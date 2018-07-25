علاقة الابناء وزوجة الاب



امي ابي كلمتان لا تقالان الا لشخصين لا غير

ماذا لو انها قيلت لغيرهما

ستشعر باجحاف فى حقهما حتى ولو من باب مجاملة من تظن بل توقن انه لن يحل محله / محلها

واقع مر مهما حاولنا تحليته بكلام معطر واضفينا مزيج من العبارات المعسولة

فزوجة الاب تبقى دخيلة على اولاده مهما طالت السنين وتبقى علاقة الثلاثي مشحونة باكوام الكره التي تنتظر وخزة الالم لتنفجر و لتتطاير هنا وهناك، مهما حاولت الزوجة و الزوج السيطرة عليها،ومهما حاول الاولاد التكيف تذكرو ا ايام الحنين والحب الاسري المحض..تذكرو تلك الام التي لا تنسى ..واجمل اللحظات لانها ستظل مغروسة بوجدانهم لتحول بين تحسين علاقتهم ب زوجة الأب ،وما يزيد الطين بلة هو قساوة بعض زوجات الاب اللائي يرون الاولاد عامة عثرة امام سعادتهم ليحاولن تشتيت ما تبقى من الشمل سامحهن الله. ليعشن سعادة ابليس فى الدنيا وندما شديدا فى الاخرة

هنالك نوع اخر من زوجات الاب اللائي يحاولن ما استطعن في التكيف مع الاولاد ،فالصغار الذين عادة ما ينجحن فى كسب لقب ام منهم لانهم لا يحملون ذكريات واضحة وتفتح ازهار اعمارهم تزامن مع تواجدها (زوجة الاب)ا..اما الكبار والمراهقين خاصة فلن ينالها سوى اللؤم واللا احترام فى البداية واحيانا دائما، اذا ما حاوت ان تجسد دور الام في نظرهم..فمحاولتها فى فهمهم والتعامل معهم يتطلب جهودا وصبرا بترك الوقت الكافى للتكيف وا ستراتيجية محكمة ، فالعلاقات الطبيعية لا تبني بسرعة فمابالك علاقة معقدة كهاته.... اضافة الى اشعارهم بقيمتهم فى ظل الحدود التي يتم الاتفاق عنها مع الزوج