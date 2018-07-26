مسآبقة جمآل اللمة للانآث

فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,870
- الإعجابات
- 2,310
- النقاط
- 2,141
- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
https://www.4algeria.com/forum/t/478685/
هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى سنختار فيها اعضاء من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
لذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجد
و كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهم المراقبين و المشرفين و الاعضاء الناشطين
@لؤلؤة قسنطينة
@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@همس الورود
@عآشقة الجنـة
@خووخه
@البدر المشرق
@صمت المشاعر
@أشرقت نفسي
@missing heart
و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاع
مدة التصويت يومان
و من يتحصــــــــل على لقب ملك جمال المنتدى سيتحصل على نقاط شرفية - 200 نقطة -
اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت @السلطانة ( للاناث )+ @الامين محمد ( للذكور )
اتمنى ان تروق لكم هذه المسابقة التي من خلالها نأمل ان نوثق اواصر الاخوة بين ابناء هذا المنتدى
و نشكر جزيل الشكر كل القائمين على نجاح و رقي هذا الصرح العظيم
في امان الله
دمتم
الفكرة الرئيسية للاخت :
@عآشقة الجنـة
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
https://www.4algeria.com/forum/t/478685/
هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى سنختار فيها اعضاء من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
لذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجد
و كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهم المراقبين و المشرفين و الاعضاء الناشطين
@لؤلؤة قسنطينة
@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@همس الورود
@عآشقة الجنـة
@خووخه
@البدر المشرق
@صمت المشاعر
@أشرقت نفسي
@missing heart
و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاع
مدة التصويت يومان
و من يتحصــــــــل على لقب ملك جمال المنتدى سيتحصل على نقاط شرفية - 200 نقطة -
اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت @السلطانة ( للاناث )+ @الامين محمد ( للذكور )
اتمنى ان تروق لكم هذه المسابقة التي من خلالها نأمل ان نوثق اواصر الاخوة بين ابناء هذا المنتدى
و نشكر جزيل الشكر كل القائمين على نجاح و رقي هذا الصرح العظيم
في امان الله
دمتم
الفكرة الرئيسية للاخت :
@عآشقة الجنـة