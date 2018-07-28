تجميعية حقيبة أستاذ السنة الثانية متوسط °°(متجدد)°°

عقــ اللمه ــيد
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منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
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أهلا و سهلا بك أخـــــــــــــــــ( ت ) ـــــــــــي الأســـــــــــــــــــــــــــــــتاذ(ة)
انت مكلـــــــف بتدريس مستوى ~~ السنة الثانية متوسط ~~
تحتاج الى ملفات ، مذكرات ،عروض و فلاشات ،نماذج فروض و اختبارات و ثائق لابد أن تكون في محفظتك و تساعدك في عملك
لا تقلل أخــــــــــ( ت ) ــــــــي الأســـــــــــــــــتاذ(ة)
ستجد ان شاء الله في هذا الموضــــــــــــوع المثبت و المتجدد تجميعية كبيرة لكل ما تحتاجه ان شاء الله
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شكرااا لكم
مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية