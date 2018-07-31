للبيت دستور كما للدولة



يقول دكتور عبدالكريم بكار:

(على الآباء ألا ينتظروا العون الاجتماعي المعهود على تربية أبنائهم، وعليهم أن يتحملوا عبء التربية بمفردهم)..

لذا كم هو جميل أن يبادر الآباء لوضع تلك القوانين المنزلية كقوة تربوية هائلة, وسأسرد عليك جملة من القوانين ( فخذ منها ما يناسبك ) ولعلك تجعل منها نواة لوثيقة قوانين لأسرتك:



1 - الصلاة في أوقاتها.



2 - من " فضلك " و" شكرا" كلمتان ضروريتان لا يتنازل عنهما.



3 - لا " ضرب" ولا " لعن" ولا "سب" ولا كلمات صريحة " تخدش الذوق".



4 - عبر عن مشاعرك بكل أدب ووضوح.



5 - أغلق ما فتحت ( باب ، نافذة ، طبق ، علبة ) وارفع ما أسقطت واجعل المكان في حال أفضل مما كان عليه.



6 - غرفتك مسؤوليتك!



7 - الإنصات لأي متحدث وعدم مقاطعته.



8 - السلام حال الدخول والخروج.



9 - قراءة حزب يومي من القرآن الكريم.



10 - من يزورنا يتقيد بأنظمتنا



11 - لا أكل داخل الغرف.



12 - لا سهر بعد الساعة ( )



13 - الأجهزة الذكية ساعة واحدة من ... ـ إلى ......



14 - القيام للوالدين وتقبيل الرأس واليد.



15 - يمنع استخدام أي جهاز في وقت جلوس الأسرة مع بعضهم.



16 - عدم التخلف عن وجبة الغداء.



17 - الانتهاء من المذاكرة الساعة ( ..... )



18 - الجميع يتحمل مسؤولية المحافظة على المنزل وممتلكات الأسرة.



19 - الكل يخدم نفسه.



20 - الأسرة مقدمة على ما سواها وحاجاتها قبل أي شيء.



21 - لا يدخل على أحد في عزلته إلا بطرق الباب والاستئذان أولاً.



يقول دكتور محمد راتب: ( لا أجد موضوعاً ينبغي أن يهتم به المسلمون كتربية الأولاد) فأعط الأمر قدره أيها الأب متذكرا أن التربية ( عمل شاق ) تحتاج إلى جهد كبير ( وذكاء أكبر ) وتتطلب متابعة سبعة أيام في الأسبوع، وأربعاً وعشرين ساعة في اليوم!



ومضة قلم:



سوف تنجح في تربية أبنائك حين تنظر إليهم على أنهم أهم مشروعاتك...

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أفضل وسيلة للتربية في زمن الانفتاح التقني هي..



تعميق اﻹيمان بالله ورسوله..



والإقناع بأنه سيرى أشياء لا يرضاها الله ورسوله .

لم يعد بوسعك أن تمنع أطفالك في زمن الانفتاح التقني من الاطلاع على ما لا ترتضيه!!



المعركة اليوم..

معركة قناعات تُزرع ،،

لا معركة أجهزة تُنتزع..،،،



الاستثمار الحقيقي