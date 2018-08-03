تطبيقي مبسس طاجين

Asseli Queen
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ان شاء الله تكونو بخير
راني سييت مبسس تع طاجين لام وليد وجاني شباب هههههههههههه
المقادير
سميد متوسط 500g اي ثلاث كيسان ونص
زيدة 200g تكون طرية
وحدة خميرة حلوى
مغرف كبيرة تع سكر
رشة ملح
الحليب علا حساب ماتتلملك العجينة انا جاني نص كاس كاين لي يجيها كاس علا حساب سميد تاعك شحال يشرب
التحضير
نجيبو سميد نحطو عليه سكر وخميرة حلوى. رشة ملح ونخلطوهم
نزيدولهم زبدة طرية وتقعدي دخلي ديك زبدة في سميد حتا تبسيه مليح ومنبعد لميه بالحليب ومتعجنيهش
جيبي كيس بلاستيكي وحطي فوقه عجينة وحليها بيدك والاحسيتيها جارية شوية خليها ترتاح 5 دقايق وديري طاجين يسخن
ايا قطعي عجينة على شكل مربعات او مستطيلات وحطيهم يطيبو فوق الطاجين سخون
وكي تحمار gلبيها من جيهة زاوجة وعلا اطرافها
وكي تكملو خلوها تبرد شوية بويسك كي تكون حامية راها هشة
ان شاء الله نكون فهمتكم غايا ههههههههههه
راني سييت مبسس تع طاجين لام وليد وجاني شباب هههههههههههه
المقادير
سميد متوسط 500g اي ثلاث كيسان ونص
زيدة 200g تكون طرية
وحدة خميرة حلوى
مغرف كبيرة تع سكر
رشة ملح
الحليب علا حساب ماتتلملك العجينة انا جاني نص كاس كاين لي يجيها كاس علا حساب سميد تاعك شحال يشرب
التحضير
نجيبو سميد نحطو عليه سكر وخميرة حلوى. رشة ملح ونخلطوهم
نزيدولهم زبدة طرية وتقعدي دخلي ديك زبدة في سميد حتا تبسيه مليح ومنبعد لميه بالحليب ومتعجنيهش
جيبي كيس بلاستيكي وحطي فوقه عجينة وحليها بيدك والاحسيتيها جارية شوية خليها ترتاح 5 دقايق وديري طاجين يسخن
ايا قطعي عجينة على شكل مربعات او مستطيلات وحطيهم يطيبو فوق الطاجين سخون
وكي تحمار gلبيها من جيهة زاوجة وعلا اطرافها
وكي تكملو خلوها تبرد شوية بويسك كي تكون حامية راها هشة
ان شاء الله نكون فهمتكم غايا ههههههههههه
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