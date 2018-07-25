مذكرات كاملة الجيل الثاني في اللغة العربية الثانية متوسط (كل الميادين)

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره



ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له



وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين

ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير

ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجوّاد الكريــم

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي

عقدة لساني يفقهوا قولي

يسرني أن أضع بين أيديكم