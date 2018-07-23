حصرياً: عشاء صحي من مطبخي

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,892
الإعجابات
28,434
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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أهلاً بكم في الركن الجديد والمميز بوصفاته الشهية والصحية
سنقدم لكم كل ما هو صحي ولذيذ في هذا الركن
فأنتظرونا بإذن الله

وصفة اليوم سهلة ولذيذة وصحية في الآن نفسه
تصلح وجبة خفيفة للعشاء

المقادير
100 غرام جبن أبيض
اوراق نعناع
1 حبة طماطم
ملعقة صغيرة شطة ناشفة [حسب الرغبة]
2 ملعقة كبيرة لبن [ياغورت .. حسب الرغبة]

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قمت بتقطيع كل من الجبن والطماطم إلى مكعبات صغيرة
وأضفت إليها ورقات النعناع ثم أضفت إليها الشطة
تابعوا معي

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وقبل التقديم قمت بإضافة اللبن [ الياغورت ]
وقمت بتزيينه بالنعناع

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وصورة قريبة للتعذيب :devilish::devilish:

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أرجوا أن يكون طبق اليوم قد نال إعجابكم
دمتم بصحة ممتازة

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