سلطة آرز بالخضار ~ خلوا البنة عليا مضمونه

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,943
الإعجابات
13,046
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم 2.png











ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير
ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجوّاد الكريــم
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي
عقدة لساني يفقهوا قوليالحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين


كيف حالكن يا لمويات؟ ان شاء دائما في صحة و عافي

ها انا اليوم بعد غياب عن هذا الركن ارجع لكن بوصفة خفيفة و جميلة في نفس الوقت

سلطة الارز و الخضار

هذه الوصفة رايت اختي تصنعها وما لفت انتباهي طعمها الرائع و ما زاد اعجابي بيها الخضار المضافة لها فكما تعلمون نحن في الصيف و بعض الخضار قد لا نتناولها لاننا دائما نتوجه للاطباق الخفية فالبازلاء مثلا و كما يناديها البعض الجلبان احيانا لا نستطيع تناولها بالمرق و بعض الاطفال لا يتناولونها اصلا رغم انا تحتوي على فوائد لا نستغني عنها اضافة للجزر والذي تعلمون انه يقوي النظر
كما انكم تستطيعون اخدها معكم للبحر هه

بهذه الوصفة اضمنلكم شيئين هه
1ـ البنة
2ـ مايبقى والو في الصحن صغير و الكبير ياكولها ههه

لكي لا اطيل اختصرت لكم الوصفة
في صورة واحدة ليسهل تحميلها :



سلطة.jpg




ان شاء الله كانت الوصفة خفيفة عليكم اليوم في انتظار ردودكم و تطبيقاتكم لا تخجلونا ~ ♥





دمتم 02.png
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top