بغرير الميكسور ..... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته


بغرير الميكسور .... من مطبخي

كرهنا من الڨاطو تع العيد و توحشنا حاجة تقليدية خممت و قلت نوجد البغرير سهل سريع و لذيذ

المقادير و مراحل التحضير :
في إناء حطيت 3 كيسان سميد رقيق
مع شوية ملح و رشة سكر
ملعقة كبيرة خميرة الخبز و 2 ملاعق كبار زيت مع 4 كيسان و نصف ماء دافئ ( كمية الماء تكون حسب نوعية السميد )
نخلطهم بالملعقة أولا من بعد نميكسيهم بle bras mixeur
حتى تتجانس كل المكونات و يولي الخليط يلمع
+كيس و نصف خميرة حلوى إلى كيسين و نزيد نميكسيهم

نخلي تلخليط يرتاح 10 دقائق و نطيبهم في مقلاة أو طاجين ما يلصقوش

نقدمهم مع عسل و زبدة
أو
زبدة و سكر
أو
زيت زيتون و سكر

النتيجة :
IMG_20250404_165737.jpg

IMG_20250404_165644.jpg
 
امممممم😋😋😋ماشاء الله جا يشهي
جربت مرة بغرير الميكسور يما ماتت بضحك عليا مي جا هايل
ان شاء الله نجرب طريقتك في تحضيره
شكرا لك عزيزتي
 

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