تطبيقي مبسس طاجين

Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
7,987
الإعجابات
10,529
النقاط
851
العمر
21
الإقامة
وهران
#1
1533302499149.jpeg
ان شاء الله تكونو بخير
راني سييت مبسس تع طاجين لام وليد وجاني شباب هههههههههههه
المقادير
سميد متوسط 500g اي ثلاث كيسان ونص
زيدة 200g تكون طرية
وحدة خميرة حلوى
مغرف كبيرة تع سكر
رشة ملح
الحليب علا حساب ماتتلملك العجينة انا جاني نص كاس كاين لي يجيها كاس علا حساب سميد تاعك شحال يشرب
التحضير
نجيبو سميد نحطو عليه سكر وخميرة حلوى. رشة ملح ونخلطوهم
نزيدولهم زبدة طرية وتقعدي دخلي ديك زبدة في سميد حتا تبسيه مليح ومنبعد لميه بالحليب ومتعجنيهش
جيبي كيس بلاستيكي وحطي فوقه عجينة وحليها بيدك والاحسيتيها جارية شوية خليها ترتاح 5 دقايق وديري طاجين يسخن
ايا قطعي عجينة على شكل مربعات او مستطيلات وحطيهم يطيبو فوق الطاجين سخون
وكي تحمار gلبيها من جيهة زاوجة وعلا اطرافها
وكي تكملو خلوها تبرد شوية بويسك كي تكون حامية راها هشة
ان شاء الله نكون فهمتكم غايا ههههههههههه

IMG_20180730_155509.jpg IMG_20180730_160057.jpg IMG_20180730_161224.jpg IMG_20180730_161605.jpg IMG_20180730_170327.jpg IMG_20180730_173704.jpg
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,213
الإعجابات
20,126
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
الله الله
أني قريب نمنع هته المواضيع لأنها تجوعني
يااا و الله حسيت بالجوع ههههههههههه

ربي يدوم هته النعم علينا و على الجزاير
 
Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
7,987
الإعجابات
10,529
النقاط
851
العمر
21
الإقامة
وهران
#3
قال الامين محمد:
الله الله
أني قريب نمنع هته المواضيع لأنها تجوعني
يااا و الله حسيت بالجوع ههههههههههه

ربي يدوم هته النعم علينا و على الجزاير
إضغط للتوسيع...


هههه شاداك تخبرني ايوا هديك هيا خطرا علا خطرا نحط باش نغيركم نيهاهاهاها
امين يارب مرسي ربي يحفظك
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,014
الإعجابات
3,357
النقاط
911
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#4
ايه فكرتيني فايام الابداع انا مع السخانة راني نخلط موسكوتشو ولا حلوة وادفع للفور ههه
جاك روعة ماشاء الله
تاكلوه بالصحة
 
Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
7,987
الإعجابات
10,529
النقاط
851
العمر
21
الإقامة
وهران
#5
قال Queen Fati:
ايه فكرتيني فايام الابداع انا مع السخانة راني نخلط موسكوتشو ولا حلوة وادفع للفور ههه
جاك روعة ماشاء الله
تاكلوه بالصحة
إضغط للتوسيع...

هههههه عندك صح
مرسي ربي يحفظك ختي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top