مسآبقة جمآل اللمة للانآث

من ترشح ان تكون ملكة جمال اللمة

  • لؤلؤة قسنطينة

  • yaso ياسمين

  • سكون الفجر

  • همس الورود

  • عآشقة الجنة

  • خووخه

  • البدر المشرق

  • صمت المشاعر

  • أشرقت نفسي

  • missing heart

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
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بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى
https://www.4algeria.com/forum/t/478685/

هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى سنختار فيها اعضاء من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدى
اعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى
لذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجد
و كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهم المراقبين و المشرفين و الاعضاء الناشطين
@لؤلؤة قسنطينة
@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@همس الورود

@عآشقة الجنـة
@خووخه
@البدر المشرق
@صمت المشاعر
@أشرقت نفسي
@missing heart
و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاع
مدة التصويت يومان
و من يتحصــــــــل على لقب ملك جمال المنتدى سيتحصل على نقاط شرفية - 200 نقطة -
اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت @السلطانة ( للاناث )+ @الامين محمد ( للذكور )

اتمنى ان تروق لكم هذه المسابقة التي من خلالها نأمل ان نوثق اواصر الاخوة بين ابناء هذا المنتدى
و نشكر جزيل الشكر كل القائمين على نجاح و رقي هذا الصرح العظيم
في امان الله
دمتم
الفكرة الرئيسية للاخت :
@عآشقة الجنـة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,138
الإعجابات
60,879
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة وبركاته تم التصويت :coffee::coffee:(y)(y) بالتوفيق للماليكي 😂😂😂😂آني المالكي
 
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