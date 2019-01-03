حصريا: يا الله نعمل التونة في البيت

سكون الفجر

سكون الفجر

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محل الإقامة
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#1
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اوووه من مدة طويلة ما حطيت وصفات بهالقسم
الحمد لله على العودة
...

سأقدم لكم اليوم وصفة سيحبها الكبير والصغير
وستوفر عليكم المال الكثير بإذن الله
ويا الله نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير

هذا هو النوع الذي استخدمته
o-MACKREL-570.jpg

2 كيلو سمك الماكريل او التونة
4 ملاعق كبيرة خل
نصف ملعقة كبيرة ملح
زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة شطة [إختياري]
3 ورق الغار
1 بصل شرائح
نصف ليمونة;)

بعد قطع الرأس وتنظيفها من الداخل نقوم بتقطيع السمك إلى قطع متوسطة
ورشه بالملح

وفي قدر على النار قمت بوضع ورق الغار والبصل ونصف ليمونة والملح و2 ليتر من الماء
وحين بدأ الماء بالغليان
قمت بوضع شبك الشوي على القدر وقمت بصف قطع السمك كما هو موضح

IMG_2498.JPG

ثم قمت بتغطيتها وتركها لمدة 40 دقيقة
وبعدما نضج السمك
قمت بنزع الجلد والشوك بهذه الطريقة

IMG_2500.JPG

ثم وضعت السمك في وعاء وأضفت اليه الخل ورشة بسيطة من الملح
وكمون والشطة و2 ملعقة كبيرة زيت نباتي وقمت بخلطهم جيداً

IMG_2501.JPG

ثم قمت بوضع هذه الخلطة في علبة لأحتفظ بها

IMG_2503.JPG

وهنا قمت بتقديم التونة مع شرائح الليمون

IMG_2538.JPG

IMG_2539.JPG

وهذه للتعذيب طبعاً :devilish::devilish::devilish:

IMG_2540.JPG

ملااااااحظة: لمن أحبت الإحتفاظ بها أطول مدة فعليها أن لا تضيف الخل
فقط ملح كمون زيت والسلام

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم

 
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