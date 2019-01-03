حصريا: يا الله نعمل التونة في البيت

اوووه من مدة طويلة ما حطيت وصفات بهالقسم

الحمد لله على العودة

...

سأقدم لكم اليوم وصفة سيحبها الكبير والصغير

وستوفر عليكم المال الكثير بإذن الله

ويا الله نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير



هذا هو النوع الذي استخدمته



4 ملاعق كبيرة خل

نصف ملعقة كبيرة ملح

زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة شطة [إختياري]

3 ورق الغار

1 بصل شرائح

نصف ليمونة 2 كيلو سمك الماكريل او التونة4 ملاعق كبيرة خلنصف ملعقة كبيرة ملحزيت نباتي1 ملعقة صغيرة كمون1 ملعقة صغيرة شطة [إختياري]3 ورق الغار1 بصل شرائحنصف ليمونة

بعد قطع الرأس وتنظيفها من الداخل نقوم بتقطيع السمك إلى قطع متوسطة

ورشه بالملح

وفي قدر على النار قمت بوضع ورق الغار والبصل ونصف ليمونة والملح و2 ليتر من الماء

وحين بدأ الماء بالغليان

قمت بوضع شبك الشوي على القدر وقمت بصف قطع السمك كما هو موضح

ثم قمت بتغطيتها وتركها لمدة 40 دقيقة

وبعدما نضج السمك

قمت بنزع الجلد والشوك بهذه الطريقة

ثم وضعت السمك في وعاء وأضفت اليه الخل ورشة بسيطة من الملح

وكمون والشطة و2 ملعقة كبيرة زيت نباتي وقمت بخلطهم جيداً

ثم قمت بوضع هذه الخلطة في علبة لأحتفظ بها

وهنا قمت بتقديم التونة مع شرائح الليمون

وهذه للتعذيب طبعاً

ملااااااحظة: لمن أحبت الإحتفاظ بها أطول مدة فعليها أن لا تضيف الخل

فقط ملح كمون زيت والسلام