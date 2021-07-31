صرت علو أبواب الطلاق من زوجتي … ساعدوني

Amir93
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم اخواني و اخواتي. أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة و متزوج منذ عامين و زوجتي عمرها 25 سنة. ليس عندنا أطفال. تزوجتزوجتي عن حب بعد خطبة دامت ثلاثة سنوات. و لكننا الآن منفصلين و لا نكلم بعض منذ أربعة أشهر ووصلنا للطلاق. صارت بيننا ثلاثةخلافات كبيرة و الثالثة أكبر خلاف و هي سبب الانفصال. سوف احاول أن أكون شفاف و صادق و أحكي كل شيء لكي تساعدوني لأنيوالله ضاقت بي الدنيا و نادم كثير و لست أعرف ماذا أفعل و آسف على الإطالة.
زوجتي انسانة طيبة حنونة جميلة تعرف تطبخ قائمة بواجباتها في البيت و لكنها مازالت تدرس في الجامعة آخر سنة ماجستير. قبل الزواجوعدتني بعام فقط دراسة و لكنني بعد الزواج لم أرفض استمرارها العام الثاني لأنها كانت ناجحة و الحقيقة لم أستطع أن أمنعها. و لكنزوجتي في نفس الوقت دائما حزينة مكتئبة دائما تبكي في كل خلاف بيننا، أشعر أيضا كأنها طفلة صغيرة أحيانا أتحدث معها في موضوعلا تفهم و أيضا عنيييدة كثيرا لا تسمع كلامي. أنا اعترف أنني عنيد أيضا و عصبي و احيانا أقول كلام جارح و لكنها تنرفزني و أعتذر. منذشهر العسل حصلت مشكلة مع زوجتي و كلمت أهلها تبكي و تشتكي و تقول زوجي ألقى هاتفي بالأرض و ألقى علي الوسادة و أخبرتهمبالمشكلة و كلمني والد زوجتي لحل المشكلة أنا عصبت عليها صحيح و ألقيت الهاتف و الوسادة أمامها و لكن لم أضربها و صحيح قللتالاحترام لوالدها قلتله بنتك ليست متربية و لكنها نرفزتني لأنها أيقظتني في الصباح تصرخ علي و أنا نائم . فذهب والد زوجتي لوالدي وأخبره بكل شيء فكلمني والدي و عصبي علي كيف أفعل بالبنت هكذا و لكن الحمد لله تصالحنا و تسامحت أنا و زوجتي و وعدنا بعض أنتكون آخر مرة
و لكن بعد فترة حصلت مشكلة أخرى، كان عندي سفر خارج المدينة للعمل و زملائي بالعمل اقترحوا علي أن نذهب إجازة ثلاثة أيام ببلد آخرفقبلت و لم أقل لزوجتي في الأول خفت أنها ترفض و كنت أفكر أقول لها وقت السفر. و لكن زوجتي رأت التذكرة بحاسوبي الخاص و قالتلي انت كذاب و أخفيت عني الموضوع وذاهب تبحث عن بنات سوء و انت لا تحبني. فأنا
تنرفزت و قلت لها يا بنت الناس أردت أن اخبرك قريبا و كيف تلمسين حاسوبي الشخصي و قررت أن يعرف والدها بالكلام الذي قالته ليفأخذتها عند أهلها و هي تبكي و أخبرت أباها و أيضا أخبرت أهلي فأهلي كلموا أهلها و كلموها و انحلت المشكلة و طلبت السماح علىالكلام الذي قالته لي وذهبت و أخذتها من عند أهلها و أغلقنا الموضوع و لكنني ذهبت مع زملائي للبلد الآخر رغم كل شيء و أعترف أنزوجتي كانت حزينة و كانت تتحدث معي ببرودة. نسينا الموضوع و عشنا حياتنا أحيانا نتخالف على أشياء و أحيانا لا و أكثرها زوجتي لاتريدني أن أخرج و اسهر خارج البيت بنهاية الأسبوع تقول لي تعود متأخر و تتركني لوحدي و أنا أخاف و الله يا جماعة كرهتني فيعيشتي و تتحدث معي ببرودة من قبل أن أخرج. و أيضا أشعر أنها لا تحب أهلي و لا تكلمهم كثيرا أحيانا أقول لها ننام عند أهلي ترفضبحجة أنها تستحي من أخي الصغير و تقول نذهب بالنهار و ننام ببيتنا. صحيح أننا نذهب عند أهلي كل نهاية أسبوع ثم أخذها عند أهلهاو لكن أحيانا بالمناسبات ترفض نقضي الليلة عندهم و أشعر أنها تريد أن تبقى بعيدة عنهم و لم تتعود عليهم
آخر مشكلة صارت أن أمي قامت بعملية بسيطة و رحنا نزورها يوم الي عمات العملية و عدنا للبيت و أختي بقيت مع أمي لكي تعتني بهالمدة أسبوع. في نهاية الأسبوع زوجتي قالت لي أنها استدعت صديقتها عندنا بالبيت فقبلت و قلت لها طيب أنا ذاهب إلى أهلي لكي أزورأمي. عندما وصلت عند أهلي عصبت علي الوالدة و أختي و قالوا لي أين هي زوجتك و لماذا لم تأتي معك تعتني بامك و ألقوا باللوم علي وعلى زوجتي و أنا تنرفزت و قلت لهم كلموها انتم و اسئلوها. و خرجت و عدت للبيت و حكيت لزوجتي فحزنت و قالت لي صحيح الغلط منانحن و غدا نذهب نطلب السماح من امك. ذهبنا في اليوم التالي و قضينا اليوم هناك و أنا بالليل قررت أبقى مع أمي أسبوع كامل لكنزوجتي رفضت تبقى معي و تحججت بالدراسة ، أنا لم أفرض عليها البقاء معي و لكنها تنرفزت في السيارة و قالت لي سوف تتركنيلوحد، كأنها رفضت فكرة أني أبقى مع أمي اسبوع كامل و قالت لي نذهب عند أمك كل يوم و لكن ننام بالبيت. تنرفزت و قلت لها أمي كلحياتي و هي أولوياتي و انت أنانية تفكرين بنفسك فقط و قلت لها من اليوم انسي دراستك و سوفي تبقي بالبيت. المهم وصلنا الى البيت وسألتها مرة أخرى هل ستأتي معي و رفضت فأخذت أغراضي و ذهبت عند أهلي. في اليوم التالي كلمتها صباحا و لكنها لم تجب علىالهاتف و قالت لي كنت مشغولة و لكنني تنرفزت و حظرتها على الهاتف و على مواقع التواصل الاجتماعي و بالليل ذهبت لأخذ غرض ما منالشقة و لم اتحدث معها و هي لم تراني و لكن أظن أنها سمعت صوت و ذهبت كلمت اهلها و أمي و كذبت عليهم و تبكي و قالت أنا أشك أنلص دخل للشقة و أنا خائفة و شكت لأمي عني و هي تبكي و تقول يتركني لوحدي و يسهر بالليل دائما و أمي قالت لها يمكن يكون زوجكدخل للبيت فقالت كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معي أنا لست كرسي أو طاولة و اغلقت الهاتف على أمي و أمها كلمت أمي و قالت لها ابنكترك بنتي لوحدها و كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معها و هي خائفة. أنا تنرفزت و ذهبت عند أهلها و قلت لهم آخر مرة تكلمون أهليتشتكون علي و قلت لهم بنتكم كاذبة و لم تأتي معي عند أهلي و عنيدة و غبية و لا تفهم بالكلام و ذهبت عند أهلي و بقيت هناك مدة أسبوعو كرهت زوجتي و هي اتصلت بي و اتصلت بالوالدة كذا مرة و لكن لم نجب على الهاتف. فأتت زوجتي في نهاية الأسبوع إلى بيت أهلي وصار خلاف بينها و بيننا و صارت تبكي صحيح أنا و أهلي غلطنا عليها بالكلام و خرجت تبكي و كلمت اهلها و اشتكت لهم فكلمني والدهاو هددني و قال لي بنتي تبكي في الشارع و انت زوجها تاركها اسبوع كامل لوحدها بالشقة. فعصبت و قلت له بنتك غبية و عاصية لزوجها وعنيدة و هي الي خرجت من البيت تبكي و اغلقت الهاتف. بقيت زوجتي اسبوع كامل عند اهلها و ارسلت لي رسالة أنها تريد التحدث معيفاتصلت بها و لكنها لم ترد على الهاتف و أنا شمتت فيها و قررت أن ارحل عند أهلي و اسكن معهم لأنها لا تريدني أن أبقى معهم فأردت أنأبين لها أنهم أهلي و لن أتخلى عنهم و ان كانت تحبني سوف تبقى معي في بيت أهلي و أخذت أغراضنا و كل شيء. و في آخر الأسبوعاتصل أبي بوالد زوجتي و قال له قل لها تأتي و والدي سوف يصلح بيننا فأتت زوجتي و اخبرتها بأننا سوف نسكن مع أهلي منذ اليومفحزنت كثيرا و بكت وترجتني أن نعود لبيتنا و ننسى الموضوع و لكنني رفضت و بقينا أنا و زوجتي مع اهلي شهر كامل و هي تتحدث معيببرودة و صارت عنيدة معي و ترفضني في الفراش و طلبت منها ان توقف حبوب منع الحمل و لكنها رفضت بحجة الدراسة و تخالفنا و قالتلي أنا كرهتك و طلقني فقلت لها اجمعي أغراضك و سوف آخذك بيت اهلك و لكن تدخلوا أبي و أمي صحيح تنرفزوا على زوجتي و أناأيضا و تخالفوا معها و لكنهم طلبوا منا أن ننسى الموضوع و نبدأ صفحة جديدة و نتسامح فقبلت زوجتي و لكنها في اليوم التالي راحتلبيت اهلها من الجامعة و لم تخبرني أنا و أهلي فقلقنا عليها و اتصلنا بها و لكنها قفلت الخط و اتصل أبي بوالد زوجتي فقال له زوجتيعندهم بالبيت و بقيت هناك ثلاثة أيام و أنا لم أتصل بها و لا هي اتصلت و رجعت في عطلة نهاية الاسبوع مع اخيها و والدها و أخذتجميع اغراضها و لم تتحدث معي وألقت مفتاح بيت أهلي أمامي و ذهبت. في تلك اللحظة كرهتها و حذفت هاتفها و حظرتها على الهاتفإلى يومنا هذا.
و لكنني الآن أشتاق لها و الله نادم و لا أعرف ماذا أفعل أطلقها أو أتركها ترفع قضية خلع لأنها هي من طلبت الطلاق و خرجت من بيتها أوماذا أفعل و الله أشتاق لها و أحن لها و لكن كرامتي لا تسمح لي أن أتصل بها أو ارجعها. ارجوكم انصحوني ماذا افعل. أسف على الإطالةمرة أخرى و شكرا لكم.
زوجتي انسانة طيبة حنونة جميلة تعرف تطبخ قائمة بواجباتها في البيت و لكنها مازالت تدرس في الجامعة آخر سنة ماجستير. قبل الزواجوعدتني بعام فقط دراسة و لكنني بعد الزواج لم أرفض استمرارها العام الثاني لأنها كانت ناجحة و الحقيقة لم أستطع أن أمنعها. و لكنزوجتي في نفس الوقت دائما حزينة مكتئبة دائما تبكي في كل خلاف بيننا، أشعر أيضا كأنها طفلة صغيرة أحيانا أتحدث معها في موضوعلا تفهم و أيضا عنيييدة كثيرا لا تسمع كلامي. أنا اعترف أنني عنيد أيضا و عصبي و احيانا أقول كلام جارح و لكنها تنرفزني و أعتذر. منذشهر العسل حصلت مشكلة مع زوجتي و كلمت أهلها تبكي و تشتكي و تقول زوجي ألقى هاتفي بالأرض و ألقى علي الوسادة و أخبرتهمبالمشكلة و كلمني والد زوجتي لحل المشكلة أنا عصبت عليها صحيح و ألقيت الهاتف و الوسادة أمامها و لكن لم أضربها و صحيح قللتالاحترام لوالدها قلتله بنتك ليست متربية و لكنها نرفزتني لأنها أيقظتني في الصباح تصرخ علي و أنا نائم . فذهب والد زوجتي لوالدي وأخبره بكل شيء فكلمني والدي و عصبي علي كيف أفعل بالبنت هكذا و لكن الحمد لله تصالحنا و تسامحت أنا و زوجتي و وعدنا بعض أنتكون آخر مرة
و لكن بعد فترة حصلت مشكلة أخرى، كان عندي سفر خارج المدينة للعمل و زملائي بالعمل اقترحوا علي أن نذهب إجازة ثلاثة أيام ببلد آخرفقبلت و لم أقل لزوجتي في الأول خفت أنها ترفض و كنت أفكر أقول لها وقت السفر. و لكن زوجتي رأت التذكرة بحاسوبي الخاص و قالتلي انت كذاب و أخفيت عني الموضوع وذاهب تبحث عن بنات سوء و انت لا تحبني. فأنا
تنرفزت و قلت لها يا بنت الناس أردت أن اخبرك قريبا و كيف تلمسين حاسوبي الشخصي و قررت أن يعرف والدها بالكلام الذي قالته ليفأخذتها عند أهلها و هي تبكي و أخبرت أباها و أيضا أخبرت أهلي فأهلي كلموا أهلها و كلموها و انحلت المشكلة و طلبت السماح علىالكلام الذي قالته لي وذهبت و أخذتها من عند أهلها و أغلقنا الموضوع و لكنني ذهبت مع زملائي للبلد الآخر رغم كل شيء و أعترف أنزوجتي كانت حزينة و كانت تتحدث معي ببرودة. نسينا الموضوع و عشنا حياتنا أحيانا نتخالف على أشياء و أحيانا لا و أكثرها زوجتي لاتريدني أن أخرج و اسهر خارج البيت بنهاية الأسبوع تقول لي تعود متأخر و تتركني لوحدي و أنا أخاف و الله يا جماعة كرهتني فيعيشتي و تتحدث معي ببرودة من قبل أن أخرج. و أيضا أشعر أنها لا تحب أهلي و لا تكلمهم كثيرا أحيانا أقول لها ننام عند أهلي ترفضبحجة أنها تستحي من أخي الصغير و تقول نذهب بالنهار و ننام ببيتنا. صحيح أننا نذهب عند أهلي كل نهاية أسبوع ثم أخذها عند أهلهاو لكن أحيانا بالمناسبات ترفض نقضي الليلة عندهم و أشعر أنها تريد أن تبقى بعيدة عنهم و لم تتعود عليهم
آخر مشكلة صارت أن أمي قامت بعملية بسيطة و رحنا نزورها يوم الي عمات العملية و عدنا للبيت و أختي بقيت مع أمي لكي تعتني بهالمدة أسبوع. في نهاية الأسبوع زوجتي قالت لي أنها استدعت صديقتها عندنا بالبيت فقبلت و قلت لها طيب أنا ذاهب إلى أهلي لكي أزورأمي. عندما وصلت عند أهلي عصبت علي الوالدة و أختي و قالوا لي أين هي زوجتك و لماذا لم تأتي معك تعتني بامك و ألقوا باللوم علي وعلى زوجتي و أنا تنرفزت و قلت لهم كلموها انتم و اسئلوها. و خرجت و عدت للبيت و حكيت لزوجتي فحزنت و قالت لي صحيح الغلط منانحن و غدا نذهب نطلب السماح من امك. ذهبنا في اليوم التالي و قضينا اليوم هناك و أنا بالليل قررت أبقى مع أمي أسبوع كامل لكنزوجتي رفضت تبقى معي و تحججت بالدراسة ، أنا لم أفرض عليها البقاء معي و لكنها تنرفزت في السيارة و قالت لي سوف تتركنيلوحد، كأنها رفضت فكرة أني أبقى مع أمي اسبوع كامل و قالت لي نذهب عند أمك كل يوم و لكن ننام بالبيت. تنرفزت و قلت لها أمي كلحياتي و هي أولوياتي و انت أنانية تفكرين بنفسك فقط و قلت لها من اليوم انسي دراستك و سوفي تبقي بالبيت. المهم وصلنا الى البيت وسألتها مرة أخرى هل ستأتي معي و رفضت فأخذت أغراضي و ذهبت عند أهلي. في اليوم التالي كلمتها صباحا و لكنها لم تجب علىالهاتف و قالت لي كنت مشغولة و لكنني تنرفزت و حظرتها على الهاتف و على مواقع التواصل الاجتماعي و بالليل ذهبت لأخذ غرض ما منالشقة و لم اتحدث معها و هي لم تراني و لكن أظن أنها سمعت صوت و ذهبت كلمت اهلها و أمي و كذبت عليهم و تبكي و قالت أنا أشك أنلص دخل للشقة و أنا خائفة و شكت لأمي عني و هي تبكي و تقول يتركني لوحدي و يسهر بالليل دائما و أمي قالت لها يمكن يكون زوجكدخل للبيت فقالت كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معي أنا لست كرسي أو طاولة و اغلقت الهاتف على أمي و أمها كلمت أمي و قالت لها ابنكترك بنتي لوحدها و كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معها و هي خائفة. أنا تنرفزت و ذهبت عند أهلها و قلت لهم آخر مرة تكلمون أهليتشتكون علي و قلت لهم بنتكم كاذبة و لم تأتي معي عند أهلي و عنيدة و غبية و لا تفهم بالكلام و ذهبت عند أهلي و بقيت هناك مدة أسبوعو كرهت زوجتي و هي اتصلت بي و اتصلت بالوالدة كذا مرة و لكن لم نجب على الهاتف. فأتت زوجتي في نهاية الأسبوع إلى بيت أهلي وصار خلاف بينها و بيننا و صارت تبكي صحيح أنا و أهلي غلطنا عليها بالكلام و خرجت تبكي و كلمت اهلها و اشتكت لهم فكلمني والدهاو هددني و قال لي بنتي تبكي في الشارع و انت زوجها تاركها اسبوع كامل لوحدها بالشقة. فعصبت و قلت له بنتك غبية و عاصية لزوجها وعنيدة و هي الي خرجت من البيت تبكي و اغلقت الهاتف. بقيت زوجتي اسبوع كامل عند اهلها و ارسلت لي رسالة أنها تريد التحدث معيفاتصلت بها و لكنها لم ترد على الهاتف و أنا شمتت فيها و قررت أن ارحل عند أهلي و اسكن معهم لأنها لا تريدني أن أبقى معهم فأردت أنأبين لها أنهم أهلي و لن أتخلى عنهم و ان كانت تحبني سوف تبقى معي في بيت أهلي و أخذت أغراضنا و كل شيء. و في آخر الأسبوعاتصل أبي بوالد زوجتي و قال له قل لها تأتي و والدي سوف يصلح بيننا فأتت زوجتي و اخبرتها بأننا سوف نسكن مع أهلي منذ اليومفحزنت كثيرا و بكت وترجتني أن نعود لبيتنا و ننسى الموضوع و لكنني رفضت و بقينا أنا و زوجتي مع اهلي شهر كامل و هي تتحدث معيببرودة و صارت عنيدة معي و ترفضني في الفراش و طلبت منها ان توقف حبوب منع الحمل و لكنها رفضت بحجة الدراسة و تخالفنا و قالتلي أنا كرهتك و طلقني فقلت لها اجمعي أغراضك و سوف آخذك بيت اهلك و لكن تدخلوا أبي و أمي صحيح تنرفزوا على زوجتي و أناأيضا و تخالفوا معها و لكنهم طلبوا منا أن ننسى الموضوع و نبدأ صفحة جديدة و نتسامح فقبلت زوجتي و لكنها في اليوم التالي راحتلبيت اهلها من الجامعة و لم تخبرني أنا و أهلي فقلقنا عليها و اتصلنا بها و لكنها قفلت الخط و اتصل أبي بوالد زوجتي فقال له زوجتيعندهم بالبيت و بقيت هناك ثلاثة أيام و أنا لم أتصل بها و لا هي اتصلت و رجعت في عطلة نهاية الاسبوع مع اخيها و والدها و أخذتجميع اغراضها و لم تتحدث معي وألقت مفتاح بيت أهلي أمامي و ذهبت. في تلك اللحظة كرهتها و حذفت هاتفها و حظرتها على الهاتفإلى يومنا هذا.
و لكنني الآن أشتاق لها و الله نادم و لا أعرف ماذا أفعل أطلقها أو أتركها ترفع قضية خلع لأنها هي من طلبت الطلاق و خرجت من بيتها أوماذا أفعل و الله أشتاق لها و أحن لها و لكن كرامتي لا تسمح لي أن أتصل بها أو ارجعها. ارجوكم انصحوني ماذا افعل. أسف على الإطالةمرة أخرى و شكرا لكم.