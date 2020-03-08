تعزية للاخ الكريم حكيم Hakan

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يؤسفني ان انقل لكم نبا وفاة جد الاخ الكريم @Hakan

وذلك يوم البارحة

لله ما اعطى ولله ما اخد وانا لله وانا اليه راجعون

كان مثواه الجنة والهمكم وكل اهله سلوان الصبر

غفر الله له وثبته عند السؤال هو وكل موتى المسلمين