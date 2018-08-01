تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جويلية }

فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,878
- الإعجابات
- 2,363
- النقاط
- 2,141
- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀
كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,
وكان هذا التكريم خاص بشهر جويلية 2018
للاعضاء الذين انضموا مؤخرا
و كانت لهم مشاركات قيمة
@انثى مقهورة
@مرسال الشوق
@Nounous nina
يتحصلون على وسام المميز الجديد
كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم
في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي
دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام .....