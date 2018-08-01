تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جويلية }

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,878
الإعجابات
2,363
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1


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❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀









كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,









وكان هذا التكريم خاص بشهر جويلية 2018






للاعضاء الذين انضموا مؤخرا
و كانت لهم مشاركات قيمة




@انثى مقهورة
@مرسال الشوق
@Nounous nina

يتحصلون على وسام المميز الجديد

مميز-جديد.gif






كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم


في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي



دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام .....
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,974
الإعجابات
13,166
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم


الف مبرووك للاعضاء جدد
كانت لديهم مشاركات جميلة
في انتظار ابداعكم اكثر فاكثر
فلا تتوقفوا عند هذا الحد

بارك الله فيك اخي @فتى من الغد
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,212
الإعجابات
61,167
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فعلا هم اعضاء انضموا مؤخرا لكنها اثبتوا حضورهم
اتمنى لهم المزيد من التألق في المنتدى

بارك الله فيك

@فتى من الغد
@yaso ياسمين
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,615
الإعجابات
6,044
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#4


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف مبارك للأعضاء الجدد
@Nounous nina
@انثى مقهورة
@مرسال الشوق
في إنتظار إبداعاتهم ونشاطهم
ربي يوفقهم إن شاء الله
وبارك الله فيك أخي @فتى من الغد على نشاطك وحرصك على نجاح أقسامك
بالتوفيق في مهامك وفقك الله
وبالتوفيق للأخت @yaso ياسمين في تسير هذا القسم وباقي الأقسام التي تشرف عليها
وفقكم الله


 
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