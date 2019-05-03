دعواتكم بالرحمة لاخ الغالية طمطم (الصحافية الساخرة )

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

انا لله وانا اليه راجعون.. لاحول ولاقوة الا بالله

ربي يرحمو ويوسع عليه.. ربي، يثبتوا عند السؤال... ربي يصبر الاخت فاطمة واهلها.. كل من عليها فان... اللهم احسن خواتمنا..