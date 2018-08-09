لاجديد في كتب السنة الرابعة

البحر الهادي

البحر الهادي

:: مشرف ::
منتدى المرحلة المتوسطة
طاقم المشرفين
#1
إنضم
27 ماي 2016
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ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله
حسب ماعلمناه من المفتشين في آخر ندوة أنه لايوجد طبعات جديدة لكتب السنة الرابعة
والعمل بالجيل الثاني سوف يكون بالكتب القديمة في جميع الموادمع تكييفها مع الجيل الثاني
 
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