس الطريقة التي يتم شحن بها اي حساب

تحجز من المنتدى و بعد الدفع للبائع تحول له الوصل + ايميل البايسيرا و يحول لك المال في ثواني يصل الرصيد لحسابك

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2-بخصوص شحن البطاقة للجزائر فالعملية تتطلب وسيط

كما قال الاخ فتحي فهي لا تشحن للجزائر مباشرة و تشمل الاتحاد الاوربي فقط

لكن يمكنك شحنها لقريب في اوربا و تضع عنوانه و لما تصله يعيد ارسالها لك للجزائر

او تستعمل شركة وسيطة

موفقين