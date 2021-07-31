صرت علو أبواب الطلاق من زوجتي … ساعدوني

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Amir93

:: عضو منتسِب ::
إنضم
31 جويلية 2021
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
France
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني و اخواتي. أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة و متزوج منذ عامين و زوجتي عمرها 25 سنة. ليس عندنا أطفال. تزوجتزوجتي عن حب بعد خطبة دامت ثلاثة سنوات. و لكننا الآن منفصلين و لا نكلم بعض منذ أربعة أشهر ووصلنا للطلاق. صارت بيننا ثلاثةخلافات كبيرة و الثالثة أكبر خلاف و هي سبب الانفصال. سوف احاول أن أكون شفاف و صادق و أحكي كل شيء لكي تساعدوني لأنيوالله ضاقت بي الدنيا و نادم كثير و لست أعرف ماذا أفعل و آسف على الإطالة.



زوجتي انسانة طيبة حنونة جميلة تعرف تطبخ قائمة بواجباتها في البيت و لكنها مازالت تدرس في الجامعة آخر سنة ماجستير. قبل الزواجوعدتني بعام فقط دراسة و لكنني بعد الزواج لم أرفض استمرارها العام الثاني لأنها كانت ناجحة و الحقيقة لم أستطع أن أمنعها. و لكنزوجتي في نفس الوقت دائما حزينة مكتئبة دائما تبكي في كل خلاف بيننا، أشعر أيضا كأنها طفلة صغيرة أحيانا أتحدث معها في موضوعلا تفهم و أيضا عنيييدة كثيرا لا تسمع كلامي. أنا اعترف أنني عنيد أيضا و عصبي و احيانا أقول كلام جارح و لكنها تنرفزني و أعتذر. منذشهر العسل حصلت مشكلة مع زوجتي و كلمت أهلها تبكي و تشتكي و تقول زوجي ألقى هاتفي بالأرض و ألقى علي الوسادة و أخبرتهمبالمشكلة و كلمني والد زوجتي لحل المشكلة أنا عصبت عليها صحيح و ألقيت الهاتف و الوسادة أمامها و لكن لم أضربها و صحيح قللتالاحترام لوالدها قلتله بنتك ليست متربية و لكنها نرفزتني لأنها أيقظتني في الصباح تصرخ علي و أنا نائم . فذهب والد زوجتي لوالدي وأخبره بكل شيء فكلمني والدي و عصبي علي كيف أفعل بالبنت هكذا و لكن الحمد لله تصالحنا و تسامحت أنا و زوجتي و وعدنا بعض أنتكون آخر مرة



و لكن بعد فترة حصلت مشكلة أخرى، كان عندي سفر خارج المدينة للعمل و زملائي بالعمل اقترحوا علي أن نذهب إجازة ثلاثة أيام ببلد آخرفقبلت و لم أقل لزوجتي في الأول خفت أنها ترفض و كنت أفكر أقول لها وقت السفر. و لكن زوجتي رأت التذكرة بحاسوبي الخاص و قالتلي انت كذاب و أخفيت عني الموضوع وذاهب تبحث عن بنات سوء و انت لا تحبني. فأنا

تنرفزت و قلت لها يا بنت الناس أردت أن اخبرك قريبا و كيف تلمسين حاسوبي الشخصي و قررت أن يعرف والدها بالكلام الذي قالته ليفأخذتها عند أهلها و هي تبكي و أخبرت أباها و أيضا أخبرت أهلي فأهلي كلموا أهلها و كلموها و انحلت المشكلة و طلبت السماح علىالكلام الذي قالته لي وذهبت و أخذتها من عند أهلها و أغلقنا الموضوع و لكنني ذهبت مع زملائي للبلد الآخر رغم كل شيء و أعترف أنزوجتي كانت حزينة و كانت تتحدث معي ببرودة. نسينا الموضوع و عشنا حياتنا أحيانا نتخالف على أشياء و أحيانا لا و أكثرها زوجتي لاتريدني أن أخرج و اسهر خارج البيت بنهاية الأسبوع تقول لي تعود متأخر و تتركني لوحدي و أنا أخاف و الله يا جماعة كرهتني فيعيشتي و تتحدث معي ببرودة من قبل أن أخرج. و أيضا أشعر أنها لا تحب أهلي و لا تكلمهم كثيرا أحيانا أقول لها ننام عند أهلي ترفضبحجة أنها تستحي من أخي الصغير و تقول نذهب بالنهار و ننام ببيتنا. صحيح أننا نذهب عند أهلي كل نهاية أسبوع ثم أخذها عند أهلهاو لكن أحيانا بالمناسبات ترفض نقضي الليلة عندهم و أشعر أنها تريد أن تبقى بعيدة عنهم و لم تتعود عليهم



آخر مشكلة صارت أن أمي قامت بعملية بسيطة و رحنا نزورها يوم الي عمات العملية و عدنا للبيت و أختي بقيت مع أمي لكي تعتني بهالمدة أسبوع. في نهاية الأسبوع زوجتي قالت لي أنها استدعت صديقتها عندنا بالبيت فقبلت و قلت لها طيب أنا ذاهب إلى أهلي لكي أزورأمي. عندما وصلت عند أهلي عصبت علي الوالدة و أختي و قالوا لي أين هي زوجتك و لماذا لم تأتي معك تعتني بامك و ألقوا باللوم علي وعلى زوجتي و أنا تنرفزت و قلت لهم كلموها انتم و اسئلوها. و خرجت و عدت للبيت و حكيت لزوجتي فحزنت و قالت لي صحيح الغلط منانحن و غدا نذهب نطلب السماح من امك. ذهبنا في اليوم التالي و قضينا اليوم هناك و أنا بالليل قررت أبقى مع أمي أسبوع كامل لكنزوجتي رفضت تبقى معي و تحججت بالدراسة ، أنا لم أفرض عليها البقاء معي و لكنها تنرفزت في السيارة و قالت لي سوف تتركنيلوحد، كأنها رفضت فكرة أني أبقى مع أمي اسبوع كامل و قالت لي نذهب عند أمك كل يوم و لكن ننام بالبيت. تنرفزت و قلت لها أمي كلحياتي و هي أولوياتي و انت أنانية تفكرين بنفسك فقط و قلت لها من اليوم انسي دراستك و سوفي تبقي بالبيت. المهم وصلنا الى البيت وسألتها مرة أخرى هل ستأتي معي و رفضت فأخذت أغراضي و ذهبت عند أهلي. في اليوم التالي كلمتها صباحا و لكنها لم تجب علىالهاتف و قالت لي كنت مشغولة و لكنني تنرفزت و حظرتها على الهاتف و على مواقع التواصل الاجتماعي و بالليل ذهبت لأخذ غرض ما منالشقة و لم اتحدث معها و هي لم تراني و لكن أظن أنها سمعت صوت و ذهبت كلمت اهلها و أمي و كذبت عليهم و تبكي و قالت أنا أشك أنلص دخل للشقة و أنا خائفة و شكت لأمي عني و هي تبكي و تقول يتركني لوحدي و يسهر بالليل دائما و أمي قالت لها يمكن يكون زوجكدخل للبيت فقالت كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معي أنا لست كرسي أو طاولة و اغلقت الهاتف على أمي و أمها كلمت أمي و قالت لها ابنكترك بنتي لوحدها و كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معها و هي خائفة. أنا تنرفزت و ذهبت عند أهلها و قلت لهم آخر مرة تكلمون أهليتشتكون علي و قلت لهم بنتكم كاذبة و لم تأتي معي عند أهلي و عنيدة و غبية و لا تفهم بالكلام و ذهبت عند أهلي و بقيت هناك مدة أسبوعو كرهت زوجتي و هي اتصلت بي و اتصلت بالوالدة كذا مرة و لكن لم نجب على الهاتف. فأتت زوجتي في نهاية الأسبوع إلى بيت أهلي وصار خلاف بينها و بيننا و صارت تبكي صحيح أنا و أهلي غلطنا عليها بالكلام و خرجت تبكي و كلمت اهلها و اشتكت لهم فكلمني والدهاو هددني و قال لي بنتي تبكي في الشارع و انت زوجها تاركها اسبوع كامل لوحدها بالشقة. فعصبت و قلت له بنتك غبية و عاصية لزوجها وعنيدة و هي الي خرجت من البيت تبكي و اغلقت الهاتف. بقيت زوجتي اسبوع كامل عند اهلها و ارسلت لي رسالة أنها تريد التحدث معيفاتصلت بها و لكنها لم ترد على الهاتف و أنا شمتت فيها و قررت أن ارحل عند أهلي و اسكن معهم لأنها لا تريدني أن أبقى معهم فأردت أنأبين لها أنهم أهلي و لن أتخلى عنهم و ان كانت تحبني سوف تبقى معي في بيت أهلي و أخذت أغراضنا و كل شيء. و في آخر الأسبوعاتصل أبي بوالد زوجتي و قال له قل لها تأتي و والدي سوف يصلح بيننا فأتت زوجتي و اخبرتها بأننا سوف نسكن مع أهلي منذ اليومفحزنت كثيرا و بكت وترجتني أن نعود لبيتنا و ننسى الموضوع و لكنني رفضت و بقينا أنا و زوجتي مع اهلي شهر كامل و هي تتحدث معيببرودة و صارت عنيدة معي و ترفضني في الفراش و طلبت منها ان توقف حبوب منع الحمل و لكنها رفضت بحجة الدراسة و تخالفنا و قالتلي أنا كرهتك و طلقني فقلت لها اجمعي أغراضك و سوف آخذك بيت اهلك و لكن تدخلوا أبي و أمي صحيح تنرفزوا على زوجتي و أناأيضا و تخالفوا معها و لكنهم طلبوا منا أن ننسى الموضوع و نبدأ صفحة جديدة و نتسامح فقبلت زوجتي و لكنها في اليوم التالي راحتلبيت اهلها من الجامعة و لم تخبرني أنا و أهلي فقلقنا عليها و اتصلنا بها و لكنها قفلت الخط و اتصل أبي بوالد زوجتي فقال له زوجتيعندهم بالبيت و بقيت هناك ثلاثة أيام و أنا لم أتصل بها و لا هي اتصلت و رجعت في عطلة نهاية الاسبوع مع اخيها و والدها و أخذتجميع اغراضها و لم تتحدث معي وألقت مفتاح بيت أهلي أمامي و ذهبت. في تلك اللحظة كرهتها و حذفت هاتفها و حظرتها على الهاتفإلى يومنا هذا.



و لكنني الآن أشتاق لها و الله نادم و لا أعرف ماذا أفعل أطلقها أو أتركها ترفع قضية خلع لأنها هي من طلبت الطلاق و خرجت من بيتها أوماذا أفعل و الله أشتاق لها و أحن لها و لكن كرامتي لا تسمح لي أن أتصل بها أو ارجعها. ارجوكم انصحوني ماذا افعل. أسف على الإطالةمرة أخرى و شكرا لكم.
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
252
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال Amir93:
السلام عليكم اخواني و اخواتي. أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة و متزوج منذ عامين و زوجتي عمرها 25 سنة. ليس عندنا أطفال. تزوجتزوجتي عن حب بعد خطبة دامت ثلاثة سنوات. و لكننا الآن منفصلين و لا نكلم بعض منذ أربعة أشهر ووصلنا للطلاق. صارت بيننا ثلاثةخلافات كبيرة و الثالثة أكبر خلاف و هي سبب الانفصال. سوف احاول أن أكون شفاف و صادق و أحكي كل شيء لكي تساعدوني لأنيوالله ضاقت بي الدنيا و نادم كثير و لست أعرف ماذا أفعل و آسف على الإطالة.



زوجتي انسانة طيبة حنونة جميلة تعرف تطبخ قائمة بواجباتها في البيت و لكنها مازالت تدرس في الجامعة آخر سنة ماجستير. قبل الزواجوعدتني بعام فقط دراسة و لكنني بعد الزواج لم أرفض استمرارها العام الثاني لأنها كانت ناجحة و الحقيقة لم أستطع أن أمنعها. و لكنزوجتي في نفس الوقت دائما حزينة مكتئبة دائما تبكي في كل خلاف بيننا، أشعر أيضا كأنها طفلة صغيرة أحيانا أتحدث معها في موضوعلا تفهم و أيضا عنيييدة كثيرا لا تسمع كلامي. أنا اعترف أنني عنيد أيضا و عصبي و احيانا أقول كلام جارح و لكنها تنرفزني و أعتذر. منذشهر العسل حصلت مشكلة مع زوجتي و كلمت أهلها تبكي و تشتكي و تقول زوجي ألقى هاتفي بالأرض و ألقى علي الوسادة و أخبرتهمبالمشكلة و كلمني والد زوجتي لحل المشكلة أنا عصبت عليها صحيح و ألقيت الهاتف و الوسادة أمامها و لكن لم أضربها و صحيح قللتالاحترام لوالدها قلتله بنتك ليست متربية و لكنها نرفزتني لأنها أيقظتني في الصباح تصرخ علي و أنا نائم . فذهب والد زوجتي لوالدي وأخبره بكل شيء فكلمني والدي و عصبي علي كيف أفعل بالبنت هكذا و لكن الحمد لله تصالحنا و تسامحت أنا و زوجتي و وعدنا بعض أنتكون آخر مرة



و لكن بعد فترة حصلت مشكلة أخرى، كان عندي سفر خارج المدينة للعمل و زملائي بالعمل اقترحوا علي أن نذهب إجازة ثلاثة أيام ببلد آخرفقبلت و لم أقل لزوجتي في الأول خفت أنها ترفض و كنت أفكر أقول لها وقت السفر. و لكن زوجتي رأت التذكرة بحاسوبي الخاص و قالتلي انت كذاب و أخفيت عني الموضوع وذاهب تبحث عن بنات سوء و انت لا تحبني. فأنا

تنرفزت و قلت لها يا بنت الناس أردت أن اخبرك قريبا و كيف تلمسين حاسوبي الشخصي و قررت أن يعرف والدها بالكلام الذي قالته ليفأخذتها عند أهلها و هي تبكي و أخبرت أباها و أيضا أخبرت أهلي فأهلي كلموا أهلها و كلموها و انحلت المشكلة و طلبت السماح علىالكلام الذي قالته لي وذهبت و أخذتها من عند أهلها و أغلقنا الموضوع و لكنني ذهبت مع زملائي للبلد الآخر رغم كل شيء و أعترف أنزوجتي كانت حزينة و كانت تتحدث معي ببرودة. نسينا الموضوع و عشنا حياتنا أحيانا نتخالف على أشياء و أحيانا لا و أكثرها زوجتي لاتريدني أن أخرج و اسهر خارج البيت بنهاية الأسبوع تقول لي تعود متأخر و تتركني لوحدي و أنا أخاف و الله يا جماعة كرهتني فيعيشتي و تتحدث معي ببرودة من قبل أن أخرج. و أيضا أشعر أنها لا تحب أهلي و لا تكلمهم كثيرا أحيانا أقول لها ننام عند أهلي ترفضبحجة أنها تستحي من أخي الصغير و تقول نذهب بالنهار و ننام ببيتنا. صحيح أننا نذهب عند أهلي كل نهاية أسبوع ثم أخذها عند أهلهاو لكن أحيانا بالمناسبات ترفض نقضي الليلة عندهم و أشعر أنها تريد أن تبقى بعيدة عنهم و لم تتعود عليهم



آخر مشكلة صارت أن أمي قامت بعملية بسيطة و رحنا نزورها يوم الي عمات العملية و عدنا للبيت و أختي بقيت مع أمي لكي تعتني بهالمدة أسبوع. في نهاية الأسبوع زوجتي قالت لي أنها استدعت صديقتها عندنا بالبيت فقبلت و قلت لها طيب أنا ذاهب إلى أهلي لكي أزورأمي. عندما وصلت عند أهلي عصبت علي الوالدة و أختي و قالوا لي أين هي زوجتك و لماذا لم تأتي معك تعتني بامك و ألقوا باللوم علي وعلى زوجتي و أنا تنرفزت و قلت لهم كلموها انتم و اسئلوها. و خرجت و عدت للبيت و حكيت لزوجتي فحزنت و قالت لي صحيح الغلط منانحن و غدا نذهب نطلب السماح من امك. ذهبنا في اليوم التالي و قضينا اليوم هناك و أنا بالليل قررت أبقى مع أمي أسبوع كامل لكنزوجتي رفضت تبقى معي و تحججت بالدراسة ، أنا لم أفرض عليها البقاء معي و لكنها تنرفزت في السيارة و قالت لي سوف تتركنيلوحد، كأنها رفضت فكرة أني أبقى مع أمي اسبوع كامل و قالت لي نذهب عند أمك كل يوم و لكن ننام بالبيت. تنرفزت و قلت لها أمي كلحياتي و هي أولوياتي و انت أنانية تفكرين بنفسك فقط و قلت لها من اليوم انسي دراستك و سوفي تبقي بالبيت. المهم وصلنا الى البيت وسألتها مرة أخرى هل ستأتي معي و رفضت فأخذت أغراضي و ذهبت عند أهلي. في اليوم التالي كلمتها صباحا و لكنها لم تجب علىالهاتف و قالت لي كنت مشغولة و لكنني تنرفزت و حظرتها على الهاتف و على مواقع التواصل الاجتماعي و بالليل ذهبت لأخذ غرض ما منالشقة و لم اتحدث معها و هي لم تراني و لكن أظن أنها سمعت صوت و ذهبت كلمت اهلها و أمي و كذبت عليهم و تبكي و قالت أنا أشك أنلص دخل للشقة و أنا خائفة و شكت لأمي عني و هي تبكي و تقول يتركني لوحدي و يسهر بالليل دائما و أمي قالت لها يمكن يكون زوجكدخل للبيت فقالت كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معي أنا لست كرسي أو طاولة و اغلقت الهاتف على أمي و أمها كلمت أمي و قالت لها ابنكترك بنتي لوحدها و كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معها و هي خائفة. أنا تنرفزت و ذهبت عند أهلها و قلت لهم آخر مرة تكلمون أهليتشتكون علي و قلت لهم بنتكم كاذبة و لم تأتي معي عند أهلي و عنيدة و غبية و لا تفهم بالكلام و ذهبت عند أهلي و بقيت هناك مدة أسبوعو كرهت زوجتي و هي اتصلت بي و اتصلت بالوالدة كذا مرة و لكن لم نجب على الهاتف. فأتت زوجتي في نهاية الأسبوع إلى بيت أهلي وصار خلاف بينها و بيننا و صارت تبكي صحيح أنا و أهلي غلطنا عليها بالكلام و خرجت تبكي و كلمت اهلها و اشتكت لهم فكلمني والدهاو هددني و قال لي بنتي تبكي في الشارع و انت زوجها تاركها اسبوع كامل لوحدها بالشقة. فعصبت و قلت له بنتك غبية و عاصية لزوجها وعنيدة و هي الي خرجت من البيت تبكي و اغلقت الهاتف. بقيت زوجتي اسبوع كامل عند اهلها و ارسلت لي رسالة أنها تريد التحدث معيفاتصلت بها و لكنها لم ترد على الهاتف و أنا شمتت فيها و قررت أن ارحل عند أهلي و اسكن معهم لأنها لا تريدني أن أبقى معهم فأردت أنأبين لها أنهم أهلي و لن أتخلى عنهم و ان كانت تحبني سوف تبقى معي في بيت أهلي و أخذت أغراضنا و كل شيء. و في آخر الأسبوعاتصل أبي بوالد زوجتي و قال له قل لها تأتي و والدي سوف يصلح بيننا فأتت زوجتي و اخبرتها بأننا سوف نسكن مع أهلي منذ اليومفحزنت كثيرا و بكت وترجتني أن نعود لبيتنا و ننسى الموضوع و لكنني رفضت و بقينا أنا و زوجتي مع اهلي شهر كامل و هي تتحدث معيببرودة و صارت عنيدة معي و ترفضني في الفراش و طلبت منها ان توقف حبوب منع الحمل و لكنها رفضت بحجة الدراسة و تخالفنا و قالتلي أنا كرهتك و طلقني فقلت لها اجمعي أغراضك و سوف آخذك بيت اهلك و لكن تدخلوا أبي و أمي صحيح تنرفزوا على زوجتي و أناأيضا و تخالفوا معها و لكنهم طلبوا منا أن ننسى الموضوع و نبدأ صفحة جديدة و نتسامح فقبلت زوجتي و لكنها في اليوم التالي راحتلبيت اهلها من الجامعة و لم تخبرني أنا و أهلي فقلقنا عليها و اتصلنا بها و لكنها قفلت الخط و اتصل أبي بوالد زوجتي فقال له زوجتيعندهم بالبيت و بقيت هناك ثلاثة أيام و أنا لم أتصل بها و لا هي اتصلت و رجعت في عطلة نهاية الاسبوع مع اخيها و والدها و أخذتجميع اغراضها و لم تتحدث معي وألقت مفتاح بيت أهلي أمامي و ذهبت. في تلك اللحظة كرهتها و حذفت هاتفها و حظرتها على الهاتفإلى يومنا هذا.



و لكنني الآن أشتاق لها و الله نادم و لا أعرف ماذا أفعل أطلقها أو أتركها ترفع قضية خلع لأنها هي من طلبت الطلاق و خرجت من بيتها أوماذا أفعل و الله أشتاق لها و أحن لها و لكن كرامتي لا تسمح لي أن أتصل بها أو ارجعها. ارجوكم انصحوني ماذا افعل. أسف على الإطالةمرة أخرى و شكرا لكم.
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وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته....منحكي بالفصحة منتفلسف ما نعرف نفرغ خاطري...نحكي بالدارجة والعامية تعنا هكا كل واحد يفهم مليح واش نهدر....اولا موضوعك مهم لانه خاص بالحياة الزوجية والمواضيع هذي تكون شوية حساسة...اول نقطة هي اننا راح نجاوبوك على اساس اقاويلك برك يعني مزال مسمعناش مالطرف الاخر لي هي زوجتك ....ثانيا مع كل احتراماتي لك لكن حسب هدرتك راك ظالمها ...نقلك علاه؟ لانك.طول الموضوع وانت كلمة زوج عصبت عليها كلمة زوج تنارفيت كلمة زوج اهلي جرحوها بالكلام...في حين اني نشوف في ردود افعالها بسيطة مقارنة بواش درتيلها انت واهلك...انا مش راح نحط اللوم عليك وعلى اهلك برك اكيد هي تاتي غالطة...بالنسبة ليا وتجربتي اكثر حاجة تهدم العلاقة هي تدخل اطراف خارجية بين الزوجين...يا اخي عندك مشكل ولا اختي عندك مشكل مع شريك حياتك..زوج فناجل قهوة وقعدة هادئة وانت قلتي هك ونتي درتي هك ونتحدو ونخرجو على راي واضح ويرضينا اكل... فموضوعك يا اخي راك ظالم بنت الناس هي مالاول قالت نقرا وقبلتي واكيد وهي تقرا راح تكون مشغولة ورفضها للانجاب اكيد مؤقت مش لانها رافضة او لانها مش حابة تكون ام وهذي حاجة مستحيلة اي وحدة منا حابة تكون ام...ثنين علاه تخليها وتخلي عش الزوجية تاعك وتروح تبات عند اهلك نفهم برك النقطة هذي يخي قالت انا مش معارضة اني نروح طول النهار بصح نرجع نبات في داري...يا اخي الناس اي تحوس عالاستقرار وعلى بيت مستقل وانت حاب تحشرها مع اهلك مهيش مضطرة تبات عند اهلك وانت تزورهم في راحتك اكيد مش من حقها تمنعك...بسطو الامووور بسطوها علاه تتنارفا عليها وتعيط وتطيش تيليفون وتديرلها حظر..معناها راك.تقلها انتي نكرة فحياتي ومعندك حتى دور...نلومها هي فنقطة انها تشتكي بزاف لاهلها وهنا راهي داخلة في حرب وتكبر فيها وتشعل النار واهلط يشوفوك.مظلوم واهلها يشوفوها مظلومة ومش راح تتفاهمو نهائيا...نصيحة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير...ممكن مزالت صغيرة ممكن حابة تكمل تقرا اوقف معاها ساندها افرحلها لنجاحها هذيك السفرة لي مع صحابك خليها معاها اخرج حوس نظمو وقت للنقاش بدون عصبية الله يرحم امواتك لانو المراة تحب الكلمة الهادئة الحنونة حتى وان تنارفات هي وعصبت عليك فالاخير راح تنزل دمعة وتضعفراهي محتاجتك راط تقول عشرة خمس سنين هانت عليكم؟! ...روح استسمح منها واسمعها وبزايد مشاكل وتروح تبات في داركم ومعرف واش بات مع زوجتك يا اخي متلقاو غير بعضاكم وربي يصلح حالكم ويرزقكم الذرية الصالحة يارب
وبالنسبة لزوجتك حبيبتي قللي الشكوى لاهك ولاهلو لانك تدخلي روحك فدوامة متخرجيش حتى وترجهي لزوجك بسسب الشكاوي اهلك راح يبقاو يشوفوه ناقص وظالم ووو حلي مشاكلك مع زوجك حبيبك شريك العمر واتكلي على ربي واعطي فرصة لحياتكم 😍
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه يارب
 
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