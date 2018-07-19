مصير الابناء بين نجاح الزواج وفشله

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

كما هو معروف ان التنظيم والتحضير الجيد لكل أمر فى هاته الحياة على العموم سؤدي الى الى انجاح الامر المحضر له وسياقته نحو التطور والازدهار والثبات ،فلا شيء ياتي من عدم ولا شيء يتحقق دون مجهود والعمل عليه

كذلك بالنسبة الى رعاية الابناء

فالزوجان

ينتظران

المولود ابتداءا من اختيار

الاسم

والتحضير لغرفته ولونها ملابسه .العابه وفقط

لكن اذا كان الزوجان يتسمان

بالذكاء

لبد لهما من التفكير اولا وقبل كل شيء يخصه.ابتداءا من الجو الاسري الذي يعملان على توفيره والذي يعتبر

حضانته الاوسع

ابتداءا من

فض النزاعات

القائمة ومحاولة لحل المشكلات التي سوف لن يتسع لها وقت ولا مجال

،كي لا يكون لها تاثير على

صحته وعقليته

مستقبلا لان ذلك جزء لا يتجزأ من التربية التي سيقدمانها بشكل عملى ،وانما بالشكل

المعنوي

الذي اصبح كثيرون يغفلون عنه

ان كان الزوجان لا يتحملان البقاء معا فلا باس بالتعايش معا تحت غطاء الزواج لمدة لا تقل عن

3 سنوات

يمكن لها ان تكون

صعبة

على الكبار لكن أ

صعب

على الصغار، لانها اهم فترة

يكون فيها شخصيته

....نعم فهى تتكون فى سن مبكرة جدا لانه سيبدا بالانصات ..التسجيل والنطق

فبفضل هته

المادة الخام

التي يتلقاها خلال هته السنوات ،سيتمكن من انتاج افكاره حسب ما تلقاه منذ الصغر

ليكون اما انسانا

سويا

اذا نشأ فى حياة هادئة خالية من الصراع

وبالتالي يكون له تاثير ايجابي مستقبلا على نفسه وغيره لتتشكل حلقة ربط جديدة لانقاذ مجتمع مهدد