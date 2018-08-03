كنا نصلي الظهر في المسجد

و نحن قياما في الركعة الثانية كان الهدوء مخيما فلا تسمع إلا همسا

ليقطع هذا الهدوء صوت شاب(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))

قطع عني الخشوع أو لربما أعادني إلى الصلاة

و كنت عنها غائبا فعادتنا أن نحل كل مشاكلنا أثناء الصلاة

فمذ تكبيرة الاحرام و نحن في الأجواء محلقين و في الفضاء سابحين

و للمسائل رابطين عن الحل باحثين / لا علينا نعود إلى قصتنا

(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))

لم أفهم ما يريده هذا الشاب بهته العبارة

هل يقصد الفضل الذي ضاع منه بتأخره

هل يقصد خيار القوم في الصف الأاول

و هل يقصد كبار السن

و هل يقصد أمرا آخرا

لأبدأ جولة أخرى من السباحة في الأفلاك و الغياب عن الصلاة كعاتنا كما قلت سابقا

فأثناء الصلاة و في باقي الركعات استلفت مبلغا من المال و تسوقت مع زوجتي و اشترينا كسوة لبناتنا

و اشتريت عباءة للعيد و ساجدة لزجتي باللون الذي تريده و قضيت على بعض ديوني

لأفيق من غيبوبتي على كلمة السلام عليكم لأعرف أن الصلاة قد انتهت

فلم أعرف هل صليتها أم قضيتهاتذكرت صاحب العبارة التي دوختني

و كبر الامر في رأسي على أن اعرف ما مقصوده

انتظرته حتى قضا ما فاته من صلاة

و بعدها رفع أكف الدعاء و التضرع فعرفت ان أمره جلل

و لما هم بالخروج اقتربت منه مسلما و محييا

ثم سائلا أخي عبدالرزاق ما بالك و انت تجهر بصوتك في المسجد و الناس للصلاة قائمون

بعد ان رد التحية و السلام

قال يا الامين أنا مظلوم و محقور

كيف إشرح لي و ما دخل الصف الأول في المسألة

فقال لقد عملت عند رجل طيلة شهر في الفلاحة و في شدة الحر و الرمضاء

حصاد و شحن و تفريغ و تبن و شوك و عطش و غبار و عرق

من طلوع الشمس إلى غروبها

و الفلاح يعد و يحسب غلته و يقللها على الرغم من كثرتها

فمحصوله كان كبيرا جدا جدا اللهم زد و بارك

لكن اليوم ذهبنا لأخذ حقنا و أجرتنا لنفاجأ بنصف المبلغ المتفق عليه سلفا

و بعد الرفض من طرفنا قال هاذا اللي كاين إيدي و لا خلي

و الذي لم يعجبه ينطح راسه في الحيط

و ركب سيارته و غادرنا و نحن في قمة الغضب

و لما دخلت المسجد رأيته في الصف الأول

فزاد حزني عن أناس يعتقدون أن الدين في العباءة رغم حبنا لها و إقرارنا أنها سنة رسولنا

و يعتقدون أن أخذ أموال الناس شي و الصف الاول شيء آخر

و يظنون أن الدين هو الصف الأول أما أخذ أموال الناس بالباطل أمر آخر

السلام عليكم أحباب اللمة الأكارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟