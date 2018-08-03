الامين محمد
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السلام عليكم أحباب اللمة الأكارم
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كنا نصلي الظهر في المسجد
و نحن قياما في الركعة الثانية كان الهدوء مخيما فلا تسمع إلا همسا
ليقطع هذا الهدوء صوت شاب(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))
قطع عني الخشوع أو لربما أعادني إلى الصلاة
و كنت عنها غائبا فعادتنا أن نحل كل مشاكلنا أثناء الصلاة
فمذ تكبيرة الاحرام و نحن في الأجواء محلقين و في الفضاء سابحين
و للمسائل رابطين عن الحل باحثين / لا علينا نعود إلى قصتنا
(( يااااه الصف الأول و شكون راه في الصف الأول ))
لم أفهم ما يريده هذا الشاب بهته العبارة
هل يقصد الفضل الذي ضاع منه بتأخره
هل يقصد خيار القوم في الصف الأاول
و هل يقصد كبار السن
و هل يقصد أمرا آخرا
لأبدأ جولة أخرى من السباحة في الأفلاك و الغياب عن الصلاة كعاتنا كما قلت سابقا
فأثناء الصلاة و في باقي الركعات استلفت مبلغا من المال و تسوقت مع زوجتي و اشترينا كسوة لبناتنا
و اشتريت عباءة للعيد و ساجدة لزجتي باللون الذي تريده و قضيت على بعض ديوني
لأفيق من غيبوبتي على كلمة السلام عليكم لأعرف أن الصلاة قد انتهت
فلم أعرف هل صليتها أم قضيتهاتذكرت صاحب العبارة التي دوختني
و كبر الامر في رأسي على أن اعرف ما مقصوده
انتظرته حتى قضا ما فاته من صلاة
و بعدها رفع أكف الدعاء و التضرع فعرفت ان أمره جلل
و لما هم بالخروج اقتربت منه مسلما و محييا
ثم سائلا أخي عبدالرزاق ما بالك و انت تجهر بصوتك في المسجد و الناس للصلاة قائمون
بعد ان رد التحية و السلام
قال يا الامين أنا مظلوم و محقور
كيف إشرح لي و ما دخل الصف الأول في المسألة
فقال لقد عملت عند رجل طيلة شهر في الفلاحة و في شدة الحر و الرمضاء
حصاد و شحن و تفريغ و تبن و شوك و عطش و غبار و عرق
من طلوع الشمس إلى غروبها
و الفلاح يعد و يحسب غلته و يقللها على الرغم من كثرتها
فمحصوله كان كبيرا جدا جدا اللهم زد و بارك
لكن اليوم ذهبنا لأخذ حقنا و أجرتنا لنفاجأ بنصف المبلغ المتفق عليه سلفا
و بعد الرفض من طرفنا قال هاذا اللي كاين إيدي و لا خلي
و الذي لم يعجبه ينطح راسه في الحيط
و ركب سيارته و غادرنا و نحن في قمة الغضب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و لما دخلت المسجد رأيته في الصف الأول
فزاد حزني عن أناس يعتقدون أن الدين في العباءة رغم حبنا لها و إقرارنا أنها سنة رسولنا
و يعتقدون أن أخذ أموال الناس شي و الصف الاول شيء آخر
و يظنون أن الدين هو الصف الأول أما أخذ أموال الناس بالباطل أمر آخر
حاولت ان اواسيه لكن همومه غلبت محاولتي اليائسة
رأيت الدموع في جفونه يمسكها تعنتا و كبرياء
حزنت ما بال الناس قد فرقوا الدين و جعلوه نسكا اما حقوق الناس امر آخر
اتبكر للصف الاول و انت تأكل اموال الناس ظلما
يا ايها الناس انزلوا انفسكم منازلكم فالصف الاول يليق بالطاهرين جسديا و روحيا
أتوقف حتى لا أثرثر شيئا أنذم عليه لاحقا
السلام عليكم
رأيت الدموع في جفونه يمسكها تعنتا و كبرياء
حزنت ما بال الناس قد فرقوا الدين و جعلوه نسكا اما حقوق الناس امر آخر
اتبكر للصف الاول و انت تأكل اموال الناس ظلما
يا ايها الناس انزلوا انفسكم منازلكم فالصف الاول يليق بالطاهرين جسديا و روحيا
أتوقف حتى لا أثرثر شيئا أنذم عليه لاحقا
السلام عليكم
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