كلام من قلبي ليكم مشاركة مني بعد غياب

مابقاش بزاف.Dz
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مساء الخير على كل اعضاء منتدى اللمة الكرام القدم و الجدد
واش راكم ????ان شاء الله تكونوا كامل لاباس
يا حسراااه هدا زمان ملي ما دخلتش هنا و ما شاركتش بموضوع او تعليق و توحشت اللمة بزاف
بعد غياب طويل عدت و حبيت يكون اول موضوع ليا بعد الغياب
كلمات من قلبي ليكم عن التفاؤل و الثقة و الايجابية
لكل واحد عندو هدف او حلم ايا كان ... من قلبي ليك:
اول حاجة لازم تآمن بروحك بنفسك و بقدراتك
اطمح باش تكون مختلف لانو الاختلاف يصنع التميز....
من اول يوم نحي من بالك عقلية المنافسة التافهة! في الوقت هذا المنافسة تمرض النفوس و تفسدها ...
نافس روحك فقط لا غير... نافس روحك باش تكون ديما احسن .
باش يتحسن ادائك و تكون اليوم احسن من البارح و كل سنة أفضل من لي قبلها ...
ما تدخلش في حوارات تافهة تاع انت وفلان او فلانة في نفس الخانة ...
حط روحك في خانة انت وحدك تعرف معاييرها و ما تشرحهاش
ارسم أهدافك و حددها ...
اخدم و تعلم كل حاجة تقدر تتعلمها ما تحسبش ساعات العمل و المشقة ...
اخدم ، اخدم و اخدم حتى توصل خدمتك تهدر عليك ،
اصنع لنفسك مكانة و استشمر في نفسك و اسمك ! .
ما تدخلش فالقيل و القال و حوارات البايخة خاطرها تنقص من تركيزك و تشتت أفكارك....
كون قلبك صافي و نيتك صافية افرح للي يفرح و حس بلي يتوجع....
صفي قلبك ولا تجرب تبني اسمك بحفر قبور الاخرين .....
فرب الكون يشوف كلش و يعطي على حساب القلوب .....
نهار يوصل من حولك يرتعش بمجرد دخولك لمكان ما تما اعرف ان اختلافك و تميزك يرعب
لما تسمعهم يهدروا عليك و مور ظهرك باقيين غير يتبعوا فيك اعرف بلي راك فالتجاه الصحيح
ومع هذا خلي قلبك نظيف و اذا فرحو افرحلهم و ما تستنا من اي واحد يفرحلك
حب لغيرك واش تحب لروحك
كون إيجابي ، ما تحسدش و ما تنافقش..علاش؟ لان رب الكون يشوف و يعطي على حساب القلوب .....
.
لكلماتي للكل وين ما كنتو بيضو قلوبكم ،توكلو على الله و خدمو ...قوو قلوبكم و حددو اهدافكم و خلو لي حفر يحفر .... لي يشد في الصحيح(الله ) عمرو ما يطيح
و تحياتي للجميع في رعاية الله و حفظه
مساء الخير على كل اعضاء منتدى اللمة الكرام القدم و الجدد
واش راكم ????ان شاء الله تكونوا كامل لاباس
يا حسراااه هدا زمان ملي ما دخلتش هنا و ما شاركتش بموضوع او تعليق و توحشت اللمة بزاف
بعد غياب طويل عدت و حبيت يكون اول موضوع ليا بعد الغياب
كلمات من قلبي ليكم عن التفاؤل و الثقة و الايجابية
لكل واحد عندو هدف او حلم ايا كان ... من قلبي ليك:
اول حاجة لازم تآمن بروحك بنفسك و بقدراتك
اطمح باش تكون مختلف لانو الاختلاف يصنع التميز....
من اول يوم نحي من بالك عقلية المنافسة التافهة! في الوقت هذا المنافسة تمرض النفوس و تفسدها ...
نافس روحك فقط لا غير... نافس روحك باش تكون ديما احسن .
باش يتحسن ادائك و تكون اليوم احسن من البارح و كل سنة أفضل من لي قبلها ...
ما تدخلش في حوارات تافهة تاع انت وفلان او فلانة في نفس الخانة ...
حط روحك في خانة انت وحدك تعرف معاييرها و ما تشرحهاش
ارسم أهدافك و حددها ...
اخدم و تعلم كل حاجة تقدر تتعلمها ما تحسبش ساعات العمل و المشقة ...
اخدم ، اخدم و اخدم حتى توصل خدمتك تهدر عليك ،
اصنع لنفسك مكانة و استشمر في نفسك و اسمك ! .
ما تدخلش فالقيل و القال و حوارات البايخة خاطرها تنقص من تركيزك و تشتت أفكارك....
كون قلبك صافي و نيتك صافية افرح للي يفرح و حس بلي يتوجع....
صفي قلبك ولا تجرب تبني اسمك بحفر قبور الاخرين .....
فرب الكون يشوف كلش و يعطي على حساب القلوب .....
نهار يوصل من حولك يرتعش بمجرد دخولك لمكان ما تما اعرف ان اختلافك و تميزك يرعب
لما تسمعهم يهدروا عليك و مور ظهرك باقيين غير يتبعوا فيك اعرف بلي راك فالتجاه الصحيح
ومع هذا خلي قلبك نظيف و اذا فرحو افرحلهم و ما تستنا من اي واحد يفرحلك
حب لغيرك واش تحب لروحك
كون إيجابي ، ما تحسدش و ما تنافقش..علاش؟ لان رب الكون يشوف و يعطي على حساب القلوب .....
.
لكلماتي للكل وين ما كنتو بيضو قلوبكم ،توكلو على الله و خدمو ...قوو قلوبكم و حددو اهدافكم و خلو لي حفر يحفر .... لي يشد في الصحيح(الله ) عمرو ما يطيح
و تحياتي للجميع في رعاية الله و حفظه