تطبيقي لخلية النحل محشوة بالشوكولا

Asseli Queen
:: عضو بارز ::
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المقادير
كاس حليب دافي
نصف كاس زيت
نصف كاس لبن او رايب
مغرف كبيرة خميرة خبز
بيضة
ربعا مغارف كبار تع سكر
خميرة الحلوى
فرينة تقريبا 4 كيسان
رشة ملح
تحضير
نجيبو حبة بيض نزيدولها سكر وخلطيهم نزيدلهم لبن او رايب وخلطي زيدي زيت ورشة ملح وخلطي زيدي حليب وخلطي
وزيدي خميرة الخبز وتاني تخلطي وزيديلها فرينة غير بشوية مع خميرة الحلوى حتا تتشكلك عجينة
ايا خليها ترتاح نصف ساعة
ومنبعد كي تشوفيها خمرت ديري زيت في يديك وقسمي عجينة علا زوج وشكليهم حربوشتين
وكل حربوش قطعيهم قطع صغيرة بنفس الحجم ايا تجيبي شكولا تع منى ولا اي ليتبغيها وحشيها فيهم وشكليها دواءر
وحطيهم في سني وخليهم يرتاحو 10 دقايق اومام طو شعلي كوشا باش تسخنلك
ايا كيتفوت 10 دقايق علا عجينة دهنيهم من فوق بالبيض ورشي سكر او جنجلان
وحطيها طيب
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