تحضير نص انسانية الامير – سنة ثانية متوسط الجيل الثاني

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Rasha Gamouh

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 نوفمبر 2021
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
bejaia
الجنس
أنثى

تحضير نص إنسانية الأمير صفحة 57

المقطع التعلمي: عظماء الإنسانية.
الميدان: فهم المكتوب.
اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

الفكرة العامة :

دفاع الأمير عبد القادر عن الدين والإنسانية.
الدور الإنساني العظيم الذي لعبه الأمير في القضاء على الفتنة في سوريا

الافكار الاساسية :

تعظيم الأمير عبد القادر للدين الإسلامي
الأعمال التي قام بها الأمير أيام الفتنة
التزام الأمير عبد القادر بفرائض الدين والإنسانية

المغزى العام من النص :

“المواقف العظيمة يصنعها العظماء وذوو الحنكة”
 
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