الاب هو القدوة الأولى !!!













إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله



وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .







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الاب هو القدوة الاولى للاولاد : كيف تكون قدوة لاولادك ؟​ كيف تكون قدوة لأولادك : راع تصرفاتك واعرف ان اولادك يراقبونك لتقليدك.

إن كان ما تفعله ايها الاب صحيحا كان ما يتعلمه الاولاد صحيحا والعكس صحيح



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​ اهمية القدوة في حياة الاولاد

يولد الانسان ببراءة الملائكة وهو لا يعرف شيئا ورويدا رويدا ينموا مداركه تأخذ في الاتساع ليتعلم ممن حوله ويقتدي بهم حتى يكبر ويصير مثلهم ليعتمد على نفسة في تمنية مهاراته. وتأتي القدوة على اعتبار انها السبيل للتعلم حيث يبحث المرؤ بالفطرة والطبيعة التي خلقة الله عليها على شخص ما كي يقتدي به ويتعلم منه.

​ الاب هو القدوة الاولى للاولاد

من الطبيعي ان ياتي الاب في مقدمة من يقتدي بهم الاولاد, حيث يكون الاب هو الشخص الاول والبطل الاول في تكوين شخصيات اولاده, فكل مراحل نموا الاولاد تتكون على مرأي ومسمع من الاب, ليكون الاب هو المثل الاعلى والقدوة الاولى في حياة الاولاد. يأتي بعد الاب كقدوة للاولاد في حياتهم المدرس في المدرسة يليه الواعظ او الخطيب في المسجد او غيرهم ممن يتعامل معهم الاولاد في حياتهم ويعجبون بشخصياتهم .​ واجب الاب نحو الاولاد

ان الواجب الحتمي على الاب ان يكون قدوة حسنة لاولادة , فهو اول انسان تتفتح عليه عيونهم, واول انسان يعرفه الاولاد في حياتهم وياخذون في التعلم منه شيئا فشيئا حتى تتكون شخصياتهم المستقلة بعد ان تكون قد تشبعت بشخصيات الاب والام في كل تفاصيل حياتهم.

لذا وجب على الاب ان يراعي كل تصرفاته ويعرف ان هناك اولاد تراقب وترصد كل تصرفاته وانفعالاته لتقلده بدورها في حياتها, فإن كان ما يفعله الاب صحيحا كان ما يتعلمه الاولاد صحيحا والعكس ينطبق ايضا .​ كيف تكون قدوة لأولادك اول الامور التي يجب ان يفعلا الاب كي يكون قدوة لاولاده هو ان يجذبهم اليه, ان يجعلهم يشعرون بحبه وحنانه لهم, وعندما تمتلئ قلوب الاولاد بمحبة ابيهم, حينها يتمنون ان يكونوا نسخة منه ويبداون في الاقتداء به. كن صاحب مبادئ لا تتغير بتغير المواقف فما تقول عليه صحيحا لا تغير رأيك بعد حين, فهذا يزيد من ثقة الاولاد فيك ويعزز من مصداقيتك عندهم. كن معلما وقائدا ومرشداً لهم في اكتساب الصفات الحميدة, واظب على الصلوات والامور الدينية حتى تغرس فيهم حبهم لدينهم وفهمهم له مهما كان . كن صديقا لاولادك , فتجدهم ملاصقين لك ومحبين للتعلم منك , واحرص على ان تكون قريب من سنهم فلا تعاملهم معاملة الرقيب والامر الناهي, بل افهم جيدا ان اقترابك من مستوي تعاملهم يجعلك تغوص في قلوبهم ويميل اولادك للتعلم منك في كل شيئ. ابتعد عن العادات السيئة حتى لا يقلدك الاولاد , اعلم ان اولادك سيكونوا مدخنين ان كنت انت مدخن , وسيكون اولادك كذابين إن كنت انت كذابا , فاحرص على ان تكون ذو صفات حميدة حتى تغرس هذه الصفات في نفوس اولادك , وابتعد عن العادات السيئة حتى لا يقلدك الاولاد فيه. أعلم يا عزيزي انك تتحمل الكثير من شخصيات اولادك وان ما تزرعه في نفوس اولادك بقدوتك الصالحة لهم سوف تجنية انت في حياتك حين يكبر اولادك .​ ملاحظة : لم استطع تنسيق الموضوع بشكل جيد كوني استعمل الهاتف واواجه صعوبات كثيرة في التنسيق لذالك من لديه القدرة على تنسيقه من الطاقم المشرف فله واسع النظر



والله ولي التوفيق للجميع

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