مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ faith8

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية وسرور وربي يفرحكم جميع بهاد العواشير وان شاء الله يرزقنا بحجة بهاد المناسبة ♥

أما بعد أقدم لكم مشاركتي في

☪

❀✿✾ مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك ❀✿✾

☪

الصورة :



وتحليلي لها كالآتي:

ككل سنة مع إقتراب موسم عيد الأضحى والعشر الأوائل يسارع أرباب البيوت إلى إقتناء أضاحي العيد كل حسب مقدوره لإحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام إرضاء لرب العالمين و إسعادا للعائلة والأطفال

إلا من رحم ربي ) هي المسابقة في إختيار أسمن الكباش وأكثرها لفتا للأنظار للتباهي بها أمام الأهل والجيران

وهاذا ما ينعكس سلبا على نفسية من ليس باستطاعته شراء أضحية كبيرة ويخلق المشاكل في أسرته بسبب تباهي الآخرين أمامهم وذلك لقلة الوعي ونكر نعم الله بالنظر لمن هم أفضل ماديا وتناسي الهدف الأساسي من عيد الأضحى وقيمته الروحية

وطبعا مع وجود أقل شرارة ينطلق لسان المرأة في الشكوى والتذمر،

كيف لا وهي تحاول مواكبة العيد والتباهي كنظيراتها بكل ما أوتيت من إمكانيات هذه حناء وهذا رداء جديد وشبشب مزخرف!! ولكن الكبيبش الصغير

والنتيجة طبعا غضب الزوج لكن وللأسف تغير الحال والمفاهيم وأصبحت غاية الكثير من الناس () هي المسابقة في إختيار أسمن الكباش وأكثرها لفتا للأنظار للتباهي بها أمام الأهل والجيرانوهاذا ما ينعكس سلبا على نفسية من ليس باستطاعته شراء أضحية كبيرة ويخلق المشاكل في أسرته بسبب تباهي الآخرين أمامهم وذلك لقلة الوعي ونكر نعم الله بالنظر لمن هم أفضل ماديا وتناسي الهدف الأساسي من عيد الأضحى وقيمته الروحيةوطبعا مع وجود أقل شرارة ينطلق لسان المرأة في الشكوى والتذمر،كيف لا وهي تحاول مواكبة العيد والتباهي كنظيراتها بكل ما أوتيت من إمكانيات هذه حناء وهذا رداء جديد وشبشب مزخرف!! ولكن الكبيبش الصغيروالنتيجة طبعا غضب الزوج



في الأخير أشير أن هذه الصورة تعكس واقع الكثير من أناس أمتنا حاليا للأسف الشديد