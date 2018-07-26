ملف طلب ماستر كارد

هذه بعض المعلومات حول البطاقة

02 سنتين قابلة للتجديد بطريقة أوتوماتيكية

ماستر كارد تيتانيوم : 500 أورو في الأسبوع ماستر كارد بلاتينيوم : تصل حتى 800 أورو في الأسبوع

السحب من موزع النفع الالكتروني و موزع الدفع و السحب الالكتروني مسقف ب1500 أورو في الأسبوع.

استفيدوا من تأمين على السفر بالمجان يغطي سفرياتكم الى خارج الوطن.

ماستر كارد الدولية بطاقة دولية تسمح القيام بعمليات التحويل و الدفع، خدمة الدفع الالكتروني و سحب الأموال في الخارج، 24 على 24 ساعة و 7 على 7 أيام بكل أمان بفضل معيار الأمان المثمتثل في خدمة 3Dسكيور قوموا باختيار البطاقة التي تتناسب مع إنفاقاتكم ( بطاقة وطنية أو دولية ) و حسب الرحلات الخاصة بكم ( ماستر كارد تيتانيوم، ماستركارد بلاتينيوم، ) قوموا باستعمال في كل أنحاء العالم للقيام بكل العمليات السحب و الدفع. قوموا بدفع مشترياتكم عن طريق الانترنت متوافق مع طريقة الدفع باي بال

يمكن لأي شخص طبيعي بالغ الحصول على بطاقة ماستر كارد الدولية بالعملة الصعبة

الدفع عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني الدفع عن طريق الأنترنت السحب بواسطة موزعات الدفع الالكتروني و موزعات الدفع و السحب الالكتروني الاطلاع على الرصيد عبر موزعات الدفع الالكتروني

سافروا بكل أمان و استفيدوا من صلاحية فورية لأموالكم لقضاء كل احتياجاتكم قوموا بالشراء و الدفع عن طريق الانترنت للخارج بكل أمان بفضل معيار الدولي للأمان خدمة 3Dسكيور اتابعوا مشترياتكم عن طريق الأنترنت بفضل خدمة E-BDL

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهاردت مشاركتكم اليوم حول الشروط الجديدة لبنك التنمية المحلية bdl لطلب بطاقة ماستر كارد2 نسخ من بطاقة التعريف2 نسخ من شهادة الميلاد2 نسخ من بطاقة الاقامةنسخة من الصفحة الاولى لجواز السفر50000 دج لفتح حساب بالدينار يتم سحب منه العمولات100 اورو لحساب العملة الصعبة + الكمية التي تريد شحنها في البطاقةاستعملوا بطاقة ماستر كارد الدولية في كل أنحاء العالم 24 على 24 ساعة و 7 على 7 أيام من اجل القيام ب: