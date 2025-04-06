السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته





بغرير الميكسور .... من مطبخي



كرهنا من الڨاطو تع العيد و توحشنا حاجة تقليدية خممت و قلت نوجد البغرير سهل سريع و لذيذ

المقادير و مراحل التحضير :

في إناء حطيت 3 كيسان سميد رقيق

مع شوية ملح و رشة سكر

ملعقة كبيرة خميرة الخبز و 2 ملاعق كبار زيت مع 4 كيسان و نصف ماء دافئ ( كمية الماء تكون حسب نوعية السميد )

نخلطهم بالملعقة أولا من بعد نميكسيهم بle bras mixeur

حتى تتجانس كل المكونات و يولي الخليط يلمع

+كيس و نصف خميرة حلوى إلى كيسين و نزيد نميكسيهم



نخلي تلخليط يرتاح 10 دقائق و نطيبهم في مقلاة أو طاجين ما يلصقوش



نقدمهم مع عسل و زبدة

أو

زبدة و سكر

أو

زيت زيتون و سكر



النتيجة :