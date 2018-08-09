مشاركتي في مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,284
الإعجابات
61,525
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وناس اللمة بألف خير
عيد أضحى مبارك




تحليلي للصورة :

يبدو أن الموازين قد تغيرت كثيرا في هذه الحياة اذ أصبحت المظاهر تلعب دورا كبيرا في مجتمعنا الجزائري ،فحتى هذه المناسبة الدينية التي من خلالها يتقرب المسلم الى ربّه و بنية صادقة ينال منها الاجر والثواب. تحولت الى رياء وتفاخر أمام الناس
أتساءل بيني وبين نفسي هل يتم شراء خروف العيد من أجل تطبيق السنة أم من أجل أن يقولوا :فلان أو زوجة فلان اشترى لهم زوجها كبش ضخم :cautious:؟
أرى أن الأشخاص الذين يفكرون على هذه الشاكلة هم أشخاص يفتقرون الى القناعة الذاتية وينقصهم الايمان ...
في وقتنا الحالي وبغلاء وارتفاع أسعار الأضاحي كل ربّ عائلة يشتري حسب مقدوره ولايكلّف نفسه من أجل أن يكون مثل جاره او قريبه.
وسيّدة مثل التي في الكاريكاتير تستحق تلك اللكمة عن جدارة واستحقاق :mad::LOL:
حسودة وقرعاجة وأنانية :devilish::devilish:


بالتوفيق للجميع




 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,913
الإعجابات
14,681
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلا صدقت تحليل موفق بارك الله فيك وبالتوفيق ❤
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,366
الإعجابات
1,755
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله
صحيح ما قلتي القناعة بما لديك تغنيك عن الشيئ في أشد حاجتك اليه..اصبحت الناس سطحية و تاع مظاهر ..الله يجيب الخير.
و أضحى مبارك على الجميع.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top