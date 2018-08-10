مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ faith8

faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,917
الإعجابات
14,685
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1
bismillah-salam.gif
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية وسرور وربي يفرحكم جميع بهاد العواشير وان شاء الله يرزقنا بحجة بهاد المناسبة ♥

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أما بعد أقدم لكم مشاركتي في


❀✿✾ مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك ❀✿✾



الصورة :
12310.jpg
وتحليلي لها كالآتي:

ككل سنة مع إقتراب موسم عيد الأضحى والعشر الأوائل يسارع أرباب البيوت إلى إقتناء أضاحي العيد كل حسب مقدوره لإحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام إرضاء لرب العالمين و إسعادا للعائلة والأطفال
لكن وللأسف تغير الحال والمفاهيم وأصبحت غاية الكثير من الناس (إلا من رحم ربي) هي المسابقة في إختيار أسمن الكباش وأكثرها لفتا للأنظار للتباهي بها أمام الأهل والجيران
وهاذا ما ينعكس سلبا على نفسية من ليس باستطاعته شراء أضحية كبيرة ويخلق المشاكل في أسرته بسبب تباهي الآخرين أمامهم وذلك لقلة الوعي ونكر نعم الله بالنظر لمن هم أفضل ماديا وتناسي الهدف الأساسي من عيد الأضحى وقيمته الروحية
وطبعا مع وجود أقل شرارة ينطلق لسان المرأة في الشكوى والتذمر،
ذاك اللسان الذي لو صانته وأنارت عقلها وقنعت بنصيبها لتفادت مليون مشكل، وبالطبع يجد رب العائلة كرامته قد زعزعت كأن شاربه المهيب قد تم قصّه بسبب مقارنة زوجته الخروف الصغير (الذي اقتناه حسب مقدوره المتواضع البادي على هيئته ) مع كباااش وعجول المتباهين الذي يحسبها الماشي لوهلة أحصنة!!

كيف لا وهي تحاول مواكبة العيد والتباهي كنظيراتها بكل ما أوتيت من إمكانيات هذه حناء وهذا رداء جديد وشبشب مزخرف!! ولكن الكبيبش الصغير
خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها ~
والنتيجة طبعا غضب الزوج
وعنف لفضي وجسدي
نحو زوجته قليلة الحمد، رغم التوعية الإجتماعية ضد العنف مع النساء التي رماها بعرض الحائط من شدة غضبه.
لتجد نفسها لم تحصد سوى آثار الكدمات وعيد مرّ
.
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في الأخير أشير أن هذه الصورة تعكس واقع الكثير من أناس أمتنا حاليا للأسف الشديد
فهدنا الله جميعا وأصلح حالنا ورزقنا القناعة والصبر والإيمان

ودمتم في رعاية الله وحفظه
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faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,917
الإعجابات
14,685
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
الاشارات: مأخوذة من هنا وهناك ههههه تفضلوا جميعا
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