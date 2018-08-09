لاجديد في كتب السنة الرابعة

السلام عليكم ورحمة الله

حسب ماعلمناه من المفتشين في آخر ندوة أنه لايوجد طبعات جديدة لكتب السنة الرابعة

والعمل بالجيل الثاني سوف يكون بالكتب القديمة في جميع الموادمع تكييفها مع الجيل الثاني