سلطة آرز بالخضار ~ خلوا البنة عليا مضمونه

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ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير

ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجوّاد الكريــم

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي

عقدة لساني يفقهوا قوليالحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له



وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين

كيف حالكن يا لمويات؟ ان شاء دائما في صحة و عافي

ها انا اليوم بعد غياب عن هذا الركن ارجع لكن بوصفة خفيفة و جميلة في نفس الوقت

سلطة الارز و الخضار

هذه الوصفة رايت اختي تصنعها وما لفت انتباهي طعمها الرائع و ما زاد اعجابي بيها الخضار المضافة لها فكما تعلمون نحن في الصيف و بعض الخضار قد لا نتناولها لاننا دائما نتوجه للاطباق الخفية فالبازلاء مثلا و كما يناديها البعض الجلبان احيانا لا نستطيع تناولها بالمرق و بعض الاطفال لا يتناولونها اصلا رغم انا تحتوي على فوائد لا نستغني عنها اضافة للجزر والذي تعلمون انه يقوي النظر

كما انكم تستطيعون اخدها معكم للبحر هه

بهذه الوصفة اضمنلكم شيئين هه

1ـ البنة

2ـ مايبقى والو في الصحن صغير و الكبير ياكولها ههه

لكي لا اطيل اختصرت لكم الوصفة

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