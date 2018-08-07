تعزية لأخونا "4algeria.com" لوفات جدته

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,474
الإعجابات
2,689
النقاط
1,001
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل قليل وصلني خبر وفاة جدة اخونا @4algeria.com

فانا لله وانا اليه راجعون ،، دعواتنا لها ان يثبتها الله عند السؤال وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يسكنها فسيح جناته.

عظم الله أجركم اخي @4algeria.com والهمكم الصبر والسلوان.
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,717
الإعجابات
6,213
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عظم الله أجركم أخي @4algeria.com وألهمكم الصبر والسلوان إن شاء الله
اللهم ارحمها واغفر لها واغسلها بالماء والثلج والبرد
وانس وحشتها واملئ قبرها بالضياء والنور واعفو عنها يا رب العالمين
اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأنزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور
اللهم أنزل على أهلها وذويها الصبر يا أرحم الراحمين


 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,891
الإعجابات
39,306
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
إن لله وإن إليه راجعون
عظم الله اجركم و ربي يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان
لاا حول ولا قوة الا بالله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,396
الإعجابات
47,173
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
لا حول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمها وربي يغفرلها ويوسع عليها
ويجعل مثواها الجنة ان شاء الله
عظم الله أجركم أخي
وربي يرزقكم ويرزق أهلها الصبر
تحياتي​
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,352
الإعجابات
1,735
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#5
لا حول ولا قوة الا بالله
ان لله و انا اليه راجعون
عظم الله أجركم و الهمكم الصبر و السلوان
ربي يبدل المحبة بالصبر.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top