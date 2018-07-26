choayb1987
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اردت مشاركتكم اليوم حول الشروط الجديدة لبنك التنمية المحلية bdl لطلب بطاقة ماستر كارد
ملف طلب ماستر كارد
2 نسخ من بطاقة التعريف
2 نسخ من شهادة الميلاد
2 نسخ من بطاقة الاقامة
نسخة من الصفحة الاولى لجواز السفر
50000 دج لفتح حساب بالدينار يتم سحب منه العمولات
100 اورو لحساب العملة الصعبة + الكمية التي تريد شحنها في البطاقة
هذه بعض المعلومات حول البطاقة
مدة الصلاحية :
استعملوا بطاقة ماستر كارد الدولية في كل أنحاء العالم 24 على 24 ساعة و 7 على 7 أيام من اجل القيام ب:
اردت مشاركتكم اليوم حول الشروط الجديدة لبنك التنمية المحلية bdl لطلب بطاقة ماستر كارد
ملف طلب ماستر كارد
2 نسخ من بطاقة التعريف
2 نسخ من شهادة الميلاد
2 نسخ من بطاقة الاقامة
نسخة من الصفحة الاولى لجواز السفر
50000 دج لفتح حساب بالدينار يتم سحب منه العمولات
100 اورو لحساب العملة الصعبة + الكمية التي تريد شحنها في البطاقة
هذه بعض المعلومات حول البطاقة
مدة الصلاحية :
- 02 سنتين قابلة للتجديد بطريقة أوتوماتيكية
- ماستر كارد تيتانيوم : 500 أورو في الأسبوع
- ماستر كارد بلاتينيوم : تصل حتى 800 أورو في الأسبوع
- السحب من موزع النفع الالكتروني و موزع الدفع و السحب الالكتروني مسقف ب1500 أورو في الأسبوع.
- استفيدوا من تأمين على السفر بالمجان يغطي سفرياتكم الى خارج الوطن.
- ماستر كارد الدولية بطاقة دولية تسمح القيام بعمليات التحويل و الدفع، خدمة الدفع الالكتروني و سحب الأموال في الخارج، 24 على 24 ساعة و 7 على 7 أيام بكل أمان بفضل معيار الأمان المثمتثل في خدمة 3Dسكيور
- قوموا باختيار البطاقة التي تتناسب مع إنفاقاتكم ( بطاقة وطنية أو دولية ) و حسب الرحلات الخاصة بكم ( ماستر كارد تيتانيوم، ماستركارد بلاتينيوم، )
- قوموا باستعمال في كل أنحاء العالم للقيام بكل العمليات السحب و الدفع.
- قوموا بدفع مشترياتكم عن طريق الانترنت
- متوافق مع طريقة الدفع باي بال
- يمكن لأي شخص طبيعي بالغ الحصول على بطاقة ماستر كارد الدولية بالعملة الصعبة
استعملوا بطاقة ماستر كارد الدولية في كل أنحاء العالم 24 على 24 ساعة و 7 على 7 أيام من اجل القيام ب:
- الدفع عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني
- الدفع عن طريق الأنترنت
- السحب بواسطة موزعات الدفع الالكتروني و موزعات الدفع و السحب الالكتروني
- الاطلاع على الرصيد عبر موزعات الدفع الالكتروني
- سافروا بكل أمان و استفيدوا من صلاحية فورية لأموالكم لقضاء كل احتياجاتكم
- قوموا بالشراء و الدفع عن طريق الانترنت للخارج بكل أمان بفضل معيار الدولي للأمان خدمة 3Dسكيور
- اتابعوا مشترياتكم عن طريق الأنترنت بفضل خدمة E-BDL