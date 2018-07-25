علاقة الابناء وزوجة الاب

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
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منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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#1

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امي ابي كلمتان لا تقالان الا لشخصين لا غير

ماذا لو انها قيلت لغيرهما

ستشعر باجحاف فى حقهما حتى ولو من باب مجاملة من تظن بل توقن انه لن يحل محله/محلها

واقع مر مهما حاولنا تحليته بكلام معطر واضفينا مزيج من العبارات المعسولة

فزوجة الاب تبقى دخيلة على اولاده مهما طالت السنين وتبقى علاقة الثلاثي مشحونة باكوام الكره التي تنتظر وخزة الالم لتنفجر و لتتطاير هنا وهناك، مهما حاولت الزوجة و الزوج السيطرة عليها،ومهما حاول الاولاد التكيف تذكرو ا ايام الحنين والحب الاسري المحض..تذكرو تلك الام التي لا تنسى..واجمل اللحظات لانها ستظل مغروسة بوجدانهم لتحول بين تحسين علاقتهم ب زوجة الأب ،وما يزيد الطين بلة هو قساوة بعض زوجات الاب اللائي يرون الاولاد عامة عثرة امام سعادتهم ليحاولن تشتيت ما تبقى من الشمل سامحهن الله. ليعشن سعادة ابليس فى الدنيا وندما شديدا فى الاخرة
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هنالك نوع اخر من زوجات الاب اللائي يحاولن ما استطعن في التكيف مع الاولاد ،فالصغار الذين عادة ما ينجحن فى كسب لقب ام منهم لانهم لا يحملون ذكريات واضحة وتفتح ازهار اعمارهم تزامن مع تواجدها (زوجة الاب)ا..اما الكبار والمراهقين خاصة فلن ينالها سوى اللؤم واللا احترام فى البداية واحيانا دائما، اذا ما حاوت ان تجسد دور الام في نظرهم..فمحاولتها فى فهمهم والتعامل معهم يتطلب جهودا وصبرا بترك الوقت الكافى للتكيف واستراتيجية محكمة، فالعلاقات الطبيعية لا تبني بسرعة فمابالك علاقة معقدة كهاته.... اضافة الى اشعارهم بقيمتهم فى ظل الحدود التي يتم الاتفاق عنها مع الزوج
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لذلك على كل امرأة مقبلة على هاذ النوع من الزواج ان تدرك أهمية الخطوة التي ستخطوها والمسؤولية التي ستتحملها،اضافة االى ما ينتظرها من تضحيات كي لا تفاجأ بعد حين..
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يتبع....
علاقة الابناء وزوج الام

 
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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,931
الإعجابات
3,118
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
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