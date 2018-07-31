كلام من قلبي ليكم مشاركة مني بعد غياب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مساء الخير على كل اعضاء منتدى اللمة الكرام القدم و الجدد

واش راكم ????ان شاء الله تكونوا كامل لاباس

يا حسراااه هدا زمان ملي ما دخلتش هنا و ما شاركتش بموضوع او تعليق و توحشت اللمة بزاف

بعد غياب طويل عدت و حبيت يكون اول موضوع ليا بعد الغياب

كلمات من قلبي ليكم عن التفاؤل و الثقة و الايجابية

لكل واحد عندو هدف او حلم ايا كان ... من قلبي ليك:

اول حاجة لازم تآمن بروحك بنفسك و بقدراتك

اطمح باش تكون مختلف لانو الاختلاف يصنع التميز....

من اول يوم نحي من بالك عقلية المنافسة التافهة! في الوقت هذا المنافسة تمرض النفوس و تفسدها ...

نافس روحك فقط لا غير... نافس روحك باش تكون ديما احسن .

باش يتحسن ادائك و تكون اليوم احسن من البارح و كل سنة أفضل من لي قبلها ...

ما تدخلش في حوارات تافهة تاع انت وفلان او فلانة في نفس الخانة ...

حط روحك في خانة انت وحدك تعرف معاييرها و ما تشرحهاش

ارسم أهدافك و حددها ...

اخدم و تعلم كل حاجة تقدر تتعلمها ما تحسبش ساعات العمل و المشقة ...

اخدم ، اخدم و اخدم حتى توصل خدمتك تهدر عليك ،

اصنع لنفسك مكانة و استشمر في نفسك و اسمك ! .

ما تدخلش فالقيل و القال و حوارات البايخة خاطرها تنقص من تركيزك و تشتت أفكارك....

كون قلبك صافي و نيتك صافية افرح للي يفرح و حس بلي يتوجع....

صفي قلبك ولا تجرب تبني اسمك بحفر قبور الاخرين .....

فرب الكون يشوف كلش و يعطي على حساب القلوب .....

نهار يوصل من حولك يرتعش بمجرد دخولك لمكان ما تما اعرف ان اختلافك و تميزك يرعب

لما تسمعهم يهدروا عليك و مور ظهرك باقيين غير يتبعوا فيك اعرف بلي راك فالتجاه الصحيح

ومع هذا خلي قلبك نظيف و اذا فرحو افرحلهم و ما تستنا من اي واحد يفرحلك

حب لغيرك واش تحب لروحك

كون إيجابي ، ما تحسدش و ما تنافقش..علاش؟ لان رب الكون يشوف و يعطي على حساب القلوب .....

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لكلماتي للكل وين ما كنتو بيضو قلوبكم ،توكلو على الله و خدمو ...قوو قلوبكم و حددو اهدافكم و خلو لي حفر يحفر .... لي يشد في الصحيح(الله ) عمرو ما يطيح

و تحياتي للجميع في رعاية الله و حفظه