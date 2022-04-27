تحضير نص انسانية الامير – سنة ثانية متوسط الجيل الثاني

تحضير نص إنسانية الأمير صفحة 57 ​

المقطع التعلمي: عظماء الإنسانية.

الميدان: فهم المكتوب.

اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني ​

الفكرة العامة : ​

دفاع الأمير عبد القادر عن الدين والإنسانية.

الدور الإنساني العظيم الذي لعبه الأمير في القضاء على الفتنة في سوريا

الافكار الاساسية : ​

تعظيم الأمير عبد القادر للدين الإسلامي

الأعمال التي قام بها الأمير أيام الفتنة

التزام الأمير عبد القادر بفرائض الدين والإنسانية

المغزى العام من النص : ​