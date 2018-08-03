تطبيقي مبسس طاجين

ان شاء الله تكونو بخير

راني سييت مبسس تع طاجين لام وليد وجاني شباب هههههههههههه

المقادير

سميد متوسط 500g اي ثلاث كيسان ونص

زيدة 200g تكون طرية

وحدة خميرة حلوى

مغرف كبيرة تع سكر

رشة ملح

الحليب علا حساب ماتتلملك العجينة انا جاني نص كاس كاين لي يجيها كاس علا حساب سميد تاعك شحال يشرب

التحضير

نجيبو سميد نحطو عليه سكر وخميرة حلوى. رشة ملح ونخلطوهم

نزيدولهم زبدة طرية وتقعدي دخلي ديك زبدة في سميد حتا تبسيه مليح ومنبعد لميه بالحليب ومتعجنيهش

جيبي كيس بلاستيكي وحطي فوقه عجينة وحليها بيدك والاحسيتيها جارية شوية خليها ترتاح 5 دقايق وديري طاجين يسخن

ايا قطعي عجينة على شكل مربعات او مستطيلات وحطيهم يطيبو فوق الطاجين سخون

وكي تحمار gلبيها من جيهة زاوجة وعلا اطرافها