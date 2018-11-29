تحضير نص فضائل الأخلاق المحور : الأخلاق والمجتمع اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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أقدم لكم اليوم في قسم السنة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني تحضير نصوص اللغة العربية السنة الثانية متوسط الجيل الثاني.

نص فضائل الأخلاق – السنة الثانية متوسط الجيل الثاني


تحضير نص فضائل الأخلاق السنة الثانية متوسط الجيل الثاني المقطع التعليمي الأخلاق و المجتمع ص77 من الكتاب المدرسي الجديد.


الفكرة العامة

دعوة الشاعر الى الاحسان واصلاح النفس البشرية

تحضير نص فضائل الأخلاق –الافكار الاساسية

ف1 : توجيه الشاعر الناس للاقبال على القيم والمثل العليا لنيل رضا الله
ف2 : بيان ثمار التحلي بالاخلاق الفاضلة وعواقب الافعال السيئة
ف3 : دعوة الشاعر الناس الى القناعة و المسارعة في الخيرات

القيمة التربوية


قال احد الحكماء : الادب صورة العقل فصور عقلك للناس كيف شئت


لكل شيئ زينة في الورى *** وزينة المرء تمام الادب

قد يشرف المرء بادبيه *** فينا و ان كان واضح النصب







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