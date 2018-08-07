تعزية لأخونا "4algeria.com" لوفات جدته

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل قليل وصلني خبر وفاة جدة اخونا @4algeria.com
فانا لله وانا اليه راجعون ،، دعواتنا لها ان يثبتها الله عند السؤال وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يسكنها فسيح جناته.
عظم الله أجركم اخي @4algeria.com والهمكم الصبر والسلوان.
قبل قليل وصلني خبر وفاة جدة اخونا @4algeria.com
فانا لله وانا اليه راجعون ،، دعواتنا لها ان يثبتها الله عند السؤال وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يسكنها فسيح جناته.
عظم الله أجركم اخي @4algeria.com والهمكم الصبر والسلوان.