(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1

السلام عليكم أحباب اللمة الأكارم
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كنا نصلي الظهر في المسجد
و نحن قياما في الركعة الثانية كان الهدوء مخيما فلا تسمع إلا همسا
ليقطع هذا الهدوء صوت شاب(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))
قطع عني الخشوع أو لربما أعادني إلى الصلاة
و كنت عنها غائبا فعادتنا أن نحل كل مشاكلنا أثناء الصلاة
فمذ تكبيرة الاحرام و نحن في الأجواء محلقين و في الفضاء سابحين
و للمسائل رابطين عن الحل باحثين / لا علينا نعود إلى قصتنا
(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))

لم أفهم ما يريده هذا الشاب بهته العبارة
هل يقصد الفضل الذي ضاع منه بتأخره
هل يقصد خيار القوم في الصف الأاول
و هل يقصد كبار السن
و هل يقصد أمرا آخرا

لأبدأ جولة أخرى من السباحة في الأفلاك و الغياب عن الصلاة كعاتنا كما قلت سابقا
فأثناء الصلاة و في باقي الركعات استلفت مبلغا من المال و تسوقت مع زوجتي و اشترينا كسوة لبناتنا
و اشتريت عباءة للعيد و ساجدة لزجتي باللون الذي تريده و قضيت على بعض ديوني
لأفيق من غيبوبتي على كلمة السلام عليكم لأعرف أن الصلاة قد انتهت
فلم أعرف هل صليتها أم قضيتهاتذكرت صاحب العبارة التي دوختني
و كبر الامر في رأسي على أن اعرف ما مقصوده
انتظرته حتى قضا ما فاته من صلاة
و بعدها رفع أكف الدعاء و التضرع فعرفت ان أمره جلل

و لما هم بالخروج اقتربت منه مسلما و محييا
ثم سائلا أخي عبدالرزاق ما بالك و انت تجهر بصوتك في المسجد و الناس للصلاة قائمون

بعد ان رد التحية و السلام
قال يا الامين أنا مظلوم و محقور

كيف إشرح لي و ما دخل الصف الأول في المسألة

فقال لقد عملت عند رجل طيلة شهر في الفلاحة و في شدة الحر و الرمضاء
حصاد و شحن و تفريغ و تبن و شوك و عطش و غبار و عرق
من طلوع الشمس إلى غروبها

و الفلاح يعد و يحسب غلته و يقللها على الرغم من كثرتها
فمحصوله كان كبيرا جدا جدا اللهم زد و بارك

لكن اليوم ذهبنا لأخذ حقنا و أجرتنا لنفاجأ بنصف المبلغ المتفق عليه سلفا

و بعد الرفض من طرفنا قال هاذا اللي كاين إيدي و لا خلي
و الذي لم يعجبه ينطح راسه في الحيط
و ركب سيارته و غادرنا و نحن في قمة الغضب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و لما دخلت المسجد رأيته في الصف الأول
فزاد حزني عن أناس يعتقدون أن الدين في العباءة رغم حبنا لها و إقرارنا أنها سنة رسولنا
و يعتقدون أن أخذ أموال الناس شي و الصف الاول شيء آخر

و يظنون أن الدين هو الصف الأول أما أخذ أموال الناس بالباطل أمر آخر

حاولت ان اواسيه لكن همومه غلبت محاولتي اليائسة
رأيت الدموع في جفونه يمسكها تعنتا و كبرياء

حزنت ما بال الناس قد فرقوا الدين و جعلوه نسكا اما حقوق الناس امر آخر
اتبكر للصف الاول و انت تأكل اموال الناس ظلما

يا ايها الناس انزلوا انفسكم منازلكم فالصف الاول يليق بالطاهرين جسديا و روحيا

أتوقف حتى لا أثرثر شيئا أنذم عليه لاحقا
السلام عليكم​
 
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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
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#2
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
#2
السلام عليكم و رجمة الله تعالى و بركاته
...
اذا عرف السبب بطل العجب
أعذره فيما قال
فشعور الظلم و الحقرة مر
و يزداد مرارة عندما يرى من ظلمه في لباس الدين يدعي التقوى
جعلوا العبادة رياضة جسدية بعيدا عن بعدها الروحي و تأثيرها الجلي على الانسان في معاملاته
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر و ما قام به طبعا منكر ..فلا صلاة له
الظلم ظلمات يوم القيامة اذا احتسبه المظلوم عند ربه
نسأل الله له الهداية ولأمثاله
و نسأل للمظلوم أضعافا مضاعفة من الأجر ان شاء الله
شكرا لك أخي الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,208
الإعجابات
20,119
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال عقــ اللمه ــيد:
السلام عليكم و رجمة الله تعالى و بركاته
...
اذا عرف السبب بطل العجب
أعذره فيما قال
فشعور الظلم و الحقرة مر
و يزداد مرارة عندما يرى من ظلمه في لباس الدين يدعي التقوى
جعلوا العبادة رياضة جسدية بعيدا عن بعدها الروحي و تأثيرها الجلي على الانسان في معاملاته
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر و ما قام به طبعا منكر ..فلا صلاة له
الظلم ظلمات يوم القيامة اذا احتسبه المظلوم عند ربه
نسأل الله له الهداية ولأمثاله
و نسأل للمظلوم أضعافا مضاعفة من الأجر ان شاء الله
شكرا لك أخي الامين محمد
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فعلا أخي العقيييد
الظلم ظلمات يوم القيامة
و من ظلم الناس لم ينفعه الصف الاول
فرد المظالم هي الأولى
و من صلى و لم ينته من ظلم العباد عليه تجديد توبته
و العودة الى الصواب

نسأل الله العافية

حبيبي عقيد اللمة سرني مروركم
 
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