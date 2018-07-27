



نقدم لكم كتاب





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تنمية مهارات التفكير ​

نماذج نظرية وتطبيقات عملية





تأليف​

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الاستاذ الدكتور/عدنان يوسف العتوم





الدكتور/عبد الناصر ذياب الجراح​

الدكتور/موفق بشاره

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حول الكتاب​

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جاءت فكرة تأليف كتاب في تنمية التفكير من عدد من أساتذة علم النفس التربوي في الجامعات الأردنية بهدف توفير كتاب علمي يعد مرجعا رئيسا وأساسا في تدريس المساقات ذات العلاقة بتنمية التفكير بمختلف مستوياته، وذلك في كافة البرامج الدراسية، وقد حرص المؤلفون أثناء إعدادهم لهذا الكتاب على مراعاة عدد من الأمور منها​

أن يكون الكتاب ملائما لجميع مستويات الطلبة على اختلاف برامجهم التعليمية، سواء في مستوى البكالورويس، أو الدراسات العليا​

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أن يسهل التعامل مع الكتاب من جميع أفراد المجتمع المهتمين بموضوع التفكير وتنميته على اختلاف مستوياتهم، وذلك من خلال تضمينه لعدد كبير من التدريبات والأنشطة العملية في مجال التفكير



الخروج عن النمطية المألوفة في الكتب بصورة عامة والتي تعتمد بشكل أساس على تزويد القارئ أو المتعلم بكم هائل من المعلومات النظرية حول موضوعات الكتاب، وذلك من خلال تقسيم الكتاب في عدة أبواب، يتضمن كل​

باب فصلين:​

الأول يزود المتعلم بمعلومات نظرية،​

والثاني يزوده بتدريبات وأنشطة عملية​

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الناشر: دار المسيرة للنشر والتوزيع​