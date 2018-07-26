مسآبقة جمآل اللمة للانآث

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

كنا قد فتحنا سابقا موضوع عن مسابقة ملك/ة جمال المنتدى

https://www.4algeria.com/forum/t/478685/





اعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدى

لذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجد

و كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهم المراقبين و المشرفين و الاعضاء الناشطين

@لؤلؤة قسنطينة

@yaso ياسمين

@سكون الفجر

@همس الورود هذه المسابقة كما ذكرنا في الموضوع اعلاه هي مسابقة فكاهية بالدرجة الاولى سنختار فيها اعضاء من النشطاء و ذوي القيمة في المنتدىاعضاء قدموا للمة الكثير اخيارنا لهم كان على حسب تقديمهم للمنتدىلذا الرجاء من الاخوة ان لا ينزعجو من المترحشين لان من جد وجدو كنا قد اخترنا لكم عشرة من اعضاء هذا المنتدى الراقي منهمو الاعضاء



@عآشقة الجنـة

@خووخه

@البدر المشرق

@صمت المشاعر

@أشرقت نفسي

@missing heart

و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاع

مدة التصويت يومان و طريقة التصويت تكون في الاعلى في الاستطلاعمدة التصويت يومان



اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت و من يتحصــــــــل على لقب ملك جمال المنتدى سيتحصل على نقاط شرفية - 200 نقطة -اختيار الاعضاء المترشحين كان بالتعاون مع الاخت @السلطانة ( للاناث )+ @الامين محمد ( للذكور )





و نشكر جزيل الشكر كل القائمين على نجاح و رقي هذا الصرح العظيم

في امان الله

دمتم

الفكرة الرئيسية للاخت :

@عآشقة الجنـة اتمنى ان تروق لكم هذه المسابقة التي من خلالها نأمل ان نوثق اواصر الاخوة بين ابناء هذا المنتدىو نشكر جزيل الشكر كل القائمين على نجاح و رقي هذا الصرح العظيمفي امان اللهدمتمالفكرة الرئيسية للاخت :