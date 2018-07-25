مسآبقة جمال اللمة للشبآب

من ترشح ان يكون ملك جمال اللمة

  • aljentel

  • hakim story

  • حلم كبير

  • الامين محمد

  • فاعل الخير

  • ناصر dz

  • عقــ اللمه ــيد

  • البهر الهادي

  • hamza usma

  • choayb1987

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,867
الإعجابات
2,304
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
https://www.4algeria.com/forum/t/478685/

هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى سنختار فيها اعضاء من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
لذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجد
و كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهم المراقبين و المشرفين و الاعضاء الناشطين
@aljentel
@hakim story
@حلم كبير
@الامين محمد
@فاعل الخير
@ناصر dz
@عقــ اللمه ــيد
@choayb1987
@HAMZA USMA
@البهر الهادي

و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاع
مدة التصويت يومان
و من يتحصــــــــل على لقب ملك جمال المنتدى سيتحصل على نقاط شرفية - 200 نقطة -
اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت @السلطانة ( للاناث )+ @الامين محمد ( للذكور )

اتمنى ان تروق لكم هذه المسابقة التي من خلالها نأمل ان نوثق اواصر الاخوة بين ابناء هذا المنتدى
و نشكر جزيل الشكر كل القائمين على نجاح و رقي هذا الصرح العظيم
في امان الله
دمتم
انتظرونا غدا مع فقرة الاناث ايضا
الفكرة الرئيسية للاخت :
@عآشقة الجنـة
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,287
الإعجابات
1,581
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
انا افتجأت
فجأة لقيت روحي مرشح ههههه
من اين لكم هذا هههه
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#4
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,287
الإعجابات
1,581
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#4
تم التصويت والله ما سوطيت على روحي ههه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top