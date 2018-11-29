تحضير نص فضائل الأخلاق المحور : الأخلاق والمجتمع اللغة العربية – السنة الثانية متوسط – الجيل الثاني

أقدم لكم اليوم في قسم السنة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني تحضير نصوص اللغة العربية السنة الثانية متوسط الجيل الثاني.

نص فضائل الأخلاق – السنة الثانية متوسط الجيل الثاني