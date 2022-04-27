تحضير نص انسانية الامير – سنة ثانية متوسط الجيل الثاني

Rasha Gamouh
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تحضير نص إنسانية الأمير صفحة 57
المقطع التعلمي: عظماء الإنسانية.
الميدان: فهم المكتوب.
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
الميدان: فهم المكتوب.
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني
الفكرة العامة :دفاع الأمير عبد القادر عن الدين والإنسانية.
الدور الإنساني العظيم الذي لعبه الأمير في القضاء على الفتنة في سوريا
الافكار الاساسية :تعظيم الأمير عبد القادر للدين الإسلامي
الأعمال التي قام بها الأمير أيام الفتنة
التزام الأمير عبد القادر بفرائض الدين والإنسانية