السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

موضوعي اليوم ..

حزين وفيه شجن !!

ولكنه يستحق الالتفات حتى وإن كان في طياته حزمة من المحن!

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عذرا للمارين الأيتام من الأم

وإن كان شابا أو بلغ مبلغه من الهرم



عندما تموت الأم في بلدي

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ماتت وهي بنت الستين وتركت ولدا في العشرين ..

كانت عاملة وتقاعدت ...ثم مرضت

هو حبيبها هو أول العنقود وآخره

فرحتها الأولى والأخيرة

رتبت له غرفته وجهزت له لشهادة البكالوريا

وعندما نجح فرحت ووزعت الهدايا

ينام وهي تسهر عليه في مرضه

لا تناديه سوى ب .. حبيبي

مرضت ...سقطت ...ولم تجد سواه يسهر عليها مثلما سهرت عليه

وبعد معاااااناة طويلة...

توفيت

بكى بكل حرقة أمام عيناي ...وعانق أشياءها في حرقة أمام عيناي

تشبث بقبرها عند دفنها ولولا إيمانه بالله وبالقدر لنبش في تلك الليلة قبرها ...

يبيت سهرانا في مكانها المفضل في المطبخ وينوحها ،مثل رضيع يبحث عن حضن أمه ...

مر من الوقت شهر ...

وظهر دور والده في الموضوع ...

- يجب علي أن أتزوج ...كرهت البقاء وحيدا ..

سئمت من الطبخ والغسل ..

كان يئن أنينا صامتا ويبتلع ريقه ويشير إليه إشارة لا تنم على رفض كما لا تنم على قبول ...

وثار الأب غضبا في وجهه صبح مساء

وأصبح كل يوم في شجار معه حتى شك الولد أنه أبيه ...



هذه قصة واقعية رأيتها بأم عيني أردت أن أفتح بها موضوعا للنقاش

وهو عندما تموت الأم ،ولم أقل الزوجة لأنني أريد أن أسلط الضوء على الأطفال والشباب الذين تموت أمهاتهم وعن معاناتهم في فترة بعد موت الأم وتزويج والدهم ...

نعم هناك حالات خاصة مثلا الأب عنده أطفال رضع وبحاجة إلى رعاية ,هنا يمكنه الاستعجال .

لكن أن يكون له أولاد كبار وبنات يقومون على رعايته فهذا مبالغة في الأمر في رأيي .

ويمكن أن يقول قائل أنهم كبار ولا يحسون مثل الصغار ،لكن الكبير هو الأكثر إدراكا للأمور من الصغير ...



- لماذا الأب العربي بصفة عامة والأب الجزائري بصفة خاصة لا يحس بمشاعر أولاده بعد وفاة والدتهم ؟

- هل هو بحاجة إلى الزواج بهذه السرعة ؟

- هل تعتقد أن الرجل الذي يتزوج مباشرة بعد موت زوجته لم يكن يحبها ولو بقدر صغير ؟

لماذا انعدم الوفاء ولو لمدة عام على الأقل ؟





إلا من رحم ربك . عندما تموت الأم في وطني يموت الحنان للأسف ...إلا من رحم ربك .