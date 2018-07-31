كلام من قلبي ليكم مشاركة مني بعد غياب

مابقاش بزاف.Dz

مابقاش بزاف.Dz

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
6 جويلية 2011
المشاركات
3,238
الإعجابات
1,021
النقاط
191
الإقامة
Algeries
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مساء الخير على كل اعضاء منتدى اللمة الكرام القدم و الجدد
واش راكم ????ان شاء الله تكونوا كامل لاباس
يا حسراااه هدا زمان ملي ما دخلتش هنا و ما شاركتش بموضوع او تعليق و توحشت اللمة بزاف
بعد غياب طويل عدت و حبيت يكون اول موضوع ليا بعد الغياب
كلمات من قلبي ليكم عن التفاؤل و الثقة و الايجابية
لكل واحد عندو هدف او حلم ايا كان ... من قلبي ليك:
اول حاجة لازم تآمن بروحك بنفسك و بقدراتك
اطمح باش تكون مختلف لانو الاختلاف يصنع التميز....
من اول يوم نحي من بالك عقلية المنافسة التافهة! في الوقت هذا المنافسة تمرض النفوس و تفسدها ...
نافس روحك فقط لا غير... نافس روحك باش تكون ديما احسن .
باش يتحسن ادائك و تكون اليوم احسن من البارح و كل سنة أفضل من لي قبلها ...
ما تدخلش في حوارات تافهة تاع انت وفلان او فلانة في نفس الخانة ...
حط روحك في خانة انت وحدك تعرف معاييرها و ما تشرحهاش
ارسم أهدافك و حددها ...
اخدم و تعلم كل حاجة تقدر تتعلمها ما تحسبش ساعات العمل و المشقة ...
اخدم ، اخدم و اخدم حتى توصل خدمتك تهدر عليك ،
اصنع لنفسك مكانة و استشمر في نفسك و اسمك ! .
ما تدخلش فالقيل و القال و حوارات البايخة خاطرها تنقص من تركيزك و تشتت أفكارك....
كون قلبك صافي و نيتك صافية افرح للي يفرح و حس بلي يتوجع....
صفي قلبك ولا تجرب تبني اسمك بحفر قبور الاخرين .....
فرب الكون يشوف كلش و يعطي على حساب القلوب .....
نهار يوصل من حولك يرتعش بمجرد دخولك لمكان ما تما اعرف ان اختلافك و تميزك يرعب
لما تسمعهم يهدروا عليك و مور ظهرك باقيين غير يتبعوا فيك اعرف بلي راك فالتجاه الصحيح
ومع هذا خلي قلبك نظيف و اذا فرحو افرحلهم و ما تستنا من اي واحد يفرحلك
حب لغيرك واش تحب لروحك
كون إيجابي ، ما تحسدش و ما تنافقش..علاش؟ لان رب الكون يشوف و يعطي على حساب القلوب .....
.
لكلماتي للكل وين ما كنتو بيضو قلوبكم ،توكلو على الله و خدمو ...قوو قلوبكم و حددو اهدافكم و خلو لي حفر يحفر .... لي يشد في الصحيح(الله ) عمرو ما يطيح
و تحياتي للجميع في رعاية الله و حفظه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,183
الإعجابات
20,059
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
كلمات راقية
فعلا عندك ألف حق أن اليقة في النفس و التوكل على الله و الإجتهاد
هم الأسباب الكفيلة بالوصول إلى الأهداف و ألى النجاحات

بارك الله فيك يا طيبة
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,849
الإعجابات
39,164
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم و رحمة
اهلا و سهلا اختي بك من جديد لبيتك و عائلتك ان شاء الله تكون آخر مرة تغيبي فيها
و شكرا لنصائحك القيمة و الرائعة الي تبعث في النفس القوة و حب التحدي و الثقة
لو كل شخص اهتم بنفسه و ترك عنه الاهتمام بالآخرين لكانت الدنيا بخيـر و الكل بسلام
عش لنفسك و والديك فقط ام الباقي فلا شيء يهم
شكرا لك اختي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,966
الإعجابات
13,153
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم



اهلا بيك من جديد نورت
حقا كل ماقلته له اثر كبير في
حياة كل الشخص الايجابية ببعيدا عن السلبية و الثقة في النفس ثم ان الله موجود ويرى كل شيئ و وحده القادر يسهم في بناء شخصية قوية لا تتاثر بتفاهات المجتمع التي لا فائدة منها كلماتك اعتبرها هدية قيمة لكل شخص عانى او قد يعاني او ضعف للحظة ليتني قراتها قبلا

هنيئا لنا بعودتك
في انتظار رفرفة قلمك
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top