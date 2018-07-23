حصرياً: عشاء صحي من مطبخي

أهلاً بكم في الركن الجديد والمميز بوصفاته الشهية والصحية

سن

قدم لكم كل ما هو صحي ولذيذ في هذا الركن

فأنتظرونا بإذن الله

وصفة اليوم سهلة ولذيذة وصحية في الآن نفسه

تصلح وجبة خفيفة للعشاء

المقادير

100 غرام جبن أبيض

اوراق نعناع

1 حبة طماطم

ملعقة صغيرة شطة ناشفة [حسب الرغبة]

2 ملعقة كبيرة لبن [ياغورت .. حسب الرغبة]

قمت بتقطيع كل من الجبن والطماطم إلى مكعبات صغيرة

وأضفت إليها ورقات النعناع ثم أضفت إليها الشطة

تابعوا معي

وقبل التقديم قمت بإضافة اللبن [ الياغورت ]

وقمت بتزيينه بالنعناع

وصورة قريبة للتعذيب