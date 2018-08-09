مشاركتي في مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وناس اللمة بألف خير
عيد أضحى مبارك
كل عام وناس اللمة بألف خير
عيد أضحى مبارك
تحليلي للصورة :
يبدو أن الموازين قد تغيرت كثيرا في هذه الحياة اذ أصبحت المظاهر تلعب دورا كبيرا في مجتمعنا الجزائري ،فحتى هذه المناسبة الدينية التي من خلالها يتقرب المسلم الى ربّه و بنية صادقة ينال منها الاجر والثواب. تحولت الى رياء وتفاخر أمام الناس
أتساءل بيني وبين نفسي هل يتم شراء خروف العيد من أجل تطبيق السنة أم من أجل أن يقولوا :فلان أو زوجة فلان اشترى لهم زوجها كبش ضخم ؟
أرى أن الأشخاص الذين يفكرون على هذه الشاكلة هم أشخاص يفتقرون الى القناعة الذاتية وينقصهم الايمان ...
في وقتنا الحالي وبغلاء وارتفاع أسعار الأضاحي كل ربّ عائلة يشتري حسب مقدوره ولايكلّف نفسه من أجل أن يكون مثل جاره او قريبه.
وسيّدة مثل التي في الكاريكاتير تستحق تلك اللكمة عن جدارة واستحقاق
حسودة وقرعاجة وأنانية
بالتوفيق للجميع