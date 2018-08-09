مشاركتي في مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى

السلام عليكم و رحمة الله

صحيح ما قلتي القناعة بما لديك تغنيك عن الشيئ في أشد حاجتك اليه..اصبحت الناس سطحية و تاع مظاهر ..الله يجيب الخير.

و أضحى مبارك على الجميع.