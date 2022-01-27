تحضير نصوص اللغة العربية السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني المقطع الأول: الحياة العائلية



المقطع : حب الوطن



الميدان: فهم المكتوب



نص أرض الوطن في مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني



نص أرض الوطن ص 32 من الكتاب المدرسي الجديد.





التعريف بالكاتب:



محمود تيمور (1894-1973 م): كاتب قصصي مصري، ولد في القاهرة في أسرة اشتهرت بالأدب؛ نال إنتاجه القصصي جائزة مجمع اللغة العربية بمصر وحصل على جائزة الدولة للآداب سنة 1950م.



أفهم النص:



عمّ يتحدّث النّصّ؟ عن الحنين للوطن.

ماذا يمثل الوطن بالنسبة للكاتب؟ لماذا؟ الدم الذي يجري في العروق لأنه عاش وترعرع فيه.

بم شعر الكاتب حين همّ بمغادرة أرض الوطن ؟ بالأسى والشّجون …

بم أحسّ الكاتب حين أشرع بصره من الطّاق؟ بشعور وحشة وانقباض .

لماذا شعَر الكاتبُ بالوحشة و الانقباض عند مغادرة الوطن؟ لأنه أيقن أنه فصل عن الوطن.

لم يَحِنُّ الإنسان إلى وطنه ؟ لأنّه جزء منه و لن نجد مكانا مثله أو فضلا كفضله.

ماذا أيقن حينها ؟ أنّه فصل عن وطنه.

إلام يتودّد؟ إلى وطنه.

كيف فسّر الكاتب شعوره بالأسى تجاه وطنه ؟ شبّهه بإنسان بينهما نسب وقربى.

بم شبه الشاعر وطنه؟ كأنّكَ إنْسانٌ حيٌّ يجري فيِ عُروقِكَ منَ الدّمِ ما يجرِي فى عُرُوقِي.

لم بكى الكاتب؟ لأنه سيهزه الشوق والحنين للوطن.

ماهي الأسئلة التي خاطب بها الكاتب الوطن ؟ ما أنْتَ أيُّها الوطنُ؟ ومَاذَا فيكَ من سرٍّ يُهيِّجُ كَوَامنَ الشَّجَن؟ وهلْ أنتَ أوّلا وأَخِيراً إلاّ أرضٌ وماءٌ؟

هل حقا الوطن مجرد تراب وماء ؟ لا بل هو الدماء التي تسري في العروق والشخصية المتميزة عليها يتجلى الطابع الأصيل لما نحن عليه من ملامح وصفات.

ماذا اعتبر الكاتب الوطن؟ الوطن هو وهو الوطن، أختصره في قوله : ” وطني أنا … أنا وطني “.

ماذا يقع له كلمّا أراد الرحيل عنه ؟ تسيل دمعة من عينه يندى بها جفنه.

متى يلتوي قلبه وينفطر من وجد وتحنان ؟ كلّما ابتعد عن أرض وطنه.

هل يستطيع الانفصام عنه؟ لا.

بم تمتاز قبضة تراب الوطن وغَرْفَة مائه عن غيرهما ؟ يختلط في قبضة الوطن عبير النّفس، وتمتزج دماء الروح بغَرْفة الماء ، وفيهما تسكن البذرة الصّحيحة لمعالم الشّخصيّة المتميّزة ، وعليها يتجلّى الطّابع الأصيل … وسمات.

اعتبر الكاتب نفسه قطعة من وطنه ، فما علاقة هذه القطعة به؟ انفصلت عنه وستظل متعلّقة به وتفنى فيه، فقد انبثقت منه وإليه تعود.





أثري رصيدي اللغوي:

انقباض : حزن وغمّ.

أشرعت : وجّهْتُ.

أيقنت : تأكّدت.

الأسى : الحزن.

لزامك: البقاء معك.

اللحمة : النّسب والقرابة.

ما خطبك : ما شأنك.

كوامن : أحاسيس دفينة.

مشارف :أعالي.

نياط : عروق القلب.

أمراس: حِبَال.

ينفطر : ينشق.

وجْد : حُبّ.

تحنان : شوق.

انبثقت : صدرت.

انفصام : انقطاع.

الفكرة العامة:

حرقة الكاتب لفراق وطنه والإشادة بمكانته في قلبه.

مكانة الوطن وأفضاله عند الكاتب جعلت حالته تسوء على فراقه.

عاطفة حب ووفاء للوطن ، وعاطفة شوق ولهفة للرجوع إليه.

تصوير الكاتب علاقته بوطنه واشتياقه إليه وهو في ديار الغربة.



الأفكار الأساسية:

الفقرة الأولى[أشرعت … الوطن]:



بم أحسّ الكاتب حين أشرع بصره من الطّاق؟ بشعور وحشة وانقباض.

ماذا أيقن حينها ؟ أنّه فصل عن وطنه.

الفكرة الأساسيّة الأولى:

وحشة الكاتب وأساه لفراق وطنه.

نار البعد عن الوطن تكوي الكاتب.

وصف الكاتب معاناته لحظة مغادرته الوطن.

الفقرة الثانية[وطني … وسمات]:



كيف فسّر الكاتب شعوره بالأسى تجاه وطنه ؟ شبّهه بإنسان بينهما نسب وقربى.

بم شبه الشاعر وطنه؟ كأنّكَ إنْسانٌ حيٌّ يجري فيِ عُروقِكَ منَ الدّمِ ما يجرِي فى عُرُوقِي.

ماذا يقع له كلمّا أراد الرحيل عنه ؟ تسيل دمعة من عينه يندى بها جفنه.

متى يلتوي قلبه وينفطر من وجد وتحنان ؟ كلّما ابتعد عن أرض وطنه.

بم تمتاز قبضة تراب الوطن وغَرْفَة مائه عن غيرهما ؟ يختلط في قبضة الوطن عبير النّفس، وتمتزج دماء الروح بغَرْفة الماء ، وفيهما تسكن البذرة الصّحيحة لمعالم الشّخصيّة المتميّزة ، وعليها يتجلّى الطّابع الأصيل … وسمات.

الفكرة الأساسيّة الثانية:

مكانة الوطن في قلب الكاتب سرّ حزنه على فراقه.

بيان الكاتب ماهية الوطن وحقيقته في قلب المواطن.

الوطن والكاتب ، قصّة حب لا تنتهي.

الفقرة الثالثة[ما أنت … لا انفصام]:



اعتبر الكاتب نفسه قطعة من وطنه ، فما علاقة هذه القطعة به؟ انفصلت عنه وستظل متعلّقة به وتفنى فيه، فقد انبثقت منه وإليه تعود.



الفكرة الأساسيّة الثانية:



العلاقة الوطيدة بين الكاتب ووطنه .

وطنيّة الكاتب الكبيرة وراء حنينه الشّديد.

بيان الكاتب العلاقة الوطيدة والحميمية التي تربطه بوطنه.





المغزى العام من النص :

الوطن هو المكان الذي نحبه، فإن غادرته أقدامنا فقلوبنا متعلّقة به.

الوطن هو أَجمَلُ قَصِيدَةُ شِعِرٍ فِي دِيوَانِ الكَوَنِ.

الوطن هُوَ البَحرُ الذِي شَرِبتُ مِلحَهُ، وَ أكَلتُ مِن رَملِهِ.

الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه.

الوطن هُوَ الحُبُ الوَحِيدُ الخَالِي مِن الشَوَائِبِ، حُبٌ مَزرُوعٌ فِي قُلُوبِنَا، وَ لَم يصنَع.

وطني ذلك الحب الذي لايتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب.

وطني من لي بغيِرك عشقاً فأعشقهُ، ولمن أتغنى، ومن لي بغيرك شوقاً، وأشتاقُ لهُ.

وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي، وأرجوُ العفوَ، إن أنقصت قدراً، فما أنا إلّا عاشقاً حاول أن يتغنى بِحُبِ هذا الوطن.

ليس وطني دائماً على حق، ولكني لا استطيع أن أمارس حقاً حقيقياً إلا في وطني.

ليس هنالك أعذب من أرض الوطن.

علقوني على جدائل نخلة واشنقوني .. فلن أخون النخلة! هذه الأرض لي .. وكنت قديما أحب النوق راضيا وموله وطني ليس حزمة من حكايا ليس ذكرى ، وليس حقل أهلّه وطني ليس قصة أو نشيدا ليس ضوءا على سوالف فله وطني غضبة الغريب على الحزن وطفل يريد عيدا وقبله ورياح ضاقت بحجرة سجن وعجوز يبكي بنيه .. و حقله هذه الأرض جلد عظمي وقلبي.. فوق أعشابها يطير كنحله علقوني على جدائل نخلة واشنقوني .. فلن أخون النخلة

محمود درويش















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