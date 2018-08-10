مشاركتي في مسابقة تحليل محتوى صورة عن عيد الأضحى ~ faith8

faith8
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية وسرور وربي يفرحكم جميع بهاد العواشير وان شاء الله يرزقنا بحجة بهاد المناسبة ♥
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أما بعد أقدم لكم مشاركتي في
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❀✿✾ مسابقة تحليل صورة عن عيد الأضحى المبارك ❀✿✾
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الصورة :
وتحليلي لها كالآتي:
ككل سنة مع إقتراب موسم عيد الأضحى والعشر الأوائل يسارع أرباب البيوت إلى إقتناء أضاحي العيد كل حسب مقدوره لإحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام إرضاء لرب العالمين و إسعادا للعائلة والأطفال
لكن وللأسف تغير الحال والمفاهيم وأصبحت غاية الكثير من الناس (إلا من رحم ربي) هي المسابقة في إختيار أسمن الكباش وأكثرها لفتا للأنظار للتباهي بها أمام الأهل والجيران
وهاذا ما ينعكس سلبا على نفسية من ليس باستطاعته شراء أضحية كبيرة ويخلق المشاكل في أسرته بسبب تباهي الآخرين أمامهم وذلك لقلة الوعي ونكر نعم الله بالنظر لمن هم أفضل ماديا وتناسي الهدف الأساسي من عيد الأضحى وقيمته الروحية
وطبعا مع وجود أقل شرارة ينطلق لسان المرأة في الشكوى والتذمر،
كيف لا وهي تحاول مواكبة العيد والتباهي كنظيراتها بكل ما أوتيت من إمكانيات هذه حناء وهذا رداء جديد وشبشب مزخرف!! ولكن الكبيبش الصغير
والنتيجة طبعا غضب الزوج
في الأخير أشير أن هذه الصورة تعكس واقع الكثير من أناس أمتنا حاليا للأسف الشديد
فهدنا الله جميعا وأصلح حالنا ورزقنا القناعة والصبر والإيمان
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ودمتم في رعاية الله وحفظه