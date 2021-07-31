صرت علو أبواب الطلاق من زوجتي … ساعدوني

السلام عليكم اخواني و اخواتي. أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة و متزوج منذ عامين و زوجتي عمرها 25 سنة. ليس عندنا أطفال. تزوجتزوجتي عن حب بعد خطبة دامت ثلاثة سنوات. و لكننا الآن منفصلين و لا نكلم بعض منذ أربعة أشهر ووصلنا للطلاق. صارت بيننا ثلاثةخلافات كبيرة و الثالثة أكبر خلاف و هي سبب الانفصال. سوف احاول أن أكون شفاف و صادق و أحكي كل شيء لكي تساعدوني لأنيوالله ضاقت بي الدنيا و نادم كثير و لست أعرف ماذا أفعل و آسف على الإطالة.







زوجتي انسانة طيبة حنونة جميلة تعرف تطبخ قائمة بواجباتها في البيت و لكنها مازالت تدرس في الجامعة آخر سنة ماجستير. قبل الزواجوعدتني بعام فقط دراسة و لكنني بعد الزواج لم أرفض استمرارها العام الثاني لأنها كانت ناجحة و الحقيقة لم أستطع أن أمنعها. و لكنزوجتي في نفس الوقت دائما حزينة مكتئبة دائما تبكي في كل خلاف بيننا، أشعر أيضا كأنها طفلة صغيرة أحيانا أتحدث معها في موضوعلا تفهم و أيضا عنيييدة كثيرا لا تسمع كلامي. أنا اعترف أنني عنيد أيضا و عصبي و احيانا أقول كلام جارح و لكنها تنرفزني و أعتذر. منذشهر العسل حصلت مشكلة مع زوجتي و كلمت أهلها تبكي و تشتكي و تقول زوجي ألقى هاتفي بالأرض و ألقى علي الوسادة و أخبرتهمبالمشكلة و كلمني والد زوجتي لحل المشكلة أنا عصبت عليها صحيح و ألقيت الهاتف و الوسادة أمامها و لكن لم أضربها و صحيح قللتالاحترام لوالدها قلتله بنتك ليست متربية و لكنها نرفزتني لأنها أيقظتني في الصباح تصرخ علي و أنا نائم . فذهب والد زوجتي لوالدي وأخبره بكل شيء فكلمني والدي و عصبي علي كيف أفعل بالبنت هكذا و لكن الحمد لله تصالحنا و تسامحت أنا و زوجتي و وعدنا بعض أنتكون آخر مرة







و لكن بعد فترة حصلت مشكلة أخرى، كان عندي سفر خارج المدينة للعمل و زملائي بالعمل اقترحوا علي أن نذهب إجازة ثلاثة أيام ببلد آخرفقبلت و لم أقل لزوجتي في الأول خفت أنها ترفض و كنت أفكر أقول لها وقت السفر. و لكن زوجتي رأت التذكرة بحاسوبي الخاص و قالتلي انت كذاب و أخفيت عني الموضوع وذاهب تبحث عن بنات سوء و انت لا تحبني. فأنا



تنرفزت و قلت لها يا بنت الناس أردت أن اخبرك قريبا و كيف تلمسين حاسوبي الشخصي و قررت أن يعرف والدها بالكلام الذي قالته ليفأخذتها عند أهلها و هي تبكي و أخبرت أباها و أيضا أخبرت أهلي فأهلي كلموا أهلها و كلموها و انحلت المشكلة و طلبت السماح علىالكلام الذي قالته لي وذهبت و أخذتها من عند أهلها و أغلقنا الموضوع و لكنني ذهبت مع زملائي للبلد الآخر رغم كل شيء و أعترف أنزوجتي كانت حزينة و كانت تتحدث معي ببرودة. نسينا الموضوع و عشنا حياتنا أحيانا نتخالف على أشياء و أحيانا لا و أكثرها زوجتي لاتريدني أن أخرج و اسهر خارج البيت بنهاية الأسبوع تقول لي تعود متأخر و تتركني لوحدي و أنا أخاف و الله يا جماعة كرهتني فيعيشتي و تتحدث معي ببرودة من قبل أن أخرج. و أيضا أشعر أنها لا تحب أهلي و لا تكلمهم كثيرا أحيانا أقول لها ننام عند أهلي ترفضبحجة أنها تستحي من أخي الصغير و تقول نذهب بالنهار و ننام ببيتنا. صحيح أننا نذهب عند أهلي كل نهاية أسبوع ثم أخذها عند أهلهاو لكن أحيانا بالمناسبات ترفض نقضي الليلة عندهم و أشعر أنها تريد أن تبقى بعيدة عنهم و لم تتعود عليهم







آخر مشكلة صارت أن أمي قامت بعملية بسيطة و رحنا نزورها يوم الي عمات العملية و عدنا للبيت و أختي بقيت مع أمي لكي تعتني بهالمدة أسبوع. في نهاية الأسبوع زوجتي قالت لي أنها استدعت صديقتها عندنا بالبيت فقبلت و قلت لها طيب أنا ذاهب إلى أهلي لكي أزورأمي. عندما وصلت عند أهلي عصبت علي الوالدة و أختي و قالوا لي أين هي زوجتك و لماذا لم تأتي معك تعتني بامك و ألقوا باللوم علي وعلى زوجتي و أنا تنرفزت و قلت لهم كلموها انتم و اسئلوها. و خرجت و عدت للبيت و حكيت لزوجتي فحزنت و قالت لي صحيح الغلط منانحن و غدا نذهب نطلب السماح من امك. ذهبنا في اليوم التالي و قضينا اليوم هناك و أنا بالليل قررت أبقى مع أمي أسبوع كامل لكنزوجتي رفضت تبقى معي و تحججت بالدراسة ، أنا لم أفرض عليها البقاء معي و لكنها تنرفزت في السيارة و قالت لي سوف تتركنيلوحد، كأنها رفضت فكرة أني أبقى مع أمي اسبوع كامل و قالت لي نذهب عند أمك كل يوم و لكن ننام بالبيت. تنرفزت و قلت لها أمي كلحياتي و هي أولوياتي و انت أنانية تفكرين بنفسك فقط و قلت لها من اليوم انسي دراستك و سوفي تبقي بالبيت. المهم وصلنا الى البيت وسألتها مرة أخرى هل ستأتي معي و رفضت فأخذت أغراضي و ذهبت عند أهلي. في اليوم التالي كلمتها صباحا و لكنها لم تجب علىالهاتف و قالت لي كنت مشغولة و لكنني تنرفزت و حظرتها على الهاتف و على مواقع التواصل الاجتماعي و بالليل ذهبت لأخذ غرض ما منالشقة و لم اتحدث معها و هي لم تراني و لكن أظن أنها سمعت صوت و ذهبت كلمت اهلها و أمي و كذبت عليهم و تبكي و قالت أنا أشك أنلص دخل للشقة و أنا خائفة و شكت لأمي عني و هي تبكي و تقول يتركني لوحدي و يسهر بالليل دائما و أمي قالت لها يمكن يكون زوجكدخل للبيت فقالت كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معي أنا لست كرسي أو طاولة و اغلقت الهاتف على أمي و أمها كلمت أمي و قالت لها ابنكترك بنتي لوحدها و كيف يدخل للبيت و لا يتحدث معها و هي خائفة. أنا تنرفزت و ذهبت عند أهلها و قلت لهم آخر مرة تكلمون أهليتشتكون علي و قلت لهم بنتكم كاذبة و لم تأتي معي عند أهلي و عنيدة و غبية و لا تفهم بالكلام و ذهبت عند أهلي و بقيت هناك مدة أسبوعو كرهت زوجتي و هي اتصلت بي و اتصلت بالوالدة كذا مرة و لكن لم نجب على الهاتف. فأتت زوجتي في نهاية الأسبوع إلى بيت أهلي وصار خلاف بينها و بيننا و صارت تبكي صحيح أنا و أهلي غلطنا عليها بالكلام و خرجت تبكي و كلمت اهلها و اشتكت لهم فكلمني والدهاو هددني و قال لي بنتي تبكي في الشارع و انت زوجها تاركها اسبوع كامل لوحدها بالشقة. فعصبت و قلت له بنتك غبية و عاصية لزوجها وعنيدة و هي الي خرجت من البيت تبكي و اغلقت الهاتف. بقيت زوجتي اسبوع كامل عند اهلها و ارسلت لي رسالة أنها تريد التحدث معيفاتصلت بها و لكنها لم ترد على الهاتف و أنا شمتت فيها و قررت أن ارحل عند أهلي و اسكن معهم لأنها لا تريدني أن أبقى معهم فأردت أنأبين لها أنهم أهلي و لن أتخلى عنهم و ان كانت تحبني سوف تبقى معي في بيت أهلي و أخذت أغراضنا و كل شيء. و في آخر الأسبوعاتصل أبي بوالد زوجتي و قال له قل لها تأتي و والدي سوف يصلح بيننا فأتت زوجتي و اخبرتها بأننا سوف نسكن مع أهلي منذ اليومفحزنت كثيرا و بكت وترجتني أن نعود لبيتنا و ننسى الموضوع و لكنني رفضت و بقينا أنا و زوجتي مع اهلي شهر كامل و هي تتحدث معيببرودة و صارت عنيدة معي و ترفضني في الفراش و طلبت منها ان توقف حبوب منع الحمل و لكنها رفضت بحجة الدراسة و تخالفنا و قالتلي أنا كرهتك و طلقني فقلت لها اجمعي أغراضك و سوف آخذك بيت اهلك و لكن تدخلوا أبي و أمي صحيح تنرفزوا على زوجتي و أناأيضا و تخالفوا معها و لكنهم طلبوا منا أن ننسى الموضوع و نبدأ صفحة جديدة و نتسامح فقبلت زوجتي و لكنها في اليوم التالي راحتلبيت اهلها من الجامعة و لم تخبرني أنا و أهلي فقلقنا عليها و اتصلنا بها و لكنها قفلت الخط و اتصل أبي بوالد زوجتي فقال له زوجتيعندهم بالبيت و بقيت هناك ثلاثة أيام و أنا لم أتصل بها و لا هي اتصلت و رجعت في عطلة نهاية الاسبوع مع اخيها و والدها و أخذتجميع اغراضها و لم تتحدث معي وألقت مفتاح بيت أهلي أمامي و ذهبت. في تلك اللحظة كرهتها و حذفت هاتفها و حظرتها على الهاتفإلى يومنا هذا.







و لكنني الآن أشتاق لها و الله نادم و لا أعرف ماذا أفعل أطلقها أو أتركها ترفع قضية خلع لأنها هي من طلبت الطلاق و خرجت من بيتها أوماذا أفعل و الله أشتاق لها و أحن لها و لكن كرامتي لا تسمح لي أن أتصل بها أو ارجعها. ارجوكم انصحوني ماذا افعل. أسف على الإطالةمرة أخرى و شكرا لكم.