مسآبقة جمال اللمة للشبآب

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى



اعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى

لذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجد

و كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهم المراقبين و المشرفين و الاعضاء الناشطين

@aljentel

@hakim story

@حلم كبير

@الامين محمد

@فاعل الخير

@ناصر dz

@عقــ اللمه ــيد

@choayb1987

@HAMZA USMA

@البهر الهادي @البهر الهادي هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى سنختار فيها اعضاء من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدىاعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدىلذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجدو كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهمو الاعضاء

و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاع

مدة التصويت يومان



اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت و من يتحصــــــــل على لقب ملك جمال المنتدى سيتحصل على نقاط شرفية - 200 نقطة -اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت @السلطانة ( للاناث )+ @الامين محمد ( للذكور )