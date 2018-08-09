لاجديد في كتب السنة الرابعة

البحر الهادي
:: مشرف ::
منتدى المرحلة المتوسطة
طاقم المشرفين
- إنضم
- 27 ماي 2016
- المشاركات
- 5,618
- الإعجابات
- 12,056
- النقاط
- 1,911
- محل الإقامة
- أرض الوطن
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
حسب ماعلمناه من المفتشين في آخر ندوة أنه لايوجد طبعات جديدة لكتب السنة الرابعة
والعمل بالجيل الثاني سوف يكون بالكتب القديمة في جميع الموادمع تكييفها مع الجيل الثاني
حسب ماعلمناه من المفتشين في آخر ندوة أنه لايوجد طبعات جديدة لكتب السنة الرابعة
والعمل بالجيل الثاني سوف يكون بالكتب القديمة في جميع الموادمع تكييفها مع الجيل الثاني
آخر تعديل: