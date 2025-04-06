ام أمينة
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته
بغرير الميكسور .... من مطبخي
كرهنا من الڨاطو تع العيد و توحشنا حاجة تقليدية خممت و قلت نوجد البغرير سهل سريع و لذيذ
المقادير و مراحل التحضير :
في إناء حطيت 3 كيسان سميد رقيق
مع شوية ملح و رشة سكر
ملعقة كبيرة خميرة الخبز و 2 ملاعق كبار زيت مع 4 كيسان و نصف ماء دافئ ( كمية الماء تكون حسب نوعية السميد )
نخلطهم بالملعقة أولا من بعد نميكسيهم بle bras mixeur
حتى تتجانس كل المكونات و يولي الخليط يلمع
+كيس و نصف خميرة حلوى إلى كيسين و نزيد نميكسيهم
نخلي تلخليط يرتاح 10 دقائق و نطيبهم في مقلاة أو طاجين ما يلصقوش
نقدمهم مع عسل و زبدة
أو
زبدة و سكر
أو
زيت زيتون و سكر
النتيجة :
بغرير الميكسور .... من مطبخي
كرهنا من الڨاطو تع العيد و توحشنا حاجة تقليدية خممت و قلت نوجد البغرير سهل سريع و لذيذ
المقادير و مراحل التحضير :
في إناء حطيت 3 كيسان سميد رقيق
مع شوية ملح و رشة سكر
ملعقة كبيرة خميرة الخبز و 2 ملاعق كبار زيت مع 4 كيسان و نصف ماء دافئ ( كمية الماء تكون حسب نوعية السميد )
نخلطهم بالملعقة أولا من بعد نميكسيهم بle bras mixeur
حتى تتجانس كل المكونات و يولي الخليط يلمع
+كيس و نصف خميرة حلوى إلى كيسين و نزيد نميكسيهم
نخلي تلخليط يرتاح 10 دقائق و نطيبهم في مقلاة أو طاجين ما يلصقوش
نقدمهم مع عسل و زبدة
أو
زبدة و سكر
أو
زيت زيتون و سكر
النتيجة :