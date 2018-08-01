تكريمات الأعضاء الجدد { شهر جويلية }

❀❀ أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀ ​

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀ ​

❀❀ آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀ ​













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كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد ​

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و ​

المواضيع ,, ​

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وكان هذا التكريم خاص بشهر جويلية 2018 ​









للاعضاء الذين انضموا مؤخرا

و كانت لهم مشاركات قيمة



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