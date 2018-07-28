تجميعية حقيبة أستاذ السنة الأولى متوسط °°(متجدد)°°

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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1
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أهلا و سهلا بك أخـــــــــــــــــ( ت ) ـــــــــــي الأســـــــــــــــــــــــــــــــتاذ(ة)
انت مكلـــــــف بتدريس مستوى ~~ السنة الأولى متوسط ~~
تحتاج الى ملفات ، مذكرات ،عروض و فلاشات ،نماذج فروض و اختبارات و ثائق لابد أن تكون في محفظتك و تساعدك في عملك
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لا تقلل أخــــــــــ( ت ) ــــــــي الأســـــــــــــــــتاذ(ة)
ستجد ان شاء الله في هذا الموضــــــــــــوع المثبت و المتجدد تجميعية كبيرة لكل ما تحتاجه ان شاء الله
فقط سجل معنا في منتدى اللمة و شاركنا في اثراء هذا الموضوع
ابقى بالقرب فهناك دائما الجديد
شكرااا لكم
مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية

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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,306
الإعجابات
1,612
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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